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Эксклюзивный предварительный просмотр открытых фотостудий Йельского Университета

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Фото от Евы О’Лири

В прошлые выходные Йельская школа искусств провела своё ежегодное мероприятие открытых студий. Публике предлагается бродить по рабочему пространству подающих надежды художников и ознакомиться с новыми работами студентов. Ниже приводится предварительный просмотр некоторых снимков, которые вы смогли увидеть, если бы оказались в Йеле 2 или 3 апреля.

Videos by VICE


Фото Джона Эдмондса


Фото Ие Веон Мэри Ким


Фото Уокера Олезена


Фото Моники Атертон


Фото Чау Тран-Ви


Фото Лэнса Брювера


Фото Гарри Гриффина


Фото Мэттью Лейфхейта


Фото Данны Зингер


Фото Коула Дона Келли


Фото Анны Шимшак


Фото Адама Пейпа


Фото Эли Дерст

Дрю Браун


Фото Бек Андерсен


Фото Рес


Фото Фара Аль Казими


Фото Сары Цвайнар


Фото Робина Майерса

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