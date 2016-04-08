Эксклюзивный предварительный просмотр открытых фотостудий Йельского Университета



Фото от Евы О’Лири

В прошлые выходные Йельская школа искусств провела своё ежегодное мероприятие открытых студий. Публике предлагается бродить по рабочему пространству подающих надежды художников и ознакомиться с новыми работами студентов. Ниже приводится предварительный просмотр некоторых снимков, которые вы смогли увидеть, если бы оказались в Йеле 2 или 3 апреля.

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