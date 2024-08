Kako droga utiče na vezu

Prvo što sam uradila kada sam srela Toma na žurci u nekom hangaru bila je debela crta koke. Imala sam 20 godina i brzo sam se navukla na njega, iako je otvoreno izlazio s drugim devojkama. Provodila sam vikende kod njega na gajbi, tamo sam sedela i crtala se i bila ignorisana od strane njegove ekipe. Jer ono što je Tom u stvari voleo nisam bila ja, nego kokain.

Sada, kada sam u tridesetim godinama i moji dani partijanja su uglavnom u prošlosti, počela sam da preispitujem činjenicu da su me iznova i iznova privlačili muškarci koji su bili zagrejaniji za gudru nego za mene. Podaci koje je britanska vlada objavila za Englesku i Vels pokazuju da muškarci u proseku imaju duplo više šanse da se okrenu drogi. Muški uživaoci droge takođe češće uzimaju drogu i koriste veće doze nego ženski. Iz toga logično sledi da strejt žena kao ja ima veće šanse da završi sa muškim partnerom koji troši više droge nego ona.

Ali nije sve tako crno-belo, zato što je svet krcat ljudima koji imaju različite drogeraške navike, od potpunih apstinenata do hodajućih apoteka. I šta se onda dogodi kada se ljudi sa različitim “narkomanskim ličnostima“ zaljube – i da li romansa u kojoj je jedna osoba više navučena na droge nego na drugu osobu u vezi može ikada da uspe?

Liza Vilijams je redovni profesor Kriminologije na Univerzitetu u Mančesteru. Godine 2007. je završila doktorat na temu toga kako se korišćenje droge promenilo tokom prethodnih 14 godina. Rekla mi je da, kada se sretnu ljudi sa različlitim narkomanskim navikama, to često vodi do toga da se jedan partner “izjednači“ sa drugim.

“Neki koji su učestvovali u studiji su povećali unos alkohola ili droge da bi se izjednačili s partnerom, dok su drugi smanjili da bi se izjednačili sa osobom koja je uzimala ili pila manje od njih“, kaže Vilijems. “Kada neko poveća ili smanji upotrebu droge da bi se izjednačio sa voljenom osobom, sudeći prema mome istraživanju, razlog je to što im je veza najvažniji faktor. Sve se vrti oko održavanja veze, čak i kada to znači unošenje više – ili manje – droge s tim ciljem“.

Kada pogledam unazad na moj destruktivni kokainski odnos sa Tomom, ima mi smisla da sam bila spremna da pojačam koku zato što sam htela da veza funkcioniše i da budem jednaka s njim.

Naravno, droga može da bude nešto što povezuje. I ume da bude zabavna. Aleša, 29, je upoznala svog bivšeg, Dejvida, dok su oboje bili odvaljeni od ekstazija i tako su nastavili tokom pet godina koliko su bili zajedno. Sada su raskinuli, ali ostali su prijatelji i ponekad se još uvek poprave zajedno u izlasku. Aleša kaže da im to nikad nije pravilo problem.

“Dejvid i ja smo oboje voleli zezanje kada smo se upoznali, i zajednički izlazak nam je uvek bio zabavna stvar“, kaže ona. “Zbližila nas je droga, naročito ekstazi. Ostajali bismo budni po čitav vikend, razgovarajući, ili bismo išli u avanture na mesta kao što je Berlin. Takođe bismo se zajedno borili protiv spuštanja tako što bismo se ljubili i mazili“.

Aleša kaže da je jedini put kada je naletela na problem vezan za drogu u toj vezi bilo kada je rešila da prestane da puši, a Dejvid nije bio spreman za to. “To je baš bilo iritantno“, kaže.”Ali mnogo sam volela partijanje tada i nisam mogla da budem s nekim ko se ne radi. Ne žalim ni za jednom sekundom. Bilo nam je vrhunski.“

Bihejvioralni psiholog Ema Keni mi objašnjava da ljudi mogu da se povežu preko droge i oforme jake veze, zbog hemijskih reakcija u mozgu. “Upoznavanje nekog dok si urađen može da bude neverovatno. Može da pojača seksualna osećanja ili da učini da se osećate povezano“, objašnjava. “Ako se spuštate, postoji dodatni bonus jer imate sve te ’hemikalije ljubavi’ u mozgu, kao što su dopamin i serotonin, koje vas sprečavaju da se osećate onoliko loše koliko biste se osećali inače – zato je lepo ostati u krevetu i maziti se kada se spuštate“.

I dok drogiranje sa partnerom može da bude zabavno ako ste na istoj drogeraškoj talasnoj dužini, stvar nije baš tako jednostavna ako jedan partner ima drugačiju narkomansku ličnost od drugog. Alešina prijateljica Kirsti je neiskusna po pitanju droge, što ume da stvori tenziju u njihovom odnosu.

“Usporila sam kako sam se približavala tridesetim i kako mi je karijera postajala sve ozbiljnija, ali moja nova devojka tek počinje sa pilulama i koksom“, kaže mi Aleša. “To mi stvarno bude zamorno, kad mi priča kako se euforično oseća dokje nadrogirana – malo me čak bude i blam zbog nje – jer to radim već deset godina i već mi je to prilično dosadilo. Ona mi se baš sviđa, pa zato trpim sve to, ali zabrinulo bi me ako bi ona sad baš odlepila. Srećom, mislim da je mnogo razumnija nego što sam ja ikad bila“.

Deo istraživanja Vilijamsove odnosio se na to kako se menja upotreba droge što su ljudi stariji. “U većini slučajeva se smanjuje unos droge. Nije to samo do godina, veliki faktor je to što je teže oporaviti se posle spuštanja što si stariji i imaš obaveze, kao što su puno radno vreme, posao ili veza“, objašnjava ona.

I da li veza može da funkcioniše ako jedan partner voli da se drogira ili pije, a drugi ne? Vilijams mi kaže da, u okviru njenog istraživanja, nije bilo nijednog para kome je to uspelo. “Duge veze u kojima jedna osoba koristi drogu a druga mogu da se potencijalno dogode, ali to bi vodilo do konflikta“, kaže ona.

Loše vesti o neusklađenosti upotrebe droge ima i Ema Keni. “Naravno da ima parova gde jedna osoba izlazi i uzima kokain svakog vikenda, dok druga to ne radi. Mnogi ljudi mogu da sasvim dobro funkcionišu tokom nedelje, a da vikendom nastave sa celonoćnim izlascima. Ali, s vremenom će to dovesti do toga da jedno od njih – ono koje ne preteruje sa drogom ili pićem – preuzme ulogu staratelja. Održavaće kuću, brinuće se za decu ili jednostavno za svog partnera kada se spušta, a to će dovesti do neravnoteže i, posledično, do nezdravog odnosa međusobne zavisnosti. Iako veza može da funkcioniše u ovom stanju, verovatno to nikad neće biti najbolja verzija veze“, kaže ona.

Iako može da bude neusklađenosti u upotrebi droge u vezi, izgleda da ljudi uglavnom gravitiraju sličnom nivou upotrebe droge ili pića ako žele da im veza uspe i da budu srećni u njoj. To može da znači i potpunu apstinenciju od droge i pića ili gajenje zajedničke ljubavi prema gramu koke petkom uveče.

Kada se osvrnem na sebe od 20 godina, imam određenu količinu saosećanja prema devojci koja je dozvolila da njenom dečku koka bude ispred nje, i usput ju je izložio opasnosti. Nekada sam bila spremna da šmrčem lajne iz tog istog saosećanja ili da uzimam više pilula nego što je pametno, samo da bi mi veza funkcionisala. Droga može da bude zabavan dodatak vezi, ali ako njome dominiraju i definišu je, to je siguran znak da iz veze treba izaći.

Članak je prvobitno objavljen na VICE UK.