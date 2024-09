Mød den 22-årige hollandske aspargesdronning

Sharon Martens skal nok få folk til at glo når hun ankommer til aspargesmarkedet i Arcen, Limburg i en rød cabriolet, iført en grøn og hvid aspargeskjole. Den 22-årige er blevet kåret til aspargesdronning for tredje år i træk – en titel opfundet af aspargesbroderskabet Confrérie de l’Asperge Limbourgondië. Det er noget af et fornemt navn for en organisation, der bare gerne vil sikre, at folk spiser mere asparges og tilbereder det ordentligt, samt sørge for at fremme ordentlige landbrugsmetoder.

Sharon Martens sammen med Pieter Smits og Frans Timmermans. Alle billeder via Aspargesbroderskabet.

I Limburg er alt lidt mere fornemt end i resten af landet. (I Maastricht kalder de en madfestival for en preuvenemint—løst oversat til “smagsbegivenhed”) Generelt ved folk fra provinsen Limburg også hvordan man spiser godt. Asparges er vigtigt for Limburgs kulinariske kultur og aspargeshøsten bliver altid imødeset med stor forventning. Aspargessæsonen fejres med alle mulige former for festivitas, f.eks. middage, “asparaguserie,” og gala.

“Aspargesbroderskabet har 250 medlemmer, som hver især lover at spise fem kilo asparges hvert år,” siger Pieter Smits, præsident for broderskabet, over telefonen. “Det er ti portioner, men det er nemt at opnå. Kan du lide det?”

Jeg fortæller ham, at jeg elsker asparges, og at jeg skal spise det igen i weekenden, for fjerde gang i denne sæson. “Siden 1980 hvor broderskabet blev grundlagt er det gennemsnitlige indtag forøget fra 300 til 800 gram per person.”

En af broderskabets opgaver er at kåre aspargesdronningen. Jeg var så nysgerrig på hvordan man bliver aspargesdronning, og hvad det indebærer, at jeg ringede til Sharon for at finde ud af det.

MUNCHIES: Hej Sharon. Hvordan foretrækker du at spise asparges?Sharon Martens: På traditionel vis: Med smør, æg, skinke og ovnbagte kartofler.

Hvordan blev du aspargesdronning?For det første skal man have en forbindelse til asparges. Det er eksempelvis ikke tænkeligt, at du ikke kan lide det. I princippet kan man bare ansøge om at blive dronning hos broderskabet – annonceringen af næste års konkurrence er netop blevet indrykket i Limburg-magasinet Navenant. Broderskabet spurgte mig, fordi de gerne ville have én af avlernes døtre, og for at øge genkendeligheden ville de gerne have den samme dronning i mere end bare et år. Jeg er nu dronning for tredje år i træk, som også bliver mit sidste. Det er derfor, de har lavet annoncen. Jeg skal være med i juryen, der skal bestemme hvem den næste bliver.

Hvilke kvaliteter skal en god aspargesdronning besidde?Man skal være mellem 20 og 30 år gammel, man må ikke være genert, og man skal have en vis viden om asparges. Det sidste er vigtigt: Man skal vide, hvor lang sæsonen er, hvordan de vokser, hvilke forskellige sorter, der findes og den slags. Man skal være i stand til at repræsentere aspargesen rigtig godt.

Dronningen slår nye medlemmer af broderskabet til ridder

Er du aspargesdronning året rundt? Nej, det er en frivillig stilling under de tre måneders aspargessæson. Jeg kan heldigvis kombinere det med mit arbejde hos en frisør, hvor jeg får orlov i de tre måneder.

Hvilke opgaver har du?Hvert år er der en række vigtige begivenheder: Der er åbningen af aspargessæsonen; en middag i Nieuwspoort i Haag med medlemmer af parlamentet og journalister; og der er en del middage, hvor det forventes, at jeg deltager. Min opgave er at promovere asparges fra Limburg. Tit læser jeg oden, som er en sjov tekst, der hylder Limburg-asparges, og ofte skal jeg slå nogen til ridder og gøre dem til medlem af broderskabet. Og så skal jeg selvfølgelig spise, drikke og netværke.

Er middagene altid sjove? Jeg kunne forestile mig at der ofte er en del mennesker, som er meget ældre end dig.Det er korrekt. Det er mest modne mennesker. Jeg spørger ofte min kæreste eller familiemedlemmer om de kan deltage, så jeg kan snakke lidt med dem. Men jeg kan godt lide det; jeg har lært så meget af det. Da jeg begyndte, var jeg virkelig ung, og det har virkelig formet mig at være aspargesdronning – jeg synes, det er lettere at tale med folk, og jeg nyder at møde nye mennesker.

Fortæl mig om kjolen.Den blev lavet i 2012 af Limburg-designeren Tilly Zegers til blomsterfestivalen; hun har også lavet en svampekjole og en tomatkjole i den anledning. Broderskabet købte den af hende bagefter og bad hende om også at designe herretøj. De hvide kjoler repræsenterer det cremehvide indre i asparges og det gule og blå repræsenterer Limburg.

Har du det anderledes når du har den kjole på?Jeg er frisør, så jeg er vant til at have tjekket tøj på. Når mine venner ser mig i den kjole skal de lige vende sig til det. Kjolen er lidt gammeldags, synes jeg, men gamle mennesker elsker det virkelig.

Du blev udvalgt af broderskabet, fordi du er datter af en avler. Var der andre kvinder, der var jaloux eller synes det var forfordeling?Det har jeg ikke hørt om. Det er ret svært at finde en dronning; man skal opgive nogle ting for at være det. Jeg kan heldigvis fint få det til at fungere med mit arbejde som frisør, men det er ikke alle, der kan få fri fra arbejde. Desuden reklamerer jeg ikke for min farms firma. Far sponsorer tit de asparges vi spiser til middagene, men de sælger sig selv; jeg behøver ikke gøre noget for det. Jeg reklamerer for Limburg-asparges generelt.

Sharon læser Ode til Asparges højt

Hvad er det bedste, der er sket for dig siden du blev aspargesdronnin? Den anden dag var jeg i Haag på Nieuwspoort, da den berømte journalist Frits Wester kom hen til mig. Vi sad og snakkede en halv times tid. Det havde jeg det vildt over, at en kendis kom og snakkede med mig. Jeg møder tit kendte mennesker, men normalt er det bare for at tage et billede, og så er det det. Det var første gang nogen satte sig ned for rigtigt at snakke. Frits er rigtig sød.

På Kristi himmelfartsdag skal du være til stede til aspargesmarked i Arcen, som er en vigtig begivenhed. Hvad skal du lave der?Jeg ankommer i en rød cabriolet og skal så på scenen. Der skal jeg læse oden, og det er slut på den officielle del. Så skal jeg bare gå rundt og snakke og tage billeder med folk.

Mange tak, Sharon. Hav det godt!

Denne artikel blev oprindelig bragt af MUNCHIES NL.