I dette afsnit af MUNCHIES Guide til Sverige besøger Ivar Skåne. Først lærer vi lidt om spettkaka, den svenske marengskage der af EU er blevet udpeget som en beskyttet geografisk betegnelse (BGB).

Ivar spiser derefter frokost i Malmö for at lære mere om, hvordan falafel har påvirket byen. Og da svenskerne elsker et godt festmåltid, slutter han dagen af med at fejre Mortens aften i Lund.