I filmenmøder viøsterseksperten Anthony Rizzi, som rejser til Hog Island Oyster Farm for at lære mere om, hvordan de saftige og bæredygtige skaldyr kommer til verden. Anthony viser os, hvordan man åbner en østers uden at ligne en nybegynder og laver en “alt-godt-fra-havet” buffet, der viser kærligheden til “den reneste føde, man kan drømme om at indtage.”