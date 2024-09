​Sådan bryder du din ekskæreste-afhængighed

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Ahh, ung kærlighed! Den første glød af romantisk tiltrækning fører så mange sanseindtryk med sig: hjernen bruser, hjertet hamrer, du kan ikke mærke dit tandkød, og pludselig har du verdens bedste idé til et filmmanuskript, og du går hjem og skriver hele lortet i aften, baby, fordi du er et fucking bæst! Eller nej, undskyld, det sidste er nok nærmere kokain.

Men hvis livet er som en æske chokolader, så er et forfærdeligt parforhold som et kokainmisbrug.

“Det kan være svært at sove, svært at spise. Man er ekstremt fokuseret og ekstremt motiveret,” siger Helen Fisher, der er biologisk antropolog, om lighederne mellem kærlighed og kokain. Fisher, der har skrevet Anatomy of Love, foretog hjernescanninger af hundredevis af mennesker, der befandt sig i vidt forskellige stadier i deres kærlighedsliv. Hun opdagede slående ligheder mellem det første skud af kærlighed og det første skud coke. De aktiverer begge et system i hjernen kaldet VTA eller ventral tegmental area, der producerer dopamin.

Dopamin påvirker alle mulige forskellige ting i kroppen og hjernen, blandt andet lyster og drifter. Dopamin-belønningssystemet regulerer vores respons på så forskellige ting som kærlighed, hasardspil, PTSD og stoffer. Den centrale forskel på kokain og kærlighed er varigheden. “Kokain aftager efter et par timer,” siger hun. “Med kærlighed kan det vare i flere uger, måneder eller år.”

Hvis der er så mange kemiske ligheder mellem forelskelse og afhængighed i hjernen, kan afvænningsterapi så hjælpe os med at finde en bedre vej ud af et kaotisk forhold?

Når vi er forelskede, producerer vores VTA – for nu at anvende den korrekte, videnskabelige terminologi – en ordentlig røvfuld dopamin. Dopamin er et signalstof, der før i tiden udelukkende blev betragtet som et nydelseskemikalie. Men en nyere teori under udvikling går på, at dopamin i virkeligheden beskæftiger sig mere med synlighed. Signalstoffet fortæller os, hvor vi skal rette vores opmærksomhed hen, og om der er tale om et genkendeligt mønster, en smertefuld stimulus eller en behagelig rus. Dopaminen sendes fra vores VTA til et andet sted i hjernen, der kaldes accumbens-kernen eller nucleus accumbens. Accumbens-kernen står for motivation og lærer os, hvad vi skal undgå, og hvad vi skal opsøge. Dopamin produceres ved en handling, hvilket så intensiverer vores lyst til at gentage den handling.

“Det er et søgesystem,” siger Fisher. Søgesystemet er nyttigt, hvis man er en jæger-samler, der skal lære, hvilke bær ikke er giftige, men knapt så nyttigt, hvis du ligger og skriver til din ekskæreste klokken 3 om morgenen.

Mængden af serotonin i hjernen falder derimod drastisk. Det styrtdykkende serotoninniveau er faktisk næsten det samme, som hos en person med OCD. Pandelappen, der påvirker beslutningsevnen og dømmekraften, arbejder også mindre. Så hvis det føles, som om at din hjerne bliver til grød, og du ikke kan tænke, når du er tæt på en, du elsker, så er der nok noget om det.

“Indtil videre har vi set på de negative vaner,” siger Fisher, “men kærlighed kan være en positiv afhængighed.” I et forhold, der fungerer, vil dine dopaminreceptorer få et kick, sideløbende med at resten af dit liv også forbedres.”Din hjerne er ved at lære, at den her person er din opmærksomhed værd. Men når du først beslutter dig for, at du ikke længere har lyst til at give den her person opmærksomhed, kan det være svært at bryde den dopamincyklus.

“Lad være med at skrive, lad være med at ringe, lad være med at dukke op på deres arbejdsplads.”

Man er nødt til at behandle det som afhængighed,” siger Fisher. “Lad være med at skrive, lad være med at ringe, lad være med at dukke op på deres arbejdsplads.” Med andre ord: tag en kold tyrker. En undersøgelse fra 2007 fandt frem til, at bare det at høre din partners navn kan være nok til at sætte gang i dopaminstrømmen.

Men hyppigheden af tilbagefald i forbindelse med andre adfærdsbestemte vaner viser, at viljestyrke nok ikke alene er nok til at løse din romantiske afhængighed. En undersøgelse fra 2008 fastslog, at omkring 90 procent af ludomaner oplevede tilbagefald. Chris Abert fra Indiana Recovery Alliance fortæller Broadly, at der er mange, der vælger en “tilgang med tvungen afholdenhed” i forhold til behandlingen af stofmisbrug.

Et eksempel på den tilgang, der er afhængig af intens overvågning og kalkuleret afstraffelse, ville være at sige: “‘stop med at tage stoffer, ellers tvangsfjerner vi dine børn eller smider dig i fængsel.’” Og hvordan har den tilgang hjulpet os? “Den har ført til den værste opiatepidemi, verden har set i over 100 år, og den største HIV-epidemi (i USA),” siger Abert. Indiana Recovery Alliance anvender i stedet en skadesreducerende model, hvor de tilbyder dem, der tumler med afhængighed, forsyninger som rene kanyler og naloxone. Når deres patienter efterlyser det, giver de behandlingshenvisninger. “Afholdenhed er grundlæggende ikke en dårlig tilgang,” siger Abert, “men behandlingsforløb med medicinsk assistance fungerer også.”

Medicinsk behandling af opiatafhængighed kan omfatte lægemidler som metadon, der “frigiver en lav dosis af farmaceutiske opiater,” siger Abert. Men er det ikke bare at udskifte en afhængighed med en anden? “Det er en ret ignorant tilgang til problematikken,” siger han. “Man erstatter et kriminaliseret narkoforbrug med et, der er socialt accepteret.”

Det er også misforstået i forhold til, hvordan hjernen egentlig fungerer. Dit dopamin-belønningssystem kommer aldrig til at forsvinde. Tværtimod kan det faktisk bogstaveligt talt være det, der giver dig lyst til at leve.

Fisher anbefaler også motion som en hurtig vej til et dopamin-fix. Fysisk udfoldelse kan også være med til at opbygge nye dopaminreceptorer i din hjerne. Dyrk mere motion, og du vil få mere glæde af alle aspekter af dit liv. Men det er vigtigt ikke at forsømme hjernens øvrige signalstoffer. “Tag ud med gamle venner og få en masse kram,” siger Fisher, “det fyrer op i oxytocin-produktionen (det tilkyntningshormon, der frigives, når man eksempelvis får orgasme), og så vil du få meget bedre søvn.”

Fisher advarer også mod at overtænke bruddet. “Kvinder gør det værre for sig selv ved igen og igen at vende tilbage til, hvad der gik galt.” Kærlighedens lave, OCD-lignende serotoninniveau kan være et fingerpeg om en anden måde, man kan komme af med de negative tanker, der er associeret med kærestesorg.

Susan* har PTSD og OCD. Hun blev indlagt i juni for tvangstanker om at forvolde skade på sig selv, der blev udløst af Brock Turner-sagen. “Jeg oplevede forstyrrende tanker, der gik fra ‘voldtægt, voldtægt, voldtægt’ til ‘dø, dø, dø,’” siger hun. Hendes psykiater foreslog, at hun bare skulle forsøge at holde op med at have de her tanker. Mens hun var indlagt, fandt hendes nye læge på en anden strategi. “Han foreslog, at jeg skulle omlægge mine negative tvangstanker,” siger hun, “ved at gentage ‘lev, lev, lev’ igen og igen som en tvangstanke.” Da hun blev udskrevet, begyndte Susan at brodere, hvilket også kan være neurotisk og repetitivt, men det efterlader hende med et pænt, håndgribeligt resultat.

Så hvis du har brug for hurtigt at distancere dig fra et kuldsejlet parforhold, så er hemmeligheden at fylde dit liv med nye, fede ting. Din hjerne vil blive ved med at prøve at holde dig fastlåst i nedturen, men du kan snyde den ved at blive besat af livet. Hvis din hjerne bliver ved med at afspille din break-up historie på repeat, så find et nyt mantra. Lev, lev, lev.

*Navne er blevet ændret for at beskytte de medvirkendes privatliv.



