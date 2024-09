Checkt den exklusiven Teaser für Swans’ neues Album ‚To Be Kind‘

Es gibt Platten, die du auflegst, während du so wichtige Sachen machst, wie deinen Kleiderschrank aufzuräumen oder das Klo zu putzen. Du hörst zwischendurch mal rein, während du dich weiterhin auf deine profanen Tätigkeiten konzentrierst. Dann gibt es aber auch Alben, für die du eine Kerze anzündest, dir ein ordentliches Paar Kopfhörer besorgst und es dir bequem machst, um dich von der ersten bis zur letzten Sekunde in dem Album zu verlieren. Swans fallen definitiv in die zweite Kategorie. Ein Swans-Album ist eine Reise. Die Songs bauen sich langsam auf, wachsen immer weiter und brechen dann über dir zusammen. Und dann ist da noch Giras Gesang mit seiner hypnotischen, fast schon schamanengleichen Anziehungskraft, der dich bei dieser Expedition in die Untiefen der Psyche an die Hand nimmt. Die Alben von Swans brauchen deine volle Aufmerksamkeit.

Die New Yorker Band steht kurz vor der Veröffentlichung von To Be Kind, ihrem dritten Studioalbum seit ihrer Reunion vor etwa vier Jahren. Der Erscheinungstermin der LP ist der 12. Mai und auf dem Album gibt es Gastbeiträge von St. Vincent, Bill Reiflin (Ministry, King Crimson, RevCo, etc.), Little Annie und mehr. Mit zehn Songs erstreckt sich das Album auf über zwei Stunden. Über den Teasersampler, den ihr hier oben zum ersten Mal über Noisey abrufen könnt, könnt ihr schon einen kleinen Blick auf einige der Stationen der epische Reise erhaschen, die To Be Kind am Ende darstellen wird. Hier unten findet ihr noch zwei Songs von To Be Kind in voller Länge.

