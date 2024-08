Cómo llegar al orgasmo haciendo ejercicio en el gimnasio

Cada vez que practicamos sexo, en un polvo normativo —aquel que dura entre 7 y 13 minutos— , gastamos de media unas 300 calorías. El sexo y el deporte han estado vinculados desde el momento en que alguien inventó el Kamasutra y pensó que todo el mundo podía realizar posiciones casi de contorsionista sin llegar a dislocarse un hombro.

Se ha hablado bastante sobre cómo los abdominales te ayudan a follar mejor, pero poco sobre cómo llegar al orgasmo haciendo ejercicio. Hace unos años la psicóloga Debby Herbenick publicó un estudio realizado a 300 mujeres en el que aseguraba que el 51 por ciento de ellas había tenido un orgasmo mientras hacía abdominales, el 26 por ciento mientras estaba levantando pesas y un 20 por ciento haciendo yoga.

Muchas de estas mujeres dijeron que mientras realizaban estos ejercicios de orgasmo inducido no estaban pensando en ninguna fantasía ni tampoco pensando en alguien por quienes se sentían atraídas. Eso me ha resultado tan fascinante que he decidido investigar el tema y he contactado con Sara Giol, fisiosexóloga y formadora en SexAcademy, para saber cómo podemos llegar al orgasmo solo haciendo ejercicio.

Haz un ejercicio que te guste

Lo primero que nos confirma es que sí, que se puede llegar al orgasmo a través de los ejercicios, algo que las expertas denominan coregasm. “Lo que hay que tener claro para saber cómo inducirlos es qué es un orgasmo”, nos dice Sara Giol. Según nos explica el orgasmo es una combinación entre la activación de cierta musculatura (principalmente abductores, musculatura abdominal y suelo pélvico), y una segregación de dopamina.

“La dopamina es lo que nos da la sensación de placer”, nos dice Sara, “sin ella tendríamos únicamente contracciones vaginales y ya está”. Pero, ¿Cómo segregamos la dopamina? La respuesta está en hacer cosas que nos gusten: ya sea el deporte, que nos toquen el pelo o practicar sexo. “Si estamos haciendo un ejercicio que nos gusta y activamos cierta musculatura es cuando podemos tener un orgasmo”.

Calienta media hora

Hacer cardio o deporte de impacto y disfrutar de la actividad mientras la haces, ya sea correr, hacer steps o zumba, ayudarían a segregar esta dopamina. Según nos comenta Sara Giol, 30 minutos bastarían —o incluso menos— para que nuestro cuerpo segregue esta hormona.

“Si alguien está practicando deporte por obligación y no lo está disfrutando es complicado que llegue al orgasmo”, nos explica Sara. “No es que si practicas mucho deporte puedas llegar antes al orgasmo solo con hacer ejercicio, es que las personas que lo practican más a menudo suelen disfrutar más de la actividad”, asegura.

Activa tus músculos

Si después de estos 30 minutos de cardio sientes satisfacción hormonalmente, tiene una explicación. “Depende de las endorfinas, lo que comúnmente se denomina hormona de la felicidad, y de otra hormona que produce bienestar, que es la serotonina”, explica Sara.

Llegados a este punto y para trabajar el coregasm, realizar ejercicios de activación de los aductores (cierre de piernas), activar los abdominales y el suelo pélvico sería lo ideal. “El trabajo de aductores se puede realizar mediante las máquinas que ayudan a fortalecer la zona, o bien apretando un balón entre las piernas o tumbada de lado y subiendo y bajando la pierna”, nos explica.

Lo cierto es que no hay una única forma de hacerlo y a cada mujer le será más fácil activar estos músculos de una u otra forma. “Hay otros ejercicios, los que trabajan la tracción que también serían ideales para alcanzar el orgasmo. Uno de ellos sería colgarnos de una espaldera, o bien de una cuerda”, explica Sara Giol.

“Una paciente mía me contaba que había veces que después de correr un rato se tumbaba en el suelo, apretaba las piernas entre ellas y sentía una sensación muy placentera. Ahora ha sabido que se trataba de un orgasmo”, nos cuenta Sara.

Otro de los ejercicios que podría llevarnos a tener un orgasmo serían las pesas. “Cuando se trabajan pesas, sobretodo tumbada bocarriba y con los brazos a 90 grados, se está estimulando una zona de los abdominales que están en sinergia con el suelo pélvico”, nos dice.

Hay personas que refieren haber alcanzado un orgasmo después de haber practicado yoga y eso tiene una explicación científica. “Cuando hacemos yoga, intensificamos la conexión cuerpo-mente dejando de lado todas las preocupaciones o estreses. De esta manera es fácil que se active el sistema parasimpático (el mismo que se activa durante la excitación sexual). Por otro lado, en yoga se trabaja la postura, la activación abdominal y pélvica. Por tanto estaríamos en un momento más proclive para que se desencadene el orgasmo”, nos cuenta Sara.

Trabajar las apneas o la tensión muscular de extensión del cuello mientras se practican estos ejercicios también ayudaría a alcanzarlo porque según nos cuenta Sara Giol son reacciones automáticas que tiene nuestro cuerpo para activar el sistema simpático para que se den estas contracciones.

Según nos dice no se trata de algo raro ni poco común. “No es algo automático. Obviamente la gente no practica deporte pensando que después tendrá un orgasmo, pero sí que es algo que con el tiempo se puede trabajar e ir practicando”, nos dice. Sara Giol cuenta que aunque llegar al coregasm es más habitual en personas con genitales femeninos, las que tienen genitales masculinos también podrían llegar al orgasmo mediante estos ejercicios.

