Resolvemos el misterioso puzle que escondía más de 45.000 euros

El pasado jueves por la mañana, se produjo una transacción sorpresa en uno de los monederos Bitcoin más vigilados de internet, 1FLAMEN6. Esta operación retiró de la cuenta los 5 bitcoins que contenía, valorados en ese momento en 45.000 euros. La cuenta pertenecía a una criptoartista que respondía al nombre de @coin_artist en Twitter y que no solo no parecía haber perdido el sueño por la desaparición de los 5 bitcoins, sino que estaba está encantadísima.



El monedero 1FLAMEN6 estaba vinculado a un enigma creado por @coin_artist y el criptoartista Rob Myers en 2015. El puzle, a su vez, se centraba en un cuadro creado por @coin_artist, titulado TORCHED H34R7S y que constituía el último de una serie de enigmas que debían resolverse antes de poder acceder al cuadro y a la llave privada que abría el monedero bitcoin 1FLAMEN6.

Cuando @coin_artist vio que alguien había vaciado el monedero el jueves por la mañana, supo que finalmente alguien había resuelto el enigma, casi tres años después de que lo creara.

@coin_artist me explicó que al principio no esperaba que tardaran tanto en dar con la solución. Tras dar a conocer el enigma en el popular foro Bitcointalk, enseguida se formó una comunidad de usuarios obsesivos empeñados en resolverlo. Sin embargo, @coin_artist asegura que, a medida que transcurrían los meses y nadie era capaz de desentramar el enigma, el interés por el proyecto empezó a decrecer.

“Antes de que se dispararan las cotizaciones, la gente se había olvidado del tema”, me explicó la artista por Telegram. “Supongo que la subida del bitcoin reavivó el interés en 2017”.

Según Isaac*, el programador de 30 años que resolvió el enigma, ni siquiera había oído hablar de él hasta hace poco más de un mes. Me cuenta que lo encontró casualmente porque a él y su mujer les encanta resolver puzles y estaban buscando alguno que estuviera relacionado con las criptodivisas.

«La obra fue creada cuando el mercado estaba en plena tendencia bajista y esos bitcoins que cargué en el monedero eran la mitad de todo mi patrimonio. Básicamente era una plegaria para que las cosas mejoraran”

Isaac me relató por chat el proceso que siguió para resolver el enigma, cuya resolución corroboró la propia @coin_artist. También me pasó capturas de pantalla de sus conversaciones con otros jugadores y, para demostrar que los bitcoins de premio estaban en su poder, firmó un mensaje dirigido a la dirección del monedero con la frase que había antes de que se añadiera la llave privada al cuadro.

La frase decía: “B34u7y, truth and rarity”.

Como prácticamente todo en “TORCHED H34R7S”, la frase está plagada de significados. Según @coin_artist, hace referencia al famoso poema de William Shakespeare “El fénix y la tórtola”, un misterio en sí mismo que ha sido objeto de todo tipo de especulaciones sobre a quién hacía referencia Shakespeare cuando hablaba de la tórtola y el fénix. Además, estas dos criaturas tienen una presencia destacada en la obra de la artista.

El mensaje también refleja en parte aspectos emocionales de la vida de @coin_artist.

Incluir el guiño al poema de Shakespeare “era importante para mí porque hubo una serie de acontecimientos que me cambiaron la vida y creé esta pieza desde lo más bajo”, recuerda la artista. “La obra fue creada cuando el mercado estaba en plena tendencia bajista y esos bitcoins que cargué en el monedero eran la mitad de todo mi patrimonio. Básicamente era una plegaria para que las cosas mejoraran”.

El “TORCHED H34R7S” original, enmarcado, en casa de @coin_artist

Cómo se creó el rompecabezas

Aunque la pintura es obra de @coin_artist, esta trabajó con Myers para ocultar la llave en forma de código en la obra. Para obtenerla, los aspirantes debían combinar y extraer dos porciones de datos de la pintura: los ocultos en las llamas que bordean la obra y los que se esconden en los lazos atados a la llave, en la esquina inferior derecha.

Estos seis lazos corresponden a un código de seis bits que sirve de clave de acceso al resto del rompecabezas. Hay dos tipos de lazos atados a la llave: cortos y largos, y cada uno tiene asignado un valor en bits. Los cortos equivalen a 0 y los largos, a 1, lo que significa que la cifra oculta en la llave es 011010.

«Todo el mundo se había obsesionado con todo menos con la llave, cuando precisamente ahí estaba la llave”

“Recuerdo que @coin_artist me enseñó parte del debate sobre el enigma en el que se veía que la gente estaba muy interesada en el tablero de ajedrez”, me dijo Myers por Telegram. “Buscaban un patrón binario. Todo el mundo se había obsesionado con todo menos con la llave, cuando precisamente ahí estaba la llave”.

@coin_artist y Myers habían codificado la clave privada de acceso al monedero bitcoin en las llamas. La clave estaba codificada con Wallet Import Format, una cadena de 52 caracteres alfanuméricos en Base58 (una forma de convertir el código binario en texto mediante el uso de los número del 1 al 9 y todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas, a excepción de las que pudieran ser ambiguas, como la “I” y la “O”, que podrían confundirse con un 1 o un 0).

Después de que cada carácter de la clave privada hubiera sido convertido a su equivalente binario, @coin_artist y Myers añadieron otra porción de datos al principio de la cadena binaria con la frase “b34u7y, truth and rarity” para indicar a quien intentara resolver el puzle que había encontrado la llave. La cadena, en total, contenía 76 caracteres convertidos a 608 bits. Luego, la cadena se dividió en segmentos de 6 bits.

Cada uno de esos segmentos se pasaron por una función XOR, una operación que básicamente toma dos entradas en binario, compara los valores de los bits de la cadena y produce una nueva cadena basada en dicha comparación. Si los bits de entrada coinciden (es decir, si, por ejemplo, cada una de las cadenas empieza por 1), entonces el resultado es 0. Si uno de los bits de entrada no coincide (una cadena empieza por 0 y otra por 1), el resultado es 1. Así, por ejemplo, si dos de las entradas fueran 0110 y 0101, el resultado sería 0011.

En el caso del enigma, los bits de entrada estaban formados por la cifra de seis bits derivada de los lazos de la llave emparejados con cada uno de los segmentos de 6 bits de la cadena de 608 bits cifrada en las llamas. Después de aplicar la función XOR a toda la cadena, la cadena resultante se dividía en segmentos de 4 bits, cada uno de ellos representado con una llama en la foto.

Las llamas se “leen” empezando por la parte interior izquierda del borde de la pintura y en sentido de las agujas del reloj. Luego, las llamas de la parte exterior se leen en el sentido antihorario

Cada bit del segmento de 4 bits representaba una característica de la llama, y cada grupo de características se podía representar como un bit: corto (0) o largo (1) / borde rojo (0) o amarillo (1) / estrecha (0) o ancha (1) / interior púrpura (0) o verde (1), en ese orden. Así, por ejemplo, un segmento de 4 bits con el valor 0110 correspondería a una llama corta (0), con el borde amarillo (1), ancha (1) y con el interior púrpura (0) en el cuadro.

Una vez determinado el valor de 4 bits de cada llama, estos forman una gran cadena. Las llamas se “leen” empezando por la parte interior izquierda del borde de la pintura y en sentido de las agujas del reloj. Luego, las llamas de la parte exterior se leen en el sentido antihorario.

La flecha roja muestra la cifra de 6 bits, cifrada en los lazos rojos en torno a la llave. Las llamas del borde contienen la clave al monedero bitcoin. Imagen: @coin_artist

Después de haber cifrado el patrón de las llamas, lo único que le quedaba a @coin_artist era traducir la cadena binaria a un patrón de llamas visual, un proceso que ella misma calificó de extremadamente meticuloso.



“Estaba segura de que había algún error, incluso después de haber comprobado las llamas un millón de veces”, recordó.

Cómo se solucionaba el rompecabezas

Según Isaac, lo primero que hizo para resolver el enigma fue buscar símbolos de Alicia en el País de las Maravillas, ya que muchos de los aspectos del puzle le recordaban a la famosa novela de Lewis Carroll. (Los puzles anteriores a SCORCHED H34R7S incluían frecuentes referencias a Alicia en el País de las Maravillas, como el poema de la persecución del conejo blanco). Así, Isaac imprimió la imagen de la pintura y empezó a buscar símbolos colocando la imagen frente a un espejo; incluso llegó a crear una especie de código con el que podía manipular virtualmente imágenes espejadas de la pintura.

“Fue muy divertido, pero no sirvió para nada”, me explicó Isaac. “Luego me centré en las llamas, que parecían un código”.

Tras varios intentos fallidos de interpretar las llamas, Isaac acudió a la publicación original de @coin_artist en Bitcointalk en busca de posibles indicios y soluciones que otros usuarios hubieran encontrado. Allí encontró una publicación críptica de un usuario llamado Trin, que también estaba en un grupo de Telegram dedicado a resolver el enigma y del que Isaac también era miembro. Issac contactó con Trin, quien le puso al corriente de sus teorías sobre el enigma.

Esta es la forma de leer la información cifrada en las llamas. Imagen: @coin_artist

Cuando hablé con Trin (diminutivo de Trinitas) por Telegram, me contó que su gran descubrimiento se produjo en diciembre, después de que @coin_artist publicara una imagen TIFF de alta resolución del cuadro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cada llama representaba una cadena de 4 bits. La pregunta era: ¿qué había que hacer con esa información? Trinitas tenía la corazonada de que había que utilizar una función XOR usando la cifra de 6 bits de la llave, pero no lograba averiguar qué hacer con el código de las llamas.



Con la ayuda de las pistas de Trinitas, Isaac creó un pequeño programa en Java que le permitía usar la función XOR en la cifra de 6 bits y la cadena binaria de las llamas. Según Trinitas, Isaac solo tardó 20 minutos en resolver el enigma después de haberle dado las pistas.

El premio de Isaac es realmente mayor de 45.000 euros, ya que los bitcoins del monedero 1FLAMEN6 fueron adquiridos en 2014, lo que significa que Isaac podría reclamar el valor de los Bitcoins en alguna de las principales bifurcaciones de la criptomoneda que se han producido desde entonces, como Bitcoin Cash.

El propio Isaac se había olvidado de este detalle hasta que la comunidad de usuarios se lo recordó. Como agradecimiento por su contribución a la resolución del enigma, Isaac envió a Trinitas la mitad de los bitcoins y me dijo que de momento tiene intención de mantener el resto.

Por su parte, @coin_artist dijo que sigue haciendo criptoarte, aunque ha dejado de lado los puzles. Su proyecto más reciente es una colaboración con los creadores del videojuego Neon District. El premio por descubrir un huevo de pascua oculto en el juego es de 15 ether, el equivalente a 12.200 euros.

“Estoy muy emocionada por que alguien lo encuentre”, dijo la artista, “pero a partir de ahora solo haré juegos porque los puzles son demasiado drama”.

*Isaac pidió que no se usara su nombre verdadero para proteger su anonimato. “En mi país no es seguro tener bitcoins”, me explicó por Telegram.