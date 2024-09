Encontramos al inventor del juego del círculo

El folclore es un concepto muy identitario que engloba toda una serie de tradiciones. Según el país o la región de donde vengamos, la mención del folklore nos puede hacer pensar en figuras como Robin Hood o Don Quijote.

Pero no es necesario remontarnos tan atrás para encontrar ejemplos, ya que el folklore también se compone del acervo cultural y social actual, con historias y anécdotas como la del chaval de un anuncio estadounidense de Frosties que supuestamente sufrió una horrible muerte.

De hecho, podríamos decir que hasta el juego del círculo se ha ganado un lugar en los libros de historia.

El juego del círculo es muy breve y tiene un solo propósito, pero nunca se termina. En él no hay ni ganadores ni perdedores y su existencia se prolongará hasta que sus participantes lo releguen al olvido. La cosa es simple: haces un círculo con el pulgar y el índice —como si hicieras el gesto de «OK»— e intentas conseguir que alguien lo mire.

Si la persona se fija en el círculo, tienes derecho a darle un puñetazo en el brazo. Debes hacer el círculo por debajo de la cintura, no está permitido hacerlo delante de las narices de la otra persona.

Es uno de esos juegos de adolescentes sin sentido ni finalidad, aunque en este caso hay un componente curioso de engaño, dolor, argucias y moretones. Solo uno de los participantes disfruta de este juego tan infantil.

Pero, ¿de dónde sale? ¿Quién lo inventó y cuándo?

Malcolm enseña el juego del círculo en la serie ‘Malcolm’

Lo mejor es empezar las indagaciones acudiendo a la serie que popularizó el juego, Malcolm.



En el cuarto episodio de la segunda temporada, el juego del círculo aparece como subtrama de la reunión de familia de Stevie y Malcolm. Reese consigue hacer que Stevie pique constantemente y mire el círculo, hasta que una de las veces, es Reese quien se queda con Stevie y obtiene su venganza dándole un fuerte golpe en un restaurante. ¿Es aquí donde empezó todo? ¿Fueron los guionistas de Malcolm los creadores de este juego?

Pues parece ser que no. En mi búsqueda del verdadero origen del juego del círculo, a través de varios foros de internet supe que otras personas habían emprendido una tarea similar. Alguien había formulado la pregunta en Reddit y algunos usuarios atribuían el juego a la serie de televisión. Sin embargo, el episodio en que aparecía se emitió en noviembre de 2000 y había gente en el foro que aseguraba que ya lo jugaba en el colegio en la década de 1980.

Sabemos, por tanto, que el juego es anterior a la serie, por lo que la incógnita sigue sin resolverse. Hay informaciones contradictorias: muchos aseguran que se originó en algún lugar de la costa oeste de EUA, quizá en Los Ángeles; otros ponen la mano en el fuego porque lo inventaron en el patio de una escuela de Detroit; un tipo incluso dijo que el juego se inventó en Australia.

El juego del círculo engendrándose en las polvorientas llanuras de las antípodas… Interesante. Al parecer, por allí lo llaman ballgazing (mirar la bola) y le han añadido otra regla: si consigues meter el dedo en el círculo antes de que lo deshagan, te libras del golpe y encima puedes pegar tú diez veces al que lo ha hecho.

Muy interesante todo, pero no estaba avanzando nada en mis investigaciones. Nadie tenía idea realmente de dónde procede el juego del círculo. Simplemente se limitaban a jugarlo. No eran antropólogos, sino meras ovejas caminando en círculos con sus pezuñas y embistiéndose unas a otras. Patético.

¿Cómo iba a poder encontrar la persona que inventó este juego? Nada de aquello tenía sentido y tal vez ni siquiera fue idea de una sola persona.

Y de repente, como caída del cielo, me llegó una pista; era un artículo de Wikibin —una especie de cementerio de antiguas entradas de Wikipedia consideradas insustanciales o poco fundamentadas— sobre el juego del círculo en el que se citaban las reglas, diversas variantes y un nombre: Matt Nelson, de New Bremen, en Ohio. Según la entrada, Nelson inventó el juego a principios de la década de 1980.

Matt Nelson. New Bremen. Ohio. ¿Existía esa persona? Si era así, ¿seguiría viviendo ahí?

Traté de contrastar la información en Google y ahí estaba: Matthew Nelson, de entre 40 y 44 años, oriundo de new Bremen, Ohio. La ballena blanca estaba a la vista.

Busqué su nombre en Facebook. La red social indicaba que el hombre tenía una bolera en su ciudad llamada Speedway Lanes. Llamé y pregunté por Matt Nelson.

Él mismo cogió la llamada.

VICE: Hola, Matt. He leído en internet que fuiste tú quien inventó el juego del círculo.

Matt Nelson: Ja, ja. Pues sí, es verdad.

¿Me podrías explicar la historia?

Era un juego con el que nos entreteníamos en el colegio y que tuvo éxito, pero no sé muy bien cómo se llegó a hacer tan famoso.

Pero tú estás muy seguro de haber sido quien lo inventó, ¿no?

Sí, totalmente.

¿Cómo creaste este fenómeno mundial?

No tengo ni idea. Me he pasado la vida inventando cosas chulas como esa, y mira, esa ha aguantado a lo largo de los años.

¿Alguien ha intentado ponerse en contacto contigo para interesarse por esto?

No que yo sepa.

Entonces, ¿soy el primero?

Ajá.

En una página de Wikipedia eliminada dice que tú inventaste el juego. ¿Escribiste tú eso?

No, yo no fui. No tengo ni idea de quién lo puso.

¿Y cómo acabó en la serie Malcolm?

No lo sé. A mí también me sorprendió. Ni siquiera conocía la serie. De hecho, me enteré porque alguien me lo contó.

Entonces, dices que te lo inventaste en el colegio, ¿no?

Correcto.

¿Cómo lo inventaste? ¿Fue simplemente una excusa para poder pegar a tus amigos?

Me imagino que sí.

¿Se lo merecían?

¡Por supuesto! Crecí con dos hermanos, así que te puedes imaginar que inventábamos de todo para pasar el rato.

¿Podrían tus hermanos autoproclamarse los primeros receptores de puñetazos del juego del círculo?

[Risas] No sé… jugábamos a eso todo el tiempo. Si hasta se ve en nuestras fotos de familia; se lleva haciendo muchísimo tiempo, sobre todo en esta ciudad. Se nos conoce por eso, así que…

Por tanto, New Bremen es la cuna del juego del círculo, ¿verdad?

Exacto.

¿Y dices que todo esto pasó en los ochenta?

Sí, alrededor de 1980, quizá 1981 o 1982. A principios de la década, vamos.

¿Alguna vez le cuentas a la gente que fuiste tú quien inventó el juego?

Todo el tiempo.

Y pese a ello, el juego se hizo famoso y su creador, no.

Bueno, yo era un chaval. Estas cosas pasan.

A mí me parece injusto que haya tenido tanta fama internacional y que tú sigas en la sombra.

Pues yo creo que es un poco como lo de hacer la peineta. ¿Cuál es el origen de ese gesto? No lo sé, pero todo el mundo lo hace, ¿sabes lo que quiero decir?

Sí.

Pues es lo mismo. Al menos, yo lo veo así.

Vale, pero yo voy a asegurarme de que el mundo sepa que Matt Nelson, de New Bremen, Ohio, inventó el juego del círculo.

Ja, ja. Adelante, pues.

Foto cortesía de Matt Nelson, creador del juego del círculo

***

Y de esta forma terminaron mi corto viaje y mi conversación con un hombre parco en palabras. Aunque no fue una tarea monumental, me sentía como si hubiera hecho un hallazgo muy especial y hubiera hablado con un verdadero héroe de la humanidad.

Obviamente, es una acto de fe, de creer en la palabra de Matt Nelson, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora (si estás leyendo esto y consideras que TÚ eres el verdadero creador del juego del círculo, contacta con nosotros).



Podemos crear obras de arte para comunicar a lo largo del tiempo, pero el arte acaba perdiéndose, las pinturas pierden su color, la música y el cine pasan de moda y se olvidan. El juego del círculo, en cambio, posiblemente viva para siempre, sin voz, hasta que las aguas de todos los océanos se evaporen y esta roca se desmorone y se hunda en la más negra oscuridad. Y todo gracias al propietario de una bolera del Medio Oeste americano, un hombre de familia, un ser humano.

