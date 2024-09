Noel Gallagher canta con U2 y ‘contesta’ a su hermano

Hace casi una semana Liam Gallagher aseguró en su cuenta de twitter que «prefería comer de su propia mierda antes de ir a un concierto de U2». Tal comentario generó todo tipo de reacciones en el mundo musical, que ya debería estar acostumbrado a los incendiarios comentarios del vocalista de Oasis.

Además, ya no nos sorprenden los enfrentamientos con su hermano Noel, en lo que parece ser una tradición familiar. Lejos quedan los tiempos donde Oasis se coronó como el mejor grupo del mundo.

Videos by VICE

El pasado fin de semana, Londres recibió a U2 en el estadio Twickenham en el marco de la celebración del Joshua Tree Tour con Noel Gallagher, y su banda The High Flying Birds, como teloneros del concierto. Pero en el evento Noel no solo fue quien abrió el espectáculo, sino que después se subió con la banda de Bono y The Edge. Bien podría significar la segunda parte de esta pelea.

Cantaron juntos «Don’t Look Back in Anger»‘, uno de los hits de Oasis del que además Noel está entregando todas las ganancias a las víctimas del atentado ocurrido en mayo de este año en Manchester.

Liam, llora.