Lo último: esta fue la pelea entre Joris Voorn y Jay Denham

Recién arrancaba la tarde de hoy, cuando una particular polémica fue ganando terreno dentro del interminable hush hush de las redes sociales.

Joris Voorn, el veterano holandés cabeza de sellos como Green y Rejected, y uno de los artistas más queridos en nuestro país, replicó en su página de Facebook un post publicado por el también experimentado Jay Denham –DJ y productor norteamericano quien ha prensado en sellos como Transmat, Tresor y 430 West–, donde básicamente da a conocer su top 5 de DJs sobrevalorados.

Videos by VICE

La lista, encabezada por DJ Hell y seguida respectivamente por Monika Kruse, Joris Voorn, Pan-Pot y Ricardo Villalobos, provocó la reacción inmediata del holandés, quien subió la captura del post con la frase «el día que comience a postear algo sobre DJs sobrevalorados será el día en que me retire». En el mismo post, y en medio de comentarios burlones, el artista norteamericano respondió: «Primero, no tengo más que respeto por tus producciones, Joris, y soy un fan. Segundo, esta es mi opinión sin faltarte al respeto. No todos los grandes productores son DJs».

Amanecerá y veremos…

Lea también: