¿Por qué discriminamos a los pelirrojos?

Artículo publicado por VICE Argentina

Ser pelirrojo en Argentina es un condicionante monitoreado por el Inadi. Mientras que en otras partes del mundo ser colorado tiene connotaciones distintas, cómo por ejemplo: en China son de la buena suerte, en Egipto fueron considerados (semi)dioses. En Argentina pasó algo distinto, por un grupo de personas “ignorantes”, son considerados de la mala suerte; llamados yeta, mufa y otro tipo de descripciones despectivas que llevan a tocar una parte de cuerpo a la hora de cruzarse a uno o una por la calle.

Videos by VICE

En VICE decidimos ir más allá e investigar de dónde surge el movimiento de los colorados en Argentina y hablamos con el fundador de la organización Pelirrojos Club, Omar Fornataro.



VICE: ¿Cómo se organizó esta movida universal?



Omar: “En el 2006 la Nacional Geografic dijo que los pelirrojos nos íbamos a extinguir entre 100 y 150 años, pensábamos que íbamos a desaparecer como los dinosaurios. Nos reíamos diciendo que éramos una edición limitada. Fue en ese entonces en el que empezamos a intercambiar los datos y decidimos reunimos”.



Relacionados: Un concurso de belleza diferente: Miss Gordita

“Holanda es nuestra capital, fue en ese país donde a un fotógrafo se le ocurrió juntar a todos los pelirrojos y sacarles una foto, llegó a juntar 1600 pelirrojos batiendo un récord y de esa manera pudo tener un registro cónico por si algún día llegaban a extinguirse. A partir de ese momento hacen una convención anual que dura entre 4 ó 5 días”.

En aquel entonces la tecnología era precaria, más lenta y con menos medios de interacción, fue en el 2008 cuando Omar fundó el Pelirrojos Club en Argentina para luego hacer reuniones en toda Latinoamérica, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, hasta incluso España. Actualmente en nuestro país son 20 mil personas pelirrojas quienes integran el club y se reúnen todos los 7 de septiembre para conmemorar su día en distintas ciudades del mundo.

Foto cedida por Santiago

¿Dónde y cómo se reúnen?

OF: “En el 2013, con el auge de las redes sociales, empezamos a masificarnos y fue el año en el que hicimos una reunión en el barrio de Palermo, siempre con el bajo el lema de “una posible extinción”. Luego fuimos varios a apoyar al periodista Martín Liberman a Bailando por un sueño, cuando una penalista le dijo que era mufa. Eramos cientos de pelirrojos en el canal, hizo que desembocara en un caos”.

Relacionados: Las preguntas de Solomon: un relato migrante

Hace unas semanas la empresa de hamburguesas Burger King hizo una campaña para los pelirrojos bajo el lema: “todos los colorados tienen 2×1 en hamburguesas”. Fue uno quien dijo sentirse ofendido y realizó una demanda judicial contra la empresa. Su abogado logró una cautelar para que la campaña de los colorados se suspenda en todos los medios de comunicación a partir del próximo domingo.

La idea de bullying y utilización de una superstición absurda como tocarse una teta o el huevo izquierdo existe sólo en Argentina, sin embargo, no pensamos que eso puede ofender a la otra persona. Omar dijo “no se puede pensar que un gato depare tu destino, no se puede pensar que pasar por debajo de una escalera cambie el ritmo de tu vida, lo mismo pasa con nosotros, es absurdo”.

¿Cómo es la historia de los pelirrojos?



OF: “En el antiguo imperio romano, en un momento de expansionismo, los romanos quisieron conquistar pueblos situados en el noreste de Europa, en esos pueblos había vikingos, la mayoría eran pelirrojos, después los llamaron bárbaros. Cuando los antiguos romanos quisieron invadir y conquistar a los vikingos no pudieron porque estos eran “bárbaros literalmente” y fueron atacados de forma malvada, eso se propagó por todo occidente. Los estaqueaban, los mutilaban, todas las atrocidades juntas que daban miedo. Los bárbaros juraron que iban a vengarse, y fue el principio de la caída Roma, cuando los generales Romanos tuvieron que volver destrozados dijeron que los bárbaros eran hijos del mismo demonio, que estaban poseídos, los apodaron colorados. De ahí se supuso que un colorado podía tener maldad sólo por su aspecto físico. En un capítulo de Southpark hablan de que los pelirrojos no tenemos alma”.

Relacionados: Un sello argentino que recicla música con formatos obsoletos

En Argentina ser colorado no se relaciona con maldad, sino de nuevo, con la mala suerte: Franco Robledo, un alcanzapelotas de 16 años, fue utilizado para trabajar en el arco del equipo contrario dando a entender este tipo de superstición popular. El destino lo cruzó con Caruso Lombardi, DT de San Lorenzo y desde allí tuvo que disculparse.

¿Son distintos al resto de las personas?



OF: “Nuestro ADN dice que somos mutantes, tenemos el gen MC!R alojado en el cromosoma 16 que nos da esta característica de color de pelo, hay cinco tonalidades con una variante. Por ejemplo Messi tiene el pelo castaño con la barba roja, entonces Messi es pelirrojo”.



“En Irlanda y Escocia somos entre el 11 y el 13 por ciento de la población. Inglaterra tiene el 6 y medio de la población, el resto de Europa tiene un 5 por ciento y más portadores del gen. America del norte tiene un 4 por ciento, Argentina no llega al 1 y medio por ciento, Brasil tienen menos del 1 por ciento y el resto de America no llega al medio (no hay estadísticas oficiales)”.

Entre otras curiosidades de la genética, los científicos descubrieron que los pelirrojos tienen 90 mil cabellos, frente a una rubia, con unos 110 mil, y a una morena con 140 mil. Al tener menos cantidad dicen ser más sensibles, de hecho está confirmado que las personas pelirrojas necesitan más anestesia, sienten más el dolor, el odio, el amor, y es por eso que se dice que los pelirrojos son más temperamentales y las mujeres son más pasionales.

Sigue a Paloma en Twitter