La Policía inglesa detuvo un rave de 200 personas en una alcantarilla

La policía irrumpió un rave de 200 personas en un alcantarillado de Newcastle, Reino Unido, en las primeras horas del domingo pasado. Los organizadores instalaron un sistema de sonido e iluminación en los túneles subterráneos y los asistentes tuvieron que «caminar» a través de charcos de agua para acceder a la fiesta, declaró la policía en un comunicado de prensa.

El rave fue organizado a través de Facebook, y los espectadores se reunieron en un punto cercano para dirigirse al lugar. La policía dijo que el evento «puso vidas en peligro», y que en un principio fue alertado por personas que temían por su seguridad. La fiesta se terminó a las 4 a.m.

«No olía a caño», dijo Jess, una persona que fue al rave, en una entrevista con la publicación estudiantil The Tab. «No era un alcantarillado, era como un desagüe de lluvia o algún tipo de defensa contra las inundaciones, o eso es lo que me dijeron que era, pero había mucho barro. Cuando dejaba el rave todo parecía tan surrealista. Siendo rehén de un apocalipsis zombie bajo tierra, después de eso no era la misma persona jaja».

Según The Tab, el evento tuvo lugar en un antiguo refugio de bombas de la Segunda Guerra Mundial.

«Se puede ver claramente en las imágenes que este es un sitio peligroso para los asistentes, no es un lugar apropiado para fiestas», dijo el Inspector Dave Pickett. «Tenemos mucha suerte de que no sucediera un incidente más grave, sobre todo si consideramos que muchos de los involucrados estaban bajo la influencia del alcohol».

Nadie ha sido arrestado en relación a fiestas de este tipo, pero una investigación está en curso con varias de las personas implicadas, se cree que son estudiantes universitarios.

