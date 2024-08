Personas poliamorosas nos cuentan cómo viven el día de San Valentín

(Foto de portada: Jack London, via)

¿Cómo es el día de San Valentín para los poliamorosos? ¿Es muy distinto a cómo lo viviría una persona monógama o es exactamente lo mismo, pero añadiendo más personas y más dinero gastado en regalos románticos?

Videos by VICE

Hablé con varias personas poliamorosas —en pareja y solteras— para averiguarlo.

SHONN Y VERONICA, LLEVAN CINCO AÑOS JUNTOS

VICE: ¿Cómo celebráis San Valentín siendo poliamorosos?

Shonn: El hecho de serlo no ha cambiado nuestra forma de celebrarlo. Siempre estamos buscando nuevas amistades y quizá nuevos miembros de la familia. Sería increíble poder compartir ese día con una tercera persona.

¿Cómo os gustaría celebrarlo con esa tercera persona?

Veronica: No me gustaría hacer lo mismo todos los años. Nos gusta darnos caprichos, como una sesión de spa o ir a conciertos. Por supuesto, cualquier sugerencia sería bienvenida; nos gusta probar cosas nuevas.

Shonn: No suelo cocinar, pero estaría encantado de cocinar para mis dos mujeres. Creo que sería una sorpresa muy agradable y todo un detalle.

MIRA:

¿Alguna vez buscáis a una tercera persona solo para el día de San Valentín?

De hecho, ese día es más fácil que nunca encontrar un rollo esporádico. Hay mucha gente decepcionada buscando conectar con alguien.

¿Os enfadaríais si ese día uno hace planes para salir en pareja con una tercera persona en lugar salir los tres juntos?

Veronica: Yo solo me enfadaría porque a él no le gusta salir en San Valentín, por lo que, si justo ese día hiciera una excepción, me sentiría dolida. Pero no me importaría que saliera solo con ella en otras circunstancias, aunque creo que al final acabaríamos saliendo ella y yo y volviendo a casa medio contentas.

Shonn: ¡Por mí no hay ningún problema!

COURTNEY, SOLTERA

VICE: Llega el día de los enamorados… ¿cómo os lo montáis los poliamorosos?

Courtney: Si estás en una relación con más de una persona y celebras ese día, significa que eres la bomba gestionando el tiempo para pasarlo con todas tus parejas o que lo celebráis todos juntos.

¿Cuál sería tu día de San Valentín poliamoroso ideal?

Si te digo la verdad, no son muy fan de la monetización de ese día, pero si tuviera que celebrarlo, simplemente compartiría mi amor con todas las personas que me importan, al margen de la relación que tuviera con ellas. Cenas, bebidas, baile, ir a casa y hacer algo distinto.

¿Otros años has comprado regalos a todo el mundo?

Sí, aunque puede ser bastante complicado según cómo de en serio vayas con cada pareja. La opción más segura es comprar a todos lo mismo.

WILLIAM Y KATIE, PROMETIDOS

VICE: ¿Los poliamorosos celebráis San Valentín de forma distinta?

William: ¡Sí, totalmente! La verdad es que estamos un poco confundidos sobre qué deberíamos esperar de este día porque nunca hemos estado con otras parejas a la vez en San Valentín. Así que estamos rollo: “¡Mierda! ¿Qué hacemos, le enviamos flores los dos?”.

¿Os plantearíais una cita a cuatro bandas?

Katie: Lo hemos hablado y tanto nuestros novios/novias aceptarían, aunque nos da la sensación de que no se llevarían muy bien. Habría un conflicto de ideologías durante la cena, como poco. Los dos empezamos a salir con estas personas al mismo tiempo hace un mes, así que todo es muy reciente.

¿Creéis que vuestras otras parejas esperan que les hagáis un regalo?

William: Empezamos a hablar del tema anoche y no estamos seguros. Hace poco que salimos y ambos son muy conscientes de nuestra relación y lo llevan tan bien que no creo que esperaran regalos.

Katie: Como chica, no sabría decirte. No tengo ni idea de lo que va a hacer mi otra pareja. Supongo que si fuera una novia “normal”, ese día me mimaría a tope, pero como nuestra relación es muy reciente y estoy prometida, cualquier cosa que hiciera fuera de lo norma podría parecer una invasión del territorio de Will.

¿Ser poliamoroso hace que dedicarse a una persona sea más difícil?

William: Solo económicamente.

Entonces, si ambos tuvierais todo el dinero del mundo, ¿cómo os gustaría celebrarlo?

Pues seguramente en un yate en Santorini con 50 millones de pastillas y una montaña de coca, aunque creo que nos iríamos los dos solos.

Por lo que parece, cuando eres poliamoroso, San Valentín es casi como una excusa para pasar más tiempo a solas, ¿no?

Katie: En nuestro caso, el poliamor es una de las principales formas en las que mantenemos el romanticismo y la chispa en nuestra relación.

William: Científicamente, está comprobado que la química del amor va desapareciendo, pero cuando conoces a gente nueva, vuelve esa sensación de que todo es color de rosa y se te revolucionan las hormonas, y luego puedes trasladar todas esas sensaciones a tu relación estable.

¿La relación poliamorosa ha cambiado el concepto que tenéis de San Valentín?

Katie: Creo que no mucho. Los dos somos muy románticos, pero también muy pragmáticos.

William: Por una parte, es genial que haya un día especial, pero por otro, somos conscientes de que esta fecha es un invento de los magnates corporativos para fomentar el consumo.

TOM, SOLTERO

VICE: ¿Cómo celebras el día de San Valentín?

Tom: Igual que la mayoría de la gente: es una oportunidad para hacer algo divertido con tu pareja o tus parejas y para disfrutar las relaciones y reflexionar sobre ellas. Yo suelo entregarme mucho en las relaciones, por lo que no creo que San Valentín sea el único día en que haya que darlo todo.

¿Y la cosa cambia cuando estás con más de una persona?

Depende completamente de la dinámica de la relación: si son amigos o pareja, también, podría ser que saliéramos todos juntos de cita, pero por lo general intentaría pasar tiempo con todos el algún momento del día, si cuadrara. Yo creo que es más difícil gestionar la Navidad y la Nochevieja.

¿En serio? ¿Cómo te las apañas en esas fechas?

Pues tendría una charla sincera con todas las personas involucradas, aunque no suele ser fácil llegar a una solución a gusto de todos. San Valentín es mucho más sencillo porque siempre puedes repartirte con las distintas personas a lo largo del día o hacer algo con cada uno cualquier otro día.

@williamwasteman

Este artículo se publicó originalmente en VICE UK.