El subreddit donde los hombres se motivan a no eyacular

“Si hicieras una encuesta, apuesto a que encontrarías un gran porcentaje de hombres que no retienen [semen] durante más de dos semanas, ¡lo cual es absurdo! Piénsalo: tu semen crea vida”, dice John. Como las miles de personas en el subreddit r/SemenRetention, John acostumbra no eyacular. Lo ha hecho desde antes de que cumpliera 30 años. “Me di cuenta a los veintitantos años de que tenía tres hábitos que quería eliminar: fumar marihuana, fumar cigarrillos y eyacular constantemente”.

A sus 33 años, John es parte de un creciente movimiento en línea de hombres espirituales que creen que los orgasmos frecuentes son dañinos. “Cuando ves hombres que se dedican al porno, están desperdiciándose. Es una fuerza vital que se está agotando de manera constante”, explica.

John no está solo. En menos de seis años, el subreddit r/SemenRetention ha ganado más de 92.000 seguidores. Creada en 2014, la página funciona como un grupo de apoyo para hombres que desean perfeccionar la práctica antigua de retener su semen. No significa necesariamente que no pueden masturbarse o tener sexo, solo significa abstenerse de eyacular.

“El propósito de este subreddit es discutir los beneficios físicos y espirituales de la retención. Las publicaciones NoFap (no masturbarse) no serán toleradas y ameritan una suspensión instantánea”, se lee en la biografía del hilo. Para la mayoría de las personas en r/SemenRetention, el subreddit NoFap, que se centra en no masturbarse, fue su primer despertar al mundo de la “retención”. Pero ahora, los seguidores de r/SemenRetention creen que están mucho más avanzados filosóficamente que el movimiento NoFap original.

La comunidad de retención de semen, o “SR”, tiene una premisa central: la creencia de que el semen es la esencia de la energía masculina o chi. Es algo que John defiende: “Entiendo que un bebé crece dentro de un útero y esto de ninguna manera intenta quitarle mérito al sistema reproductivo femenino porque está en otro nivel, pero cada hombre tiene un jugo mágico dentro que la mayoría derrama sobre un pañuelo de papel, en el suelo o en el baño, cada dos días”.

Esta filosofía no surgió de la nada, sino que está influenciada en gran medida por las antiguas doctrinas taoístas. Leon Rocha, experto en historia médica china, explica: “En la cultura de la élite china, que se remonta al menos a la dinastía Han alrededor del siglo I d.C., existía un conjunto de técnicas y prácticas relacionadas con la salud y la longevidad que incluían técnicas para el ‘cultivo sexual’”.

Rocha continúa: “El semen se consideraba el tipo más puro de chi corporal. El sexo excesivo con eyaculación se consideraba una grave amenaza para la salud de un hombre y se pensaba que producía fatiga, agotamiento del chi, enfermedad e incluso la muerte”. Pero esta práctica no se enfocaba únicamente en la eyaculación; la dieta, el ejercicio y la meditación jugaban un papel mucho más destacado en esta filosofía. Eventualmente, estas enseñanzas fueron rechazadas por gran parte de la sociedad china, al menos hasta la década de 1960, cuando el “cultivo sexual” sería redescubierto y reempaquetado como “sabiduría sexual china antigua” por maestros taoístas modernos como Mantak Chia.

Según los miles de seguidores del subreddit, los beneficios de no eyacular son amplios: reducción de la ansiedad, ojos y piel brillantes e incluso la disminución de episodios depresivos. “Ahora tengo más de 400 días de retención de semen. Pasé de ser un niño asustado que tenía la peor mentalidad a un Dios que atrae todo lo que quiere a su vida”, dice un usuario. “Mi mente ha cambiado mucho. Mi cuerpo es más fuerte y hermoso, mi olor es mejor. La energía que emana de mí es muy cómoda, para mí y para las personas que me rodean”, publica otro.

“Después de pasar un tiempo en NoFap, finalmente descubrí la retención de semen, que instantáneamente me atrajo”, cuenta Jake, un joven de 21 años de Los Ángeles. Cuando Jake tenía 13 años desarrolló una adicción a la pornografía. “Cuando tenía 16 años, no podía pasar más de un día sin porno”. Al principio, el movimiento NoFap parecía la solución: “Esa página es excelente para crear conciencia sobre el problema de la pornografía”, dice, “pero la retención de semen me proporcionó una sensación mucho más esotérica y espiritual cuando leí las publicaciones”.

Para Jake, el sentimiento de alcanzar una espiritualidad superior fue el mayor atractivo de formar parte de la comunidad SR. “Me encantaban los psicodélicos, definitivamente los hongos eran mis favoritos. La gente afirmaba tener sensaciones similares a las que brindan los psicodélicos cuando estaban reteniendo”, cuenta. “Esto me voló la cabeza y tuve que intentarlo. Dejé de masturbarme. Unos meses después dejé de tener sexo. Ahora llevo 561 días sin eyaculaciones conscientes y me siento increíble. Definitivamente lo compararía con cómo me sentí con los psicodélicos”.

“No me consideraría espiritual”, dice Tom, un joven de 21 años que vive en Londres, “pero soy cristiano”. Tom es una de las personas que realiza más publicaciones en el subreddit, donde ha documentado su progreso durante meses. Ha seguido la práctica desde que tenía 18 años y desde entonces ha percibido “momentos aleatorios de felicidad pura” y ha visto las cosas a su alrededor “volverse más brillantes, literalmente la hiperrealidad”. Su periodo más largo sin eyacular es de 10 meses, que es donde se encuentra hoy. Actualmente es célibe: “Yo diría que el tiempo mínimo para que la gente sienta los beneficios de no eyacular es de unas dos semanas. Pero si realmente quieres ver un cambio, mi objetivo personal son 12 años”.

El método para lograr este cultivo de “energía masculina” varía de persona a persona. Para algunos seguidores, como Jake y Tom, podría significar el celibato total. Otros prefieren una técnica popular que los miembros del subreddit llaman “Eyaculación a través de la espina”. “Hay muchas técnicas avanzadas, pero una muy simple consiste en presionar el perineo justo antes de eyacular para evitar que el semen salga de tu cuerpo”, dice Paolo. “Luego se reabsorbe sin causarte el bajón de un orgasmo regular”.

Paolo, un hombre de 29 años de Londres, ha practicado la retención de semen de forma intermitente durante ocho años, pero apenas descubrió este tipo de orgasmo inverso. “Después de pasar un tiempo explorando algunos elementos del taoísmo, encontré literatura que explica las técnicas y el ‘kung fu sexual’ de los monjes taoístas”. Para Paolo, este enfoque le da lo mejor de ambos mundos: “Sigues llegando al orgasmo y tienes sexo. Claro, no es tan intenso como una eyaculación normal, pero se siente bastante bien y obtienes todos los beneficios adicionales de la retención de semen mientras que aún puedes tener sexo”.

Sin embargo, aún no se han estudiado los riesgos para la salud asociados con este tipo de orgasmos. Algunas investigaciones sostienen que, en general, no eyacular puede aumentar la probabilidad de generar cáncer de próstata, mientras que otras no han encontrado alguna correlación.

Sam, un estudiante de medicina —que pidió permanecer anónimo para proteger su vida privada— descubrió por primera vez r/SemenRetention cuando tenía 21 años. Desde entonces ha invertido su tiempo investigando los posibles beneficios para la salud de no eyacular. “La página me ha enseñado todo sobre los efectos dañinos del porno y la masturbación, y los supuestos ‘beneficios’ que obtienes al retener, que en mi opinión no son realmente beneficios”, explica. “Solo es tu mente y tu espíritu sanando de todo el trauma causado por el porno y un regreso a tu identidad pura”.

Como la mayoría de las personas en la página, Sam tenía una relación poco saludable con la pornografía desde una edad temprana y la veía siempre que podía. “A partir de los 11 años comencé a ver porno. Estaba letárgico y tenía niebla mental todo el tiempo”. Desde que se unió a la comunidad, Sam se ha sentido mucho más feliz: Siento que este subreddit ha crecido tanto porque cada vez más hombres se están dando cuenta de la causa fundamental de su falta de felicidad”.

Pero si bien la retención de semen puede hacer que los hombres se sientan más en sintonía espiritual consigo mismos, es posible que no necesariamente aborde la raíz de sus problemas, especialmente cuando se trata de la adicción al porno. “No estoy seguro de cómo la retención de semen está relacionada con el combate a la adicción a la pornografía”, señala el terapeuta sexual Murray Blacket. “Cuando se trata de los hombres y la pornografía en particular, estoy mucho más interesado en lo que obtienen de ella. Y no me refiero a la gratificación instantánea. Con frecuencia, los hombres dicen que están aburridos, cabizbajos, infelices e incluso enojados, y por eso la consumen.

“Pero la pornografía es un alivio parcial en ese sentido; nunca satisface o resuelve completamente la necesidad más profunda. Así que no estoy seguro de qué papel juega la retención de semen para ayudar con esto”.

Aún así, para John, muchos de sus problemas emocionales han disminuido desde que se unió a la comunidad de retención de semen. “Los hombres deambulan sin rumbo fijo por el mundo tratando de averiguar por qué son como son”, dice, “pero no pueden llegar al conocimiento de su verdadero yo porque constantemente agotan quienes son [al eyacular]. Es así de simple”.

Este año, John ha logrado evitar eyacular, solo haciéndolo unas cuantas veces. “El porno ya no tiene un control hipnótico en mi vida. Ahora me siento muy atraído por mi esposa y mi vida sexual ha mejorado”, agrega. “Es una sensación maravillosa. Es una sensación casi religiosa”.

