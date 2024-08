Qué pasa si tu trabajo es una mierda

Este artículo apareció originalmente en VICE UK.



Te has presentado en la oficina media hora tarde y nadie se ha dado cuenta. Te haces un café, te sientas, miras la hora e, inexplicablemente, ves que ya es la una de la tarde. Cuando sean las cinco no habrás hecho absolutamente nada en todo el día excepto asistir a reuniones en las que no habrás abierto la boca. Por enésima vez, cuando estés en casa, por la noche, sentado en el sofá con tus pantalones de chándal y viendo un programa mediocre sobre cocina casera, empezarás a preguntarte si tu trabajo tiene algún sentido.

Videos by VICE

Si crees que lo anterior describe a la perfección tu vida (me sabe mal), lo más probable, según el antropólogo y activista David Graeber, es que tengas un “empleo de mierda” homologado.

MIRA:

En 2013, se hizo viral un artículo de Graebe en la revista Strike! sobre trabajos que no sirven para nada —»On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant”—. Graeber recibió cientos de mensajes de personas que decían tener “trabajos de mierda” y decidió recopilarlos todos en un libro. Le llegaron mensajes de todo el mundo y de todos los sectores laborales, desde un asistente de posproducción cuyo trabajo le hacía sentir muy culpable hasta un tipo al que no dejaban de ofrecerle aumentos de sueldo cuando lo que él quería era que lo despidieran.

Hablé con Graeber sobre cómo saber exactamente si tu trabajo es una mierda y si habría que deshacerse de todos esos empleos inútiles.

VICE: ¿Hay trabajos que sean rotundamente una mierda?

David Graeber: Eso lo tiene que decidir la persona que tenga ese trabajo. La impresión que tengo es de que, en muchos empleos de servicios, la gente que los desempeña no está muy contenta con ellos pero aun así creen que están haciendo algo útil. En esos casos no es fácil saberlo.

Entonces, se trata de algo que tiene que decidir uno mismo, ¿no?

Lo último que quería era convertirme en el típico gilipollas que va diciéndole a la gente que su trabajo es una mierda. No me dedico a eso, más bien al contrario. Si crees que tu trabajo es de vital importancia para el mundo, no voy a ser yo quien te lo discuta; y si crees que no tiene ninguna utilidad, tampoco te lo voy a discutir. Sería muy arrogante por mi parte.

«Todos esos trabajos están ahí para que la gente rica se sienta bien consigo misma, viendo a sus empleados ir de un sitio para otro y estar a su disposición cuando lo necesite»

¿Alguna vez has tenido un trabajo de mierda?

He estado en trabajos temporales en los que básicamente me limitaba a calentar la silla, pero han sido casos puntuales. Por eso me pareció tan curioso todo esto, lo observé y escribí un artículo sobre ello. La gracia de la antropología es que alguien totalmente ajeno a una situación aprecie cosas que los que están viviendo esa situación no pueden apreciar. No tengo un trasfondo profesional, así que simplemente vi que había gente que no parecía estar haciendo nada en su trabajo y pensé, ¿Soy yo o esta gente solo está sentada en la silla sin hacer nada? Para mí era un mundo nuevo.

Vale, pero ¿entonces cómo sabes si tu curro no vale para nada?

Por lo general, lo sabes. La mayoría de las veces es muy obvio, si estás, por ejemplo, todo el día sentado, mano sobre mano, o tienes que estar ahí simplemente por si algo va mal. Creo que obligar a la gente a hacer tonterías es lo que aburre a los trabajadores, que entonces creen que su trabajo es una mierda.

Las únicas personas que creo que pueden tener un trabajo de mierda y no lo saben son las que están en grandes empresas burocráticas en las que solo conoces una diminuta parte de lo que haces. Te limitas a suponer que tu labor sirve de algo, a un propósito mayor que tal vez, sin tú saberlo, sea totalmente inútil. Eso pasa mucho en los bancos.

¿Recibiste muchas críticas negativas por tu entrada de blog que originó todo esto?

Al menos una vez al año alguien me escribe para decirme: “Lo que dices son chorradas. Nadie contrataría a alguien si no lo necesita”. Casi siempre me lo dicen propietarios de empresas porque se lo toman a título personal.

Si son trabajos inútiles, ¿por qué existen?

Todos esos trabajos están ahí para que la gente rica se sienta bien consigo misma, viendo a sus empleados ir de un sitio para otro y estar a su disposición cuando lo necesite.

«Pensaba que teníamos una economía de mercado porque se suponía que era eficaz, pero si no es capaz de resolver un problema elemental como es que no haga falta trabajar tanto, no será tan eficaz como creía»

Entonces, ¿deberían deshacerse de esos puesto?

No quiero que esto sirva de excusa a los gerentes de empresas para empezar a echar gente, pero creo que hace falta una reforma de toda la sociedad. Dicen que el auge de los robots acabará con nuestros trabajos. ¿qué vamos a hacer cuando haya menos empleo? ¿No se supone que la tecnología sirve precisamente para que no tengamos que trabajar tanto? Pensaba que teníamos una economía de mercado porque se suponía que era eficaz, pero si no es capaz de resolver un problema elemental como es que no haga falta trabajar tanto, no será tan eficaz como creía.

Hay gente que cree que, si tiene la oportunidad, todo el mundo es vago por naturaleza, o al menos la gente pobre. Alguien dijo que el desempleo es malo porque, aunque la gente cobre n subsidio, la tasa de delincuencia y drogadicción sube cuando la gente no está ocupada trabajando de 9:00 a 18:00. ¿Por qué no meter directamente a la gente en prisión de 9:00 a 18:00, para que no den problemas? Hay que cambiar la cultura. Esa es una de las cosas que intento hacer.

En los mensajes que has recibido, ¿la gente te explicaba cómo se las apaña para lidiar con sus curros de mierda?

Enseguida encuentran la manera. A mí me gusta hablar de “actuar sin guion”. No sabes cómo debes actuar o cómo te sientes. Me están dando algo a cambio de nada. Debería ser feliz. Es que te obliguen a ser un parásito contra tu voluntad. Nadie sabe cómo reaccionar a eso y se genera confusión moral. ¿Debería sentirme culpable? No, porque realmente no quiero hacer esto. Pero, ¿puedo quejarme? Si me quejo, me siento como un gilipollas. La gente se siente perdida.

¿Crees que es inevitable que acabemos al menos con un trabajo de mierda a lo largo de nuestras vidas?

Hay trabajos gratificantes, que te llenan y que están bien pagados, pero para conseguirlos, o tienes que ser rico o poder permitirte pasar tres años como becario en una gran ciudad. Y seguramente no puedes. Así que las opciones son, o bien aceptar trabajos útiles en los que pagan tan poco que vas a sentirte fatal por no poder proveer a tu familia en caso de que decidas tenerla —en ese caso te quedará la ilusión de estar haciendo algo útil y la losa de vivir en la austeridad—, o puedes aceptar un trabajo de mierda —no cuesta encontrarlos, los hay a patadas— y aceptar el hecho de que estás viviendo una farsa. ¿Qué opción es mejor? ¿Quién soy yo para decidirlo? Que cada uno lo averigüe por sí mismo.

¿Cuáles son las desventajas de tener un trabajo en el que no haces nada?

Pues yo creo que los niveles de depresión de la sociedad, en general, están muy vinculados con eso. La depresión se debe a una sensación de vacío, a no encontrarle sentido a las cosas y a la falta de energía. Mucha gente ya tenía claro que el mundo laboral no iba a ser divertido, pero que al menos tendría un propósito. Pero la ironía es que el trabajo de verdad no es trabajo de verdad. Estudiar es real: produces algo y te dan un título. Eso es real.

Gracias, David.

@nanasbaah