Esto es lo que sabemos sobre el polémico nuevo documental de Michael Jackson

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Menos de un mes después de que se transmitiera el documental de Lifetime Surviving R. Kelly, que exponía el patrón de abusos del cantante de R&B contra mujeres negras, HBO y Channel 4 del Reino Unido anunciaron recientemente que transmitirán el documental Leaving Neverland sobre la supuesta historia de abuso sexual de Michael Jackson. El próximo documental, dirigido por Dan Reed (The Pedophile Hunters), detalla las historias de dos hombres, ahora en sus 30 años, que afirman haber sido abusados sexualmente por Jackson cuando tenían siete y diez años.

Videos by VICE

Respecto a Leaving Neverland, los administradores del patrimonio de Jackson han tenido una respuesta similar a la que R. Kelly tuvo con Surviving R. Kelly. Ya intentaron desacreditar a los acusadores y le dijeron a TMZ que la película es “otra producción sensacionalista en un intento escandaloso y patético de explotar y sacar provecho de Michael Jackson”. Pero las reacciones del público han sido mucho más divididas debido a la historia complicada de Jackson. En uno de los casos más sonados, la familia de Gavin Arvizo, de 13 años, llevó a Jackson a la corte en 2005 por afirmaciones que incluían abuso sexual infantil. Durante el juicio, la madre del niño admitió que había mentido bajo juramento mientras testificaba en un caso civil no relacionado, lo que perjudicó gravemente su credibilidad ante los ojos de la corte. En aquella ocasión, Jackson fue declarado inocente de todos los cargos. Según The Wrap, Arvizo no es el protagonista de la película, ni tampoco el joven de 14 años a quien Jackson pagó millones de dólares para resolver el caso fuera de la corte en 1994.

A pesar de que los productores aún no han anunciado oficialmente quiénes son los dos protagonistas del filme, en la foto publicitaria, Jackson supuestamente está parado junto a un joven Wade Robson, actualmente un coreógrafo de danza para celebridades en sus 30 años. Robson demandó a la administración del patrimonio de Jackson y a sus productoras en 2013, alegando que el cantante abusó de él en repetidas ocasiones cuando tenía siete años. Robson fue un protegido de Jackson, y en aquel entonces apareció en videos como “Black and White”. Robson declaró que nunca recibió abuso por parte del cantante durante su juicio en 2005. Pero una vez que lo hizo, perdió su caso en 2017 cuando un juez de California dictaminó que las compañías de producción de Jackson no podían ser responsables por sus acciones y que su estatuto de limitaciones había expirado. La administración de Jackson también lo acusó de buscar dinero.

Se sospecha que el otro protagonista de la película es el programador informático James Safechuck, quien presentó una demanda contra la administración del patrimonio de Jackson en 2014 a la edad de 36 años. Safechuck afirma que fue abusado durante varios años después de actuar en el comercial de Pepsi de Jackson cuando tenía 10 años. Fue señalado por el personal del Neverland Ranch como víctima potencial durante el juicio de Jackson en 2005, pero negó haber sido agredido en aquel momento. Safechuck se sumó a la demanda de Robson y también fue desestimado por las mismas razones: había transcurrido demasiado tiempo.

Los representantes de la administración del patrimonio de Jackson abordaron de inmediato las acusaciones de ambos sujetos. “Wade Robson y James Safechuck, quien fue compañero de Jackson cuando era niño y demandó a la administración de Jackson por afirmaciones de abuso sexual, declararon bajo juramento que Michael nunca hizo nada inapropiado con ellos. Safechuck y Robson, este último un autoproclamado ‘maestro del engaño’, presentaron demandas contra la administración patrimonial de Michael, pidiendo millones de dólares. Ambas demandas fueron desechadas. Este llamado “documental” es solo otra repetición de acusaciones obsoletas y desacreditadas. Es desconcertante que cualquier cineasta creíble se involucre en este proyecto”.

Leaving Neverland saldrá al aire después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero.

Sigue a Taylor Hosking en Twitter.