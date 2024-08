Questo cheeseburger è fatto solo di formaggio

L’Hungryhouse è un servizio di consegna cibo a domicilio britannico che, per un giorno soltanto, ha deciso di vendere quello che è stato soprannominato come “il cheeseburger definitivo.”

A quanto dichiarato dalla Hungryhouse, il cheeseburger in questione è nato per soddisfare almeno 4 palati alla volta, e rientra nella categoria dei “burger” solamente per una questione nominativa. In realtà, infatti, è una torretta di 9 (nove!) formaggi diversi tutti impilati l’uno sopra l’altro, a metà fra Jenga e un panino del McDonald’s.

Davvero, quando diciamo “nove formaggi differenti,” intendiamo che i classici semini di sesamo sul pane sono goccioline di mozzarella, le polpette dei dischetti di Camembert, i pomodori dei pezzi di formaggio Red Leicester e gli anelli di cipolla dei tocchi di formaggio tedesco affumicato. Ovviamente non mancano nemmeno i cetriolini, qui tradotti nella loro versione Babybel. E ancora, la salsa ai sottaceti è in realtà dello Stilton e la lattuga è un misto di formaggio americano ed Edam.

Insomma, formaggio, formaggio e ancora formaggio. solo formaggio. Nient’altro che formaggio.



“Il periodo festivo natalizio si sta avvicinando, quindi noi della Hungryhouse abbiamo pensato di creare l’alternativa culinaria alla classica selezione di formaggi,” un rappresentate dell’azienda ha rivelato a MUNCHIES. “Questi cheeseburger sono in edizione limitata proprio perché nati con l’intendo di soddisfare le esigenze per queste festività. Sono giunti alle porte di chi li ha ordinati il primo di dicembre, dando inizio alle celebrazioni. Il formaggio è un alimento imprescindibile durante il Natale!”

Altro che vassoio dei formaggi, vero?