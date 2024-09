La guida di MUNCHIES per grigliare senza griglia

Se sei tra i pochi privilegiati che hanno la fortuna di vivere in un condominio elegante con un cortile gigante e attrezzato, o ancora meglio se hai un giardino tutto tuo con annesso barbecue, buon per te.

Se invece come tutti noi comuni mortali non hai un barbecue di ultima generazione, né un giardino privato dove invitare gli amici a pranzo, niente paura. Anche tu puoi permetterti una sfiziosa grigliata all’aperto senza griglia: per cucinare sul fuoco, infatti, non servono grandi attrezzature. Se ci pensi, i nostri antenati homo erectus se la sono cavata benissimo anche senza barbecue costosissimi.

Meglio spendere le tue risorse in prodotti di qualità e seguire la nostra guida al Guerrilla Grilling.

Grigliare senza griglia: iniziate con un contenitore resistente al calore

Mettiamo le cose in chiaro, è ovvio che avere un barbecue sarebbe perfetto. Ma se questo non fosse possibile, quello che vi serve per cucinare all’aperto è un contenitore resistente al calore e rialzato da terra. Una carriola potrebbe funzionare, ad esempio. Noi abbiamo usato un classico carrello Radio Flyer, come quello con cui portavi in giro il tuo fratellino minore, e abbiamo ricoperto la base di carta stagnola.

A patto che sia ampio, robusto e in metallo, anche il secchio della pattumiera potrebbe diventare un ottimo recipiente per il carbone.



Hai una ciminiera di accensione? LOL, mi sa proprio di no. In ogni modo, dovrai pure accendere questa brace prima o poi. Se stai pensando di usare un liquido infiammabile, scordatelo, a meno che tu non voglia mangiare pietanze che sanno di parcheggio del benzinaio. Quello che ti serve è un pacchetto di Doritos (o simili). Sì, hai capito bene, quei tacos unti e con piccole bolle d’aria faranno scattare la scintilla.

Disponi uno strato abbandonate di patatine sulla base della tua brace, poi costruisci una piramide di carbone (se c’è forte vento, metti qualche Doritos nella pila per facilitare il tutto). Accendi i Doritos con un fiammifero lungo (oppure, facendo molta attenzione, con un fiammifero normale o un accendino-sono davvero molto infiammabili). Appena prendono fuoco, tutto è pronto per iniziare. Aspetta che i carboni si inceneriscano (quando diventano grigi) e usa delle pinze per disporli in modo uniforme su tutta la superficie.



Ora: non hai bisogno di una griglia. Se stai usando la legna, puoi mettere il cibo direttamente a contatto con la brace. Solo un paio di cose da sapere: ora la brace scotta tantissimo, considera che alcuni cibi sopportano meglio il calore rispetto ad altri. Consigliamo di provare con bistecche alte, con qualsiasi cosa abbia un guscio (come ostriche o vongole) o uno strato esterno protettivo (code di aragosta o pannocchie).

Con un po’ sale e nient’altro la carne era pronta, a media cottura, dopo circa sei minuti per lato. La nostra era spessa circa 3,8 cm, in caso di spessore diverso, regola il tempo di cottura. Dopo aver ammorbidito la polpa dell’aragosta con del burro, mettila sulla brace e capovolgila una sola volta, lasciandola quattro minuti per lato. Una volta pulita la pannocchia, avvolgila di nuovo nelle sue foglie e lascia sulla brace per quattro minuti.

Oltre a tutte queste istruzioni dettagliate, ricorda sempre che in cucina (o all’aria aperta) serve sempre un po’ d’istinto.

Se invece preferisci i sapori più delicati, come la frutta, allora ti servirà una padella. Taglia e arrostisci dell’ananas per una piña colada alla griglia (servita, ovviamente, nell’ananas stesso), o cimentati con un crumble di frutti di bosco.

Quando hai finito di grigliare, lascia che la brace si raffreddi completamente, poi gettala nel bidone dei rifiuti, in base alle disposizioni locali; se hai utilizzato la legna, puoi gettarla tranquillamente nell’umido, è tutto bio. Non versare acqua sulla brace, o ti ritroverai con un mucchio fango di cui comunque ti dovrai liberare.

