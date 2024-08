Questo forchetta per la pizza su Kickstarter ha già rovinato il mio 2019

Tra le questioni più cercate, su siti come AskReddit, troviamo sempre: “Quali sono le bandiere rosse che dovresti notare al primo appuntamento?”. Leggendo tutti i thread e i commenti, negli anni, ho trovato centinaia di mie caratteristiche che non avevo mai considerato difetti, dal modo in cui ascolto alla mia tendenza a scusarmi per cose sbagliate.

Però di una cosa sono certo. Fra le cose che io non riuscirei ad accettare al primo appuntamento, ma anche al secondo, c’è mangiare la pizza con forchetta e coltello.

Se lo fai dovresti fermarti un attimo, prenderti un momento per te stesso, riflettere su chi sei e cosa vuoi, ripensare alla tua vita e alle scelte che ti hanno portato fino a qui. Se poi sei una delle 21 persone che hanno deciso di appoggiare questa demoniaca combinazione di forchetta e pizza su Kickstarter, beh, allora spero che tua madre ti chiami per darti una strigliata. E magari restituirti un po’ di buon senso.



Come riporta il New Jersey 101.5, attualmente esiste un Kickstarter per la Pizza Fork, ‘forchetta per la pizza’ letteralmente, un utensile per tagliare una pizza a fette e mangiarne ogni spicchio con la forchetta. È un prodotto che, in pratica, dice: “Voglio mangiare le mie torte come Bill De Blasio, Donald Trump e Sarah Palin, ma non mi basta: voglio farlo in un modo leggermente peggiore.”

“Migliora il divertimento di mangiare una pizza, mangiala con una forchetta”, ci blandisce la campagna. “Un modo rapido e conveniente per tagliare le fette e abbuffarti. Chi avrebbe detto di poter migliorare l’atto di mangiare la pizza?“.



Kickstarter, l’unica possibilità di migliorare il modo di mangiare una pizza è mangiarla più velocemente.

Questo abominio da quasi 9 euro viene commercializzato da Daniel Morvec, che gestisce una società di novità chiamata Stupidiotic. Uno degli altri prodotti venduti da Stupidiotic è una custodia di plastica, da metter al collo, per portarsi in giro una fetta di pizza. Forse Morvec avrebbe bisogno di un po’ di psicoterapia comportamentale prima di intraprendere ulteriori attività legate alla pizza.

Ma il fatto più assurdo di tutti, in questa vicenda, è che la forchetta per la pizza sembra esistere già. Amazon vende un set forchetta e coltello per pizza, e una società chiamata Innopro ha messo sul mercato un prodotto simile, la Nyfork. Non so cosa questo ci dice sulla società in cui viviamo. Niente di buono, temo.

MUNCHIES ha contattato Morvec per un commento ma non ha ancora ricevuto risposta. Al momento della stesura di questo articolo, la Pizza Fork è al di sotto del suo obiettivo di finanziamento di soli 7/8 euro.

A voi dico: state fermi, non donate nemmeno mezzo centesimo.

Alle 21 persone che hanno già contribuito, invece, dico: non siete salvabili.



