Il meglio del peggio del cibo nel 2017

Vi basterà girare un po’ fra i meandri di internet per trovare subito liste e articoli “di fine anno” che accennano a quanto questo 2017 abbia fatto schifo. E a ragion veduta, aggiungiamo noi. Il mondo è sopravvissuto a stenti a una serie di cataclismi impressionanti negli ultimi 12 mesi.



Una donna di Londra, per esempio, ha deciso di aggiungere il cioccolato al suo formaggio grigliato, mentre un finto festival musicale ha nutrito i propri partecipanti a suon di panini tristissimi. Per non parlare poi della questione “hamburger mac and cheese” che ha indignato il web, decretando ufficialmente l’anno peggiore in assoluto per il formaggio.

Come dite? Stiamo esagerando nel definire questo 2017 come catastrofico? Ok, però a nostra discolpa possiamo aggiungere che quest’anno qualcuno ha guarnito del formaggio con i biscottini Pop-Tarts? La storia è andata così: Chris Jorgensen, studente della Iowa State University, si è sentito in dovere di “far sposare” una sottiletta Kraft con due biscotti alla fragola Pop-Tarts questo novembre, condividendo il frutto di questo amore con tutto il mondo.



Ovviamente l’Internet si è mostrato devastato dalla scoperta, e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il dipartimento di polizia del campus universitario è effettivamente entrato in azione, arrestando Jorgensen. Purtroppo solo per finta.

Videos by VICE

Qui la news originale.

Sempre per rimanere in tema di “latticini” e scandali made in Twitter, l’utente @hyrulecitizen ha offesso tutti gli amanti della pizza e i bevitori di latte con questa foto terrificante.



Giusto per chiarire: la salsa ranch è ok. Quella marinara, pure. Il latte non è una salsa d’accompagnamento accettabile. CHE POI NON È NEPPURE UNA SALSA.

Qui la news originale.

Già che ci siamo, ecco un’altra cosa che non dovreste mangiare: il pollo crudo. In quello che potrebbe essere tranquillamente definito come l’attacco di un troll, tale Morgan Jane Gibbs ha pensato che condividere su Facebook la foto di alcune fette di pollo decisamente poco cotte, fosse una buona idea, soprattutto con l’aggiunta degli hashtag #risoluzioniperlannonuovo e #mangiaresano.



“Le mie fette di pollo poco cotte sono così buone, non posso credere di non averle mai provate prima,” ha inoltre sentenziato Morgan. “Non vedo l’ora di abbuffarmici.” RIP, Morgan.

Qui la news originale.

Ma anche, RIP dignità umana. Il 2017 ha segnato la svolta NSFW su Reddit dell’avocado, la sua riscoperta “tecnologica” con il ‘Guac-E Talk-E’, nonché la trasformazione in tazzina per il latte macchiato.

L’avolatte (le vedete le nostre sopracciglia appese al soffitto?) è stato creato da Jaydin Nathan, barista di Melbourne che probabilmente ora si è dato alla macchia.

Qui la news sul ‘Guac-E Talk-E’

Qui la news sul Subreddit dedito all’Avocado Porn

Qui la news sulla fine della dignità umana in formato avolatte

Infine, non possiamo non includere a questa lista quello che, probabilmente, è stato il peggior piatto di mac ‘n’ cheese che l’Internet abbia mai visto: una teglia di pasta guarnita con del formaggio cheddar scotto, servita ai propri colleghi d’ufficio durante un Potluck Lunch (pranzo per il quale ciascun partecipante porta una pietanza a scelta).

2017, fortunatamente ci stiamo liberando di te.

Qui la news su come traumatizzare tutti con una brutta versione del ‘Mac and Cheese’