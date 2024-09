Il nuovo format di ‘Let’s Play’ trasforma le pornostar in gamer

Il gigante del porno Brazzers sta entrando nel mondo dei videogiochi in modo trionfale, e non soltanto girando delle parodie hardcore di Overwatch dove Reaper urla cose tipo “Crogiolatevi all’ombra del cazzo!” Infatti, Now Trendzz, la divisione pudica di Brazzer, sta cercando di mettere le mani sul format “Let’s Play” di YouTube grazie a porno star di grande calibro come Nikki Benz e Missy Martinez, e un povero ragazzo di nome Justin che ride in modo simile a un asino. (Non sappiamo niente di Justin a parte il fatto che è sposato e che indossa una T-shirt stranamente simile ai poster sul muro.) Il tutto va proprio come ti aspetti.

“Questo è un controller Xbox One, che io preferisco rispetto al quello della PS4 perché è più ergonomico—mi sta meglio nella mano,” dice Martinez nel primo video, in cui il duo gioca a Mafia III.

“Tipo un pene,” dice Benz.

Ho riso molto, ma non aspettatevi un vero “Let’s Play” con “porno star che giocano a Mafia III”: Dura poco più di sette minuti, che non sono certo abbastanza per soddisfare l’utente medio di YouTube fanatico di PewDiePie. Inoltre, si vedono pochissimi filmati di Mafia III, perché Benz, Martinez, e Justin sono molto più interessati alle battutine. A un certo punto Justin protesta per il fatto che la sua mano ha dei calli e invita Benz a sentirli.

“Non ne sento” risponde lei. “Sei sicuro che non dipendono dal fatto che ti masturbi?”

Inutile dire che questa serie è un po’ più volgare di quelle a tema simile realizzate da Playboy: “Gamer Next Door” e “Playboy Arcade” con la playmate del 2012, Pamela Horton. Martinez, da parte sua, è una giocatrice abbastanza attiva: le piacciono gli sparatutto in prima persona, i videogiochi di ruolo e gli MMO. Anche lei condivide con il pubblico la sua gamertag per Xbox One e PS4 dal nome super appropriato: BonesNSilicone. Benz, invece, ammette tranquillamente di non sapere nulla di videogame e nel video, quindi, ci si fa qualche risata godendo del contrasto tra giocatori esperti e game alle prime armi. Ad un certo punto, ad esempio, la povera Benz non riesce nemmeno a far passare il suo personaggio attraverso un portone, ma solo perché, come capiscono tutti poco dopo, Justin utilizza i controlli invertiti e lei non riesce a trovarcisi. Anche Benz, in fondo, ha talento.

“Non potete sfottere le mia mira se faccio schifo, ragazzi, vi giuro che quando vado ad esercitarmi nei poligono di tiro, in realtà, sono molto, molto brava.”

I colpi di pistola e fucile di Benz colpiscono gli obiettivi di un poligono deserto. Con questo tipo di capacità, sono davvero curioso di sapere cosa dirà di Battlefield 1, il videogioco che proveranno nella prossima puntata. Non ho dubbi, comunque, che sentiremo qualche battuta sui buchi delle trincee.