Diventa un vero ignorante con Lil Pump e Smokepurpp

“I genitori non ci arrivano”: la musica è un fenomeno generazionale, ma questa frase non è mai stata così vera come quando si parla del turbolento duo di rapper composto da Smokepurpp e Lil Pump.

Provenienti dal paradiso del rap underground che è la Florida meridionale, i due sono i rappresentanti principali della nuova generazione di hip-hop che si ispira più a GG Allin che a JAY-Z (vedi la copertina del prossimo debutto di Smokepurpp DEADSTAR, che ritrae il rapper nella stessa posa della famosa foto di GG Allin al suo funerale). Nata sui social media, questa ondata di musica è spesso chiamata “Soundcloud Rap”, ma Pump e Purpp, che hanno rispettivamente 16 e 20 anni, preferiscono non darle un nome. Quando hanno visitato gli uffici di VICE a LA poco tempo fa, hanno allegramente dichiarato che quello che fanno è semplicemente “ignorante”.

In una nebbia di psicofarmaci e al grido di “ESKEDDIT!” ognuno dei due rapper ha raggiunto un livello altissimo di fama per i propri dischi, tutti grezzi, irresistibili e dalle basse telluriche, quasi tutti registrati con l’aiuto del superproducer Ronny J da Broward County. Parlando di Purpp, “Audi” e “Ski Mask” sono moderni inni punk. Lil Pump, grazie a tracce come “D Rose”, “Flex Like Ouu” e “Molly” è rimasto tra le prime posizioni delle classifiche di Soundcloud per mesi.

Oltre a questo, ci sono meme su meme e pagliacciate che metterebbero in ombra la musica di quasi ogni altro rapper. Nel loro caso, nel bene o nel male, le cazzate da rockstar extracurricolari non fanno altro che aumentare la loro crescente leggenda. Di recente i due sono stati ospiti di Noisey Radio su Beats 1 e hanno rilasciato una lunga, confusa intervista.

Noisey: Da dove venite? Come vi siete avvicinati a questa roba?

Smokepurpp: Siamo Smokepurpp e Lil Pump. Eh, veniamo dalla Florida, Florida del Sud, tipo Miami. E siamo degli ignoranti.

È vero che vi siete appena trasferiti a LA? Come mai questa decisione?

Perché è una bomba qua. Voglio dire, ho sempre desiderato di levarmi dalle palle. Non so te.

Lil Pump: Sì.

Smokepurpp: Ecco, ho sempre voluto andarmene da là. E poi è positivo per la mia carriera, quindi.

Com’è stato lavorare con Ronny J?

Lil Pump: Figata. È tipo dall’anno scorso che ci lavoro.

Sono i suoi beat che ti hanno preso bene, o il suo stile?

Sì, mi prendono bene i suoi beat. È bello caldo. È uno dei migliori producer in Florida.

Dove vi siete conosciuti?

Uhm… mi sono dimenticato.

E voi due quando vi siete conosciuti?

Smokepurpp: Tipo qualche anno fa, in Florida. Sono stato giù per qualche anno.

E hai qualche anno in più di Pump?

Già.

Sei stato il primo a rappare, giusto?

Ah, sì. Avevo droppato qualche pezzo e poi gli ho detto yo, fallo e basta. Sapevo che poteva farcela. Così è venuto da me a registrare.

Quali sono i primi pezzi che avete registrato?

Con Lil Pump? “Elementary”.

E oggi com’è la vostra vita, con il tour in arrivo?

Eh, bella. Il tour sta arrivando, alla gente piacciamo, alle tipe piacciamo. Ci scopiamo tutte le troie.

Lil Pump: Tutte le troie.

Siete al punto che non riuscite ad andare in giro senza essere fermati da un botto di fan e roba del genere?

Entrambi: Già.

Smokepurpp: Non mi piace andare al centro commerciale.

Lil Pump: Non riesco neanche a fare la spesa.

Qual è la cosa più assurda che vi è capitata con un fan?

Ero a LA e sono andato al centro commerciale. C’erano dei ragazzi che si sono messi a saltare sul tavolo. Urlavano e tutto. Tipo, in mezzo all’area ristoro. Stavano là a saltare urlando “Lil Pump su XXL!” E poi ancora più casino. Io faccio “yo, che cazzo!” [ride] Quello è stato divertente.

I vostri fan ci sono veramente sotto.

Già.

Perché secondo voi? Pensate che sia il vostro suono che si connette con le loro emozioni in un modo particolare?

Sì, la gente va pazza per me.

Smokepurpp: Lo sai che spacchiamo, man. [Ride]

Sono stato in Messico e la gente si ascoltava “D Rose”.

Lil Pump: Yo, che bomba.

Parlami un po’ di quella canzone, perché è una delle più famose. Segui la pallacanestro?

Sì.

I Bulls?

No, tifo Heat. Ho fatto il pezzo “D Rose” solo perché suonava da dio. Suonava da dio, quindi mi sono detto, spaccherò con questa roba. E lì le cose hanno cominciato ad andare veramente in modo assurdo.

Che cos’è di D. Rose che ti ha ispirato quella traccia?

Doveva tornare. Nella vita vera. Mi piace D. Rose.

Sei rimasto stupito dal successo di quel pezzo?

Già.

Com’è quando la suoni dal vivo?

È il pezzo più peso. Tutti impazziscono. C’è un mosh pit mortale, la gente si ammazza. Impazziscono.

Purpp, sei rimasto stupito quando “D Rose” ha cominciato ad avere successo?

Smokepurpp: Ah, no man. Sapevo che spaccava. [Ride] Tipo, mi capisci? Non mi ha stupito. Sapevo che sarebbe successo.

Ti va di parlarmi un po’ di “Audi”? Quel pezzo sta spaccando.

È prodotta da Ronny J. È uno dei miei pezzi più famosi al momento. Shout out a Ronny J. Abbiamo fatto il pezzo a casa sua. Gli ho detto: “Yo, usa, tipo, i suoni più strani che hai. Tipo, cerca una sirena”. Roba industrial a caso. Volevo un beat davvero assurdo. Lui conosce bene il mio stile. Basta che gli dica: “Bro, fallo [ride]. Fallo, bro, a me piace la roba strana”.

Voi due avete anche un gruppo chiamato Gucci Gang, giusto?

Quelli siamo io e Pump, e tipo alcuni nostri amici che rappano in Florida. E siamo ignoranti come la merda.

Lil Pump: Ignorantissimi.

Com’è che la Florida è così ignorante adesso?

Smokepurpp: È tutto così. L’intera storia.

Com’è stato crescere lì? Festa tutti i giorni, robe pazze?

Lil Pump: La solita merda.

Smokepurpp: È bella carica, sì. Voglio dire, è sempre Miami.

E come state, ora, a LA?

Lil Pump: L’erba è migliore.

Smokepurpp: Sì, quella è la cosa numero uno. Erba migliore e puoi fumare tipo ovunque. Tipo. A parte quello, mi piace LA in generale.

State lavorando su qualche progetto preciso per il futuro?

Lil Pump: Le bombe. Stiamo per far uscire della roba vera.

C’è stato un articolo sul New York Times su di voi e su tutta la scena che la gente chiama Soundcloud rap. Nel podcast collegato, l’autore lo chiama “grunge rap”. Vi sembra una descrizione appropriata?

Smokepurpp: Cosa vuol dire grunge rap?

Tipo, voi come definireste il movimento che guidate?

Ignorante. Voglio dire, puoi chiamarlo come cazzo ti pare.

Come si fa a diventare ignoranti?

Lil Pump: Fottitene.

Smokepurpp: Non si dice “ignorante”. Si pronuncia “ih-norant”! Capito?

Vi ricordate l’ultima volta in cui ve ne è fregato qualcosa?

Col cazzo.

