L’oroscopo di aprile – Ariete

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

La vostra tendenza a sostituire i momenti di pausa con nuovi progetti potrebbe continuare a regalarvi primi posti nell’accumulo di stress in stile libero. Soprattutto, l’idea di stare costantemente al centro della scena favorisce in questa fase stati ansiosi in grado di sovrapporsi alle emissioni delle antenne di Radio Maria.

Videos by VICE

Le quadrature di alcuni pianeti tra cui Marte e Saturno sono dissonanti, a richiedere un’oculatezza e una capacità di analisi che spesso riuscite a boicottare con una naturalezza inquietante. Fino a metà mese Mercurio, che rappresenta capacità di movimento e astuzia, tenderà a non assistere troppo i vostri slanci. Armistizio e diplomazia sono le parole d’ordine: con l’arrivo della Primavera cercate di non stancare troppo il fisico tentando inutili Colpi di Stato.

È invece un momento favorevole per ricollegare all’agire tutta la fase di elaborazione che in questi mesi vi ha dato la sensazione di essere finiti in un film di Bergman. Nella sfera sentimentale potreste essere costretti a gesti estremi, come andare incontro alle esigenze dell’altro. La sessualità risente di questa stanchezza offrendo esperienze dissociative di tutto rispetto.

Con enormi sforzi state arrivando a una sana idea di ragionevolezza: cercate di non rovinare tutto eseguendo inutili cover di voi stessi.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.