L’oroscopo di luglio – Acquario

Nel corso di quest’anno molti di voi hanno dovuto sostenere un confronto con gli aspetti più in ombra di una personalità con menù a comparsa. Gestire sentimenti scomodi e atipici per il segno, tra pessimismo e misantropia, può avervi fatto accumulare molto stress creando nuove prospettive sulla ricerca Psicosomatica. Una rabbia poco definita ha fatto da sottotesto in diverse occasioni. In certi frangenti avete anticipato gli altri puntando su un’onesta sparizione sociale.

Seppure di non facile gestione, questo Luglio rischia di rivelarsi un mese fondamentale per molti Acquario. L’eclissi che porta Marte nel vostro segno contribuisce infatti a far vacillare le basi di tutte le situazioni precarie o poco definite nelle quali ultimamente vi siete ritrovati con una facilità allarmante.

Per tutto il mese farete i conti con un desiderio di indipendenza offerto dal Pianeta Rosso che, sommato a quello già in dotazione, potrà sfociare in moti separatisti interni. Nei casi più estremi questo sta a significare drastici cambi di rotta e ridefinizioni in stile Impero del quotidiano. Diversi tagli sia nella sfera sentimentale che in quella professionale saranno netti, con situazioni e persone spostate semplicemente nella cartella spam. Anche nel rapporto non esitate a manifestare una certa insofferenza, arrivando a comunicare malumori al partner mediante studi legali. A tratti la sessualità, espressa in maniera scomposta e imprevedibile, potrebbe sovrapporsi alla comunicazione come rafforzativo del discorso.

È un periodo decisivo per cercare un rinnovamento nel modo di affrontare le cose, che di recente ha alternato il poco fluido al crepuscolare. Alcuni Acquario hanno finalmente una visione più chiara di zone buie poco battute. E diverse chances per dargli un senso concreto. Per un segno abituato a giocare valutando tutte le carte in tavola può rivelarsi un vantaggio enorme, e un punto di partenza per una fase davvero nuova.

