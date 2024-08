Panino croccante con tahina e avocado

Porzioni: 8

Preparazione: 40 minuti

Totale: 5 ore

Ingredienti

Per la focaccia:



825 grammi di farina

1 1/2 cucchiaino di sale kosher

2 cucchiaini di zucchero semolato

1 confezione di lievito

125 ml di olio extravergine di oliva

Fiocchi di sale

Per la salsa:



250 grammi di tahina

30 grammi di foglie di basilico

1 mazzo di prezzemolo,senza gambo, le foglie grossolanamente spezzettate

4 cucchiaini di sale kosher

2 spicchi d’aglio, sbucciati e grossolanamente tagliati

125 ml di succo di lime fresco

60 ml di acqua ghiacciata

Pepe nero fresco macinato

Per le verdure:



12 cetrioli (550 grammi), tagliati a metà in lunghezza, poi in larghezza

6 gambi di sedano (300 grammi), tagliati in diagonale

1 mazzo (200 grammi) di radicchi), finemente tagliati

1 carota grande, sbucciata

4 avocado maturi, pelati, sbucciati e finemente tagliati

1 limone, il succo

Fiocchi di sale e pepe nero

Procedimento

1. Prepara la focaccia. In una ciotola mescola sale e farina. Metti sul lato della ciotola. Versa 2 tazze e mezzo di acqua tiepida, poi aggiungi lo zucchero e il lievito. Attendi finché il lievito non diventa schiumoso – circa 10 minuti.

2. Usando una forchetta, incorpora il misto di acqua e lievito con la farina, finché non si crea un impasto elastico. Copri la ciotola con la plastica e attendi finché l’impasto non è raddoppiato – due ore a temperatura ambiente o 8 ore in frigorifero.

3. Versa l’olio d’oliva sulla carta da forno. Mettici sopra l’impasto e premilo fino a renderlo uniforme. Lascialo riposare finché non si gonfia, da 30 minuti a un’ora.

4. Scalda il forno a 250 °C. Scopri l’impasto e bucherellalo con le dita, poi spolveralo di sale. Cuoci la focaccia finché non diventa marrone dorata – circa 35/40 minuti. Lascia raffreddare completamente.

5. Nel frattempo prepara la salsa alle erbe: in un mixer combina tahina, basilico, prezzemolo, sale e aglio. Mentre si mescolano versa lentamente succo di lime fresco e acqua fredda ghiacciata finché non diventa una salsa densa dalla consistenza di maionese. Versa in una ciotola grande.

6. Aggiungi le verdure, comprese le carote fatte a strisce, alla ciotola di tahina. Mescola bene, assicurandoti che vengano completamente coperte.

7. Taglia la focaccia a metà per il senso della lunghezza, poi in quarti, creando così 8 rettangoli. Taglia ogni rettangolo come due fette di hamburger. Copri di verdure, salsa e fette di avocado ogni metà. Finisci con il succo di limone, il sale e il pepe. Chiudi i panini.



8. Servi il panino avvolto in carta da forno o alluminio.

