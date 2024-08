Ascolta la playlist settimanale con Vince Staples, Vegas Jones e Grouper

Ok, oggi è il compleanno del nostro Elia Alovisi (fategli gli auguri su Instagram) quindi siamo belli carichi. Sulle scrivanie della redazione campeggiano torte del Lidl e sacchetti di caramelle gommose. Per qualche motivo nessuno sta bevendo alcol, che è una vera stranezza. Ma tutti stiamo aspettando con ansia il momento in cui potremo alzarci e trasferirci al bar all’angolo.

Quindi insomma tutto questo per dire che la nostra playlist per il weekend è la solita bomba, che noi siamo carichi e che “Get The Fuck Off My Dick” di Vince Staples è decisamente il singolo della settimana. Poi siccome non siamo dei mostri ci abbiamo messo insieme anche cose più dolcine come “Non è un gioco” di Pretty Solero, Ketama e Franco 126, “For You Too” che è il fulminante ritorno degli Yo La Tengo, l’altro grande vecchio David Byrne con “Everybody Is Coming To My House” dal suo nuovo album American Utopia; poi abbiamo il post punk funkeggiante dei Parquet Courts, un altro po’ di trap italiana e non, una botta di psichedelia (è uscito il nuovo album degli Oneida!) e, insomma, come sempre una mezz’ora di qualità.

Segui la playlist della settimana su Spotify per vederla aggiornarsi automaticamente ogni venerdì. Buon weekend, divertiti, non farti male e ci vediamo lunedì.

