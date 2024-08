Ho la fobia dei piedi, e mi mette un’angoscia incredibile

I piedi sono una delle parti del corpo più discusse. C’è chi li ama così tanto da sborsare centinaia di euro per una foto e c’è chi sarebbe disposto a tutto pur di evitare la vista di alluci, illici e trillici schiacciati tra le cinte di un sandalo Birkenstock. In casi estremi, questa avversione può trasformarsi in una vera e propria fobia—la podofobia, per essere precisi.

Alicia Badaoui, 32enne di Parigi, non sopporta i piedi. L’odore, l’aspetto, ogni parte di loro la disgusta profondamente. Per tutta la vita ha evitato di guardarli o, peggio, toccarli. “Non ricordo quando è iniziata, ma mi sembra di aver sempre avuto paura dei piedi,” ha detto. “Nemmeno i miei genitori lo sanno spiegare. Non ho paura dei miei piedi, ma guardare quelli altrui mi è impossibile.”

Videos by VICE

Alicia ha difficoltà a farsi prendere sul serio quando parla della sua fobia. “Prima di tutto scoppiano a ridere e poi, quando si accorgono che io non sto ridendo, mi dicono che sicuramente sto esagerando, che non c’è nulla di cui aver paura,” ha raccontato. “È come dire a una persona che soffre di aracnofobia che un ragno non la può mangiare.”

Le stagioni più calde come l’estate, naturalmente, rappresentano una grossa fonte di stress per i podofobi. I piedi sono esposti praticamente ovunque e Alicia non ha scelta se non di mantenere la calma e andare per la sua strada tenendo ben alta la testa—e lo sguardo, per evitare che incontri delle dita dei piedi. Queste bizzarre appendici all’estremità dei piedi sono la parte peggiore per lei, e per questo motivo non indossa mai scarpe aperte e non si toglie mai le calze.

Alicia si scalda rapidamente parlando dell’argomento, anche se sa di non star pensando in modo razionale. I suoi l’hanno incoraggiata a rivolgersi a un terapeuta per liberarsi da questi pensieri e si sono offerti di pagare le sedute.

“Fin dall’infanzia, i piedi sono oggetto di scherzi, filastrocche e battute; impariamo a concepirli come una cosa disgustosa,” ha riflettuto Rodolphe Oppenheimer, psicoterapeuta e psicanalista che opera a Clichy. “Ma bisogna prestare attenzione alla distinzione tra ciò che troviamo spiacevole e una vera e propria fobia. È necessario tenere presente che le fobie sono paure irrazionali.”

Proprio come ogni altra fobia, la paura dei piedi si manifesta in modi diversi in persone diverse. Romain Roux, 27enne di Nizza, ha questa fobia fin da quando era bambino. Gli basta vedere un piede per provare un forte senso di nausea. “Quando eravamo piccoli, mio fratello maggiore mi metteva i piedi in faccia per scherzo,” ha raccontato. “Penso che sia tutto collegato.”

Oppenheimer ha confermato che questa fobia spesso ha origine nell’infanzia. “Magari quando erano bambini hanno iniziato a concepire i piedi come un simbolo della marcia del tempo che avanza,” ha ipotizzato. “O un’ansia generica per la vita è stata incanalata nella paura dei piedi.” Dato che ogni storia è diversa, le origini di questa fobia non si possono generalizzare. Ma gli effetti sono estremamente reali—proprio come molte altre fobie, nei casi più gravi tra i sintomi possono esserci palpitazioni, tremore, attacchi di panico.

La podofobia può anche avere conseguenze devastanti sulle relazioni romantiche. Molte compagne di Romain non hanno preso sul serio la sua fobia e si mettevano in testa di dovergli far assolutamente “cambiare idea.” Ricorda che una ex “insisteva” che facesse “un’eccezione per i suoi piedi—come se il corpo a cui sono attaccati potesse influire in qualche modo,” ha raccontato. “I suoi piedi mi spaventavano tanto quanto quelli di chiunque altro.” La loro storia non è durata tanto.

Per gestire la fobia, Romain evita le piscine e i luoghi dove potrebbe vedere piedi nudi. Quando va in vacanza, predilige luoghi poco frequentati come piccoli laghi, o va in spiaggia solo in bassa stagione. “Questa fobia a volte mi rovina proprio la vita, influenza le mie vacanze,” si è lamentato. “Ma mi piacciono anche le piccole cittadine in mezzo al nulla dove non si incontra nessuno.”

Sfortunatamente, la podofobia può peggiorare con il tempo. Alcune persone possono finire per isolarsi completamente per evitare di vedere piedi nudi. Ma Oppenheimer crede che gli sgradevoli incontri siano esattamente ciò di cui hanno bisogno per superare la fobia.

“La terapia cognitivo-comportamentale suggerisce che è importante esporsi all’oggetto della propria paura gradualmente, ognuno con i suoi tempi, nelle migliori condizioni possibili,” ha detto. “Questo può voler dire guardare foto di piedi, o guardare piedi in TV, o usare la realtà virtuale.”