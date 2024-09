Secondo questa ricerca, fumare l’erba può causare problemi alla vista

Una nuova ricerca sostiene che l’erba possa procurare danni alla vista che vanno ben oltre gli occhi rossi.

Pubblicata su JAMA Ophthalmology questa settimana, uno studio effettuato su 52 persone esplora i modi in cui le canne potrebbero influenzare la funzione delle cellule gangliari della retina, o le cellule nervose che si trovano appena sotto la superficie della retina e che trasmettono informazioni al cervello per creare un’immagine visiva.

“Abbiamo notato una correlazione tra l’uso regolare di cannabis e un ritardo nel processo visivo,” ha detto a Motherboard il ricercatore Vincent Leprévote, M.D., Ph.D. al Pole Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie du Grand Nancy, a Laxou, in Francia. “La nostra ipotesi è che l’assunzione regolare di cannabis possa rallentare la trasmissione tra la le cellule neurali presenti nella retina.”

I ricercatori hanno riscontrato un ritardo nella trasmissione dei potenziali d’azione, o segnali neurali, dalla retina al cervello—un risultato che, in ultima analisi, potrebbe portare a un cambiamento nella visione. Leprévote ha detto che è un effetto a lungo termine, considerato che i partecipanti hanno dovuto interrompere il consumo di erba prima dei test. In media, ognuno di loro faceva uso di cannabis da sei anni. Se questo effetto abbia conseguenze sul comportamento è ancora da capire, hanno detto i ricercatori.

“La nostra scoperta potrebbe rivelarsi importante da un punto di vista di salute pubblica, evidenziando possibili effetti neurotossici dell’uso di cannabis sul sistema nervoso centrale come risultato del modo in cui condiziona il processo della retina,” hanno scritto i ricercatori. In generale, questi dati potrebbero indicare delle anormalità a livello di neurotrasmissione cerebrale in chi fa uso assiduo di cannabis.

Per condurre lo studio, Leprévote e i suoi colleghi hanno impiegato uno strumento di misurazione elettrofiosiologico standard noto come “elettroretinografia a pattern (PERG).” Un elettroretinogramma è un test che valuta l’attività elettrica tra le cellule retiniche neurali in risposta a un impulso luminoso.

Dei partecipanti allo studio, 28 facevano uso regolare di cannabis, mentre gli altri 24 fungevano da gruppo di controllo. I ricercatori hanno notato che la eletroretinografia a pattern richiedeva più tempo sui consumatori abituali di cannabis: una media di 98.6 millisecondi, contro gli 88.4 millisecondi del gruppo di controllo.

Detto ciò, benché l’uso di cannabis possa far venire gli occhi rossi, è stato dimostrato avere effetti positivi nei problemi di vista come il glaucoma, e persino nel rendere chi fuma migliore alla guida—che ovviamente richiede una capacità di vista ottimale. Tra i pazienti affetti da glaucoma, la cannabis aiuta ad alleviare la pressione che sentono sugli occhi, che altrimenti può portare a un danneggiamento del nervo ottico e alla potenziale perdita della vista.

A questo punto, qualsiasi siano le implicazioni ultime di questo studio, ora che la marcia per la legalizzazione guadagna sempre più terreno, è importante condurre sempre più studi e ricerche per determinare come fumare erba condizioni la nostra vista.