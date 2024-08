Tacos con gamberetti fritti e panna acida

Porzioni: 1

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti

Per la salsa diabla chipotle:

13 piccoli peperoncini chipotle secchi

15 ml di olio di semi d’uva

8 g di scalogno, tritato

3 spicchi d’aglio, tritati

229 g di burro

3 ml di aceto di mele

sale fino, a piacere

Per la salsa guacachile:

60 g di coriandolo con il gambo

2 avocado, tagliato a metà, sbucciato e snocciolato

2 peperoncini jalapeño

100 g di cipolla bianca, tagliata a fette sottili

1 spicchio d’aglio

60 ml di acqua

10 g di sale fino

Per la panna acida al cavolo:

20 g di cavolo bianco, tagliato a fette sottili

6 g di crème fraiche

sale fino, a piacere

Per 2 tacos:

olio di semi d’uva, per friggere

100 g di gamberetti con il guscio

2 tortilla di mais fresche

30 g di salsa diabla chipotle

20 g di salsa guacachile

26 g di panna acida al cavolo

3 gambi di coriandolo, solo le foglie

spicchi di lime, per servire

Preparazione

1. Prepara la salsa diabla: reidrata i peperoncini immergendoli in acqua bollente e lasciali in ammollo per 2 ore. Scolali, quindi tritali finemente. Scalda l’olio in una casseruola a fuoco medio-alto. Aggiungi peperoncini, scalogno, aglio e cuoci fino a quando diventano morbidi, in 2 minuti. Aggiungi burro e aceto insieme a 8 ml di acqua. Fai cuocere a fuoco lento fino ad emulsione, in circa 3 minuti.

2. Per il guacachile: frulla gli ingredienti in un blender fino ad ottenere un composto liscio. Aggiusta di sale, a piacere.

3. Per la panna acida al cavolo: unisci crème fraiche e cavolo in una ciotola, condisci con sale. Conserva in frigorifero fino al momento dell’uso.

4. Termina i tacos: scalda 5 cm di olio in una casseruola di medie dimensioni a fuoco medio-alto, fino a quando un termometro per friggere raggiunge i 176°C. Aggiungi i gamberetti e friggi fino a farli diventare di color rosso vivo, in circa 1-2 minuti. Usando un mestolo forato, trasferiscili su un piatto foderato di carta assorbente.

5. Riscalda le tortillas crude sulla padella, una volta cotte conservale in uno strofinaccio o in un contenitore chiuso. Riscalda la salsa di chipotle in una padella di medie dimensioni a fuoco medio-alto. Aggiungi i gamberetti e mescola costantemente in modo da incorporarli con la salsa. Aggiungi un po ‘di succo di lime e sale, se vuoi ottenere un sapore più acido e salato. Prendi le tortilla calde e posiziona la panna acida al cavolo al centro di ogni taco in modo che copra la maggior parte della superficie. Metti il guacachile sopra al cavolo.

Termina con i gambetti con chipotle sopra guacachile e panna acida al cavolo. Guarnisci con foglie di coriandolo e servi con uno spicchio di lime.