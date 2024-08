‘C’era un uomo che si eccitava fingendosi un tacchino’

Nel 2000, l’erotologa Katharine Gates ha pubblicato il libro Deviant Desires, che ripercorre tutti i “tipi strani di sesso.” Sulla copertina ci sono una specie di clown, un uomo che penetra un palloncino, una persona a quattro zampe in tacchi alti e sella da cavallo. E dentro c’è molto di più: robot, gigantesse e via dicendo.



Da allora il libro funge da mappa antropologica, spiegando a pervertiti, sperimentatori e curiosi tutti i kink che non avrebbero nemmeno mai creduto possibili. Ma le preferenze sessuali cambiano in continuazione, quindi di recente Gates ha pubblicato una seconda edizione rivista e aggiornata, con nuove interviste ai protagonisti del primo volume e una sezione aggiuntiva sul cannibal play (ovviamente simulato).

Quanto è cambiato il sesso in questi anni? Tanto. Nel 2000, internet aveva appena cominciato a essere accessibile per davvero; i video online erano pixelati e i social media erano solo agli albori. Ma oggi la geografia non è un limite, i sofisticati strumenti di produzione multimediale sono alla portata di tutti, e anche i feticisti più di nicchia possono entrare in contatto tra loro online.

Inoltre, il concetto di consenso ha fatto un bel salto da quando è uscita la prima edizione di Deviant Desires. Soprattutto nel corso dell’ultimo anno, il sesso è stato al centro del dibattito pubblico. Ma nelle comunità kink, il consenso è sempre stato al centro di tutto. Dietro i gusti sessuali di molti feticisti c’è una cultura di rispetto e cura in cui la comunicazione comincia molto prima che si tolgano i vestiti. (O, se è per quello, anche prima che vengano prodotti i vestiti che indossano.)

La seconda edizione di Deviant Desires ne tiene conto, ma è particolarmente interessante leggerla oggi che siamo in mezzo al dibattito sul “bad sex”. Dalle cose più innocenti alle pratiche considerate estreme, la comunità documentata in Deviant Desires ha qualcosa da insegnare a tutti noi.

Ne ho parlato con Gates.

Foto di Ron H.

VICE: Raccontami del tuo libro, e di come hai cominciato a interessarti ai kink.

Katharine Gates: A fine anni Ottanta e inizio anni Novanta ero nella scena delle fanzine punk-rock, ed ero amica di sex worker e freak di ogni tipo. Quando andavo a distribuire le fanzine in negozi come Atomic Books a Baltimora o See Here a New York, trovavo sempre la sezione kinky. Erano pubblicazioni fatte da qualcuno devoto alla sua ossessione—c’erano donne rasate, ponygirl [cercatelo su Google] e sploshing [un fetish in cui si usa il cibo].

Ce n’era una che si chiamava Tickler, e parlava esclusivamente di solletico. E quello che parlava solo di spanking, pieno di sederi arrossati. Molte mie amiche, e io stessa, ci prostituivamo, e alcuni clienti avevano richieste molto particolari. Da loro e dagli altri volevo anzitutto sapere perché una cosa simile fosse considerata sexy, e poi se era davvero una cosa strana o se anche persone che non condividevano quel fetish potevano capirla. Ci sono elementi di interesse erotico, nel fetish, che tutti condividiamo?

E hai trovato risposte a queste domande?

Penso che tutti siamo programmati per farci eccitare a livelli diversi—fisiologico, emotivo e psicologico—da cose che hanno una sensorialità tattile e dagli odori; da cose che hanno a che fare con il potere, con la piacevolezza, con l’intimità, con la paura. Tutte queste cose fanno già parte degli strumenti che normalmente usiamo per amplificare un’esperienza erotica o sessuale. Solo che molti la tagliano fuori perché hanno paura di fare qualunque cosa non sia strettamente “genitale”. E una delle lezioni che ho imparato è che qualunque cosa o persona può diventare un feticcio erotico.

Hai mai trovato qualche kink che ti ha davvero sorpreso?

Una delle storie che ha ispirato il primo libro me l’ha raccontata un’amica dominatrice, che aveva un cliente che chiamava l’Uomo Tacchino. Quando lui arrivava in città, lei andava nella sua camera d’albergo, lo spogliava, lo legava, lo metteva in una scatola e gli diceva che lo stava cucinando. E lui veniva all’istante. Io pensavo che fosse una cosa molto specifica, quella di voler essere un tacchino il Giorno del ringraziamento—forse, pensavo, era l’unico. Ma se ce ne sono anche solo dieci in tutto il mondo come lui, internet li fa conoscere. Magari sei l’unico tacchino a New York, ma poi ce n’è uno in Inghilterra e uno in Australia. Ci sono uomini tacchino in tutto il mondo, e ci sono comunità reali che si incontrano per parlare di “cannibal play”. E quello è un nuovo intero capitolo.

Cos’è il cannibal play?

La maggior parte degli adepti di questa scena vuole essere trasformata in cibo per altri esseri umani. Vogliono essere trasformati in oggetti, oggettificati, ma essere anche oggetti di intenso desiderio, vogliono che le altre persone li trovino così attraenti da volerli mangiare. Ad alcuni basta una scatola perché l’idea della costrizione è eccitante, altri vogliono immaginarsi bolliti in pentola, come in un fumetto.

Il modo di pensare che accomuna molte persone nel libro è: Nessuno fa porno che vanno bene per me, quindi devo fare da solo. Molte persone della scena kinky sono diventate poi artisti, per creare immagini che soddisfacessero i loro desideri.

Anche in generale, l’approccio più diffuso nella scena è quello DIY, no?

Assolutamente, ed è questo che mi ha colpito. Perché il pubblico del fetish del cannibalismo è così piccolo che nessuno si metterà, a livello mainstream, a fare porno per loro. Quindi devono fare da soli. E lo fanno, lo fanno in modo ingegnoso.

Ci sono kink più pericolosi, se fatti in modo estremo?

Alcuni sono pericolosi in ogni caso. Per esempio ci sono persone che desiderano essere schiacciate con un peso—dunque c’è un kink che consiste nel farsi schiacciare con l’auto dal partner. Ovviamente è una cosa che non si può fare in condizioni di sicurezza.

E che mi dici dei rischi più etici o morali?

Oggi è un tema importante, parliamo sempre più spesso di persone che non hanno ascoltato i “no,” i “basta,” i “fermati.” La questione della negoziazione e della comunicazione dovrebbe essere alla base di ogni interazione personale. E penso che una delle cose che in molti stanno capendo è che la comunità BDSM può davvero fare da guida in merito.

Se il tuo kink è, che so, mummificare un’altra persona o farti mummificare, bisogna parlarne bene prima, e dirvi cosa ti piace e non ti piace. È anche lo spirito del BDSM. Deve essere così. È chiaro che se vuoi rivedere un partner o averne altri—perché tutti parlano con tutti, in questa comunità—non puoi violare il consenso. Nessuno vorrà giocare con te, altrimenti. Ed ecco come la comunità ha creato un senso di responsabilità e comunicazione. Ci sono stati dei problemi anche nella comunità, certo, ma le persone parlano tra loro e si prendono le loro responsabilità, e penso sia un modello per tutti.

