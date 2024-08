Il video di “Spotlight” di Marshmello porta avanti l’eredità di Lil Peep

Il mese scorso Marshmello, super producer e DJ americano, ha pubblicato una traccia a cui stava lavorando assieme a Lil Peep prima della sua morte. Si intitola “Spotlight” ed è una versione da stadio dell’ibrido tra emo e trap che ha definito la breve carriera di Peep, tutta synthoni pervasivi e crescendo. È musica drammatica tanto quanto il testo, che parla della confusione di un amore che si dissolve.

Se possiamo prendere “Spotlight” come esempio, possiamo azzardarci a dire che Marshmello aveva capito bene Peep: lo dimostra bene il video del brano, uscito ieri, che racconta la fine di una storia d’amore. Il bello è che il video è pieno di dolci tributi a Peep: per esempio il diner dove si svolge il tutto si chiama Crybaby, proprio come il suo famoso tatuaggio. “Ho voluto che questo video fosse esattamente come lo avrebbe voluto Gustav. E penso di esserci riuscito”, ha dichiarato Marshmello ai nostro colleghi americani.

