Zuppa di merluzzo e aglio

Porzioni: 4

Totale: 20 minuti

Ingredienti

250 ml di olio extra vergine d’oliva

10 spicchi d’aglio tagliati finemente a fiocchi

300 g di una baguette (del giorno prima) tagliata grossolanamente a pezzi

150 g di erba cipollina

4 cucchiai più 4 cucchiaini di paprika affumicata

2 cucchiai di salsa di peperoncino choricero

1,5 l di fumetto di pesce

Sale

400 g di merluzzo sotto sale

4 uova a temperatura ambiente

Fiori commestibili per guarnire

Preparazione

1. Ricopri un piatto di fogli di rotolo da cucina. Prendi una padella, versa l’olio e inizia a soffriggere a fuoco medio l’aglio, mescolando per 40 secondi. Non appena l’aglio è bello croccante e e dorato trasferiscilo sul piatto servendoti di una schiumarola.

2. Alza il fuoco e aggiungi il pane, cuocendolo per 3 minuti e girandolo solo una volta. Riponi poi il pane da parte nello stesso piatto con i fiocchi d’aglio.



3. Abbassa nuovamente il fuoco, aggiungi l’erba cipollina e cuoci per 3 minuti mescolando di tanto in tanto. Versa la paprika e la salsa choricero, mescolando con cura.

4. Aggiungi i pezzetti di pane e i fiocchi d’aglio, versando poi, lentamente, il fumetto di pesce. Mescola e schiaccia i pezzi di pane, condendo infine con il sale.

5. Aggiungi infine il merluzzo e fallo sobbollire per 40 secondi, finché la consistenza non diventa friabile.

6. Dividi la zuppa in 4 ciotole. Prendi le uova e, per ogni ciotola, versa velocemente 1 tuorlo (l’albume non servirà). Guarnisci con i fiori.