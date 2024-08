Poppunkband Beerbottle Chopsticks is helemaal klaar met de nepperij, de selfies en de ijdelheid die onze telefoons voortbrengen. Daarom hebben ze een vrolijke, (telefoonvriendelijke) video gemaakt voor hun nieuwe single Fit Right In. Bekijk hieronder naar het ensemble van stockbeelden dat precies uitbeeldt waar de zanger met zijn bruuske stem over zingt, en ga daarna gerust verder met je ijdeltuiterij.



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.