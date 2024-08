Canada’s wietaandelen ontploffen

De medische wietplantage MedReleaf, januari 2016. Foto door Nathan Denette.

Aandelen in Canada’s grootste wietkwekerijen zijn het afgelopen jaar door het dak gegaan. De aandelen zijn soms met wel 200% gestegen. Analisten waarschuwen dat dergelijke groei geen stand kan houden, omdat de prille legale cannabishandel in – jawel – een zeepbel lijkt te veranderen.



De gecombineerde market cap (de waarde van de individuele aandelen van een bedrijf, vermenigvuldigd met de beurskoers) van Canada’s drie grootste cannabiskwekerijen, Canopy Growth Corp, Aurora Cannabis en Aphira Inc, stond eind 2017 op zo’n $ 14,5 miljard.

Het is een indrukwekkende prestatie voor een opkomende industrie die nog maar vier jaar oud is, en naar verwachting nog een extra zetje gaat krijgen als de recreatieve markt dit jaar van start gaat. De bij elkaar opgetelde omzet van de drie grootste bedrijven was in de afgelopen periode minder dan $ 110 miljoen, meldden analisten. Volgens hen is de snel stijgende aandelenprijs onhoudbaar, gezien de omzet van de bedrijven en hun toekomstperspectieven.



“Er is zoveel hype en overwaarde, dat veel beleggers die hier nu mee te maken krijgen, hun geld kwijt zullen raken,” zegt Nic Easley, partner van Multiverse Capital, een in Colorado gevestigde onderneming die in cannabisaandelen investeert.



“Veel Canadese bedrijven beseffen al dat de ruimte waarin ze zich nu bevinden een beetje overgewaardeerd is,” vertelde Easley aan VICE.



DE ‘BIG GREEN’

Zulke waarschuwingen worden echter in de wind geslagen door iedereen, van hedgefundmanagers tot voormalige politiechefs en een zwik politiek verbonden oud-ambtenaren, die nog steeds inzetten in de sector. Canadese wiet wordt door beleggers nog altijd gezien als een nieuwe, slimme belegging.



Met een waarde van ongeveer 6,2 miljard dollar wordt Canopy Growth Corp, in de provincie Ontario, beschouwd als ‘s werelds grootste beursgenoteerde wietbedrijf. Aandelen van het bedrijf stegen met 225 procent in 2017.



Volgens een overheidsrapport dat afgelopen najaar verscheen, schat de Canadese regering dat de totale uitgaven aan cannabis in 2018 5,5 miljard dollar zullen bedragen.



Die schattingen komen overeen met de voorspellingen van Rob Tétrault, vicepresident van de Nationale Bank van Canada, die de hennepmarkt voor die bank volgt. En dat bedrag is problematisch, vindt Tétrault, gezien de snelle opkomst van aandelen in de Canadese cannabissector.



De verwachte verkoop van cannabis zal de huidige taxaties van wietbedrijven namelijk simpelweg niet gaat evenaren, stelt hij.

“We zien nu al dat de beurswaarde voor de hele sector hoger is dan wat we verwachten van een volwassen markt,” vertelt Tétrault ons. Er zijn meer dan 70 beursgenoteerde wietbedrijven in Canada die een graantje van de hype willen meepikken.



TAXATIES

Dat investeerders meteen groot inzetten op een opkomende industrie is niet nieuw, legt Tétrault uit. Ook hij waarschuwt dat je bij wietaandelen momenteel “een zeepbel ziet ontstaan”, omdat ze al worden gewaardeerd alsof ze grote winsten maken in een volwassen industrie, in plaats van waar ze echt voor staan: kleine bedrijven die hopen te profiteren van een groeiende markt met een groot aantal andere concurrerende spelers.



Normaal gesproken worden beursgenoteerde bedrijven getaxeerd op ongeveer tienmaal hun winst, zegt Tétrault. Veel Canadese wietbedrijven gaan ver over deze waarderingsnorm heen. Canopy Growth, de grootste partij, was in 2017 op de beurs 100 keer zoveel waard als haar winst. Aurora Cannabis, de op een na grootste, had een beurswaarde van meer dan 200 maal de winst.



Bedrijven en hun investeerders gokken op toekomstige groei, inclusief export buiten Canada, om de huidige aandelenkoersen te rechtvaardigen. Maar Tétrault en anderen denken niet dat Canadezen voldoende hennepproducten zullen roken om die taxaties op lange termijn haalbaar te maken.



De regering en de ministeriële begrotingscommissie voorspellen een toename van de vraag naar wiet na de legalisatie, die als alles goedgaat op 1 juni 2018 in zal gaan. De wietconsumptie zou in 2018 groeien met 378 tot 1.017 ton, en in 2021 met 403 tot 1.190 ton. Toch zal die hogere consumptie de hoge taxatie van cannabisbedrijven op middellange termijn nog niet kunnen verduurzamen.



De vraag kan volgens Tétrault alleen hoog genoeg worden om de beursprijzen te rechtvaardigen, wanneer andere landen als Denemarken, Colombia en Zuid-Afrika wiet ook legaal maken en er zodoende een aantal exportmogelijkheden bijkomen voor Canadese beursgenoteerde bedrijven.



DIT IS GEEN INSTAGRAM

Veel kleinere Canadese wietbedrijven zullen waarschijnlijk in de komende twee jaar opgaan in grotere organisaties, zegt Easley, die de sector al meer dan een decennium volgt. Hij voorspelt dat sommige van de grotere bedrijven moeite zullen hebben om de hoge beursnoterinen waar te maken.



Sommige analisten vergelijken de huidige stijging van aandelenprijzen in Canadese wiet met de noodlottige internetbubble van de jaren negentig, waar vrijwel elk bedrijf dat met internet te maken had, een enorme inleg van beleggers kon eisen, ondanks een minimale omzet of winst.



Die vergelijking zou echter niet kloppen, zegt Tétrault. Internetstartups konden nieuwe waarde creëren, omdat dat ging over producten en diensten die totaal nieuw waren, zei hij, terwijl wietbedrijven dat voordeel niet hebben.



Ondanks de hype – inclusief reclames waarin stripfiguur Snoopy zit te blowen – heeft het winstmodel van wietbedrijven veel meer gemeen met saaie landbouw dan met het soort digitale euforie waardoor een startup als Instagram voor meer dan miljard dollar kon worden verkocht, om jaren later nog dezelfde enorme waarde te hebben.



Groeiende knoppen in een kas die vervolgens doorverkocht worden aan apotheken of winkels die eigendom zijn van de overheid, zullen niet de volgende Google of Amazon creëren, verklaart Tétrault. De hoop dat wietbedrijven uiteindelijk meer eetbare of medicinale producten gaan produceren kan daar weinig aan veranderen.



Met opgeblazen koers-winstverhoudingen, moordende concurrentie en hardnekkige twijfels over hoe de sector door de overheid zal worden gereguleerd en belast, is het waarschijnlijk dat de hoge waarde van wietaandelen geen stand zal houden, aldus analist Easley.



FISCALE ANGST

De zwarte handel in wiet zou wel eens gewoon door kunnen blijven bloeien; vooral als provinciale overheden hoge belastingen op het product invoeren – iets wat volgens analisten waarschijnlijk gaat gebeuren zodra ambtenaren geld gaan ruiken.



Interne berichtgeving van het Ministerie van Financiën schat dat elke dollar van verhoogde belasting op een gram wiet de zwarte markt zal versterken, wat de openbaar verhandelde wietbedrijven dan weer zal schaden.



“Belastinginkomsten zijn als heroïne voor een overheid,” zegt Easley. Nieuwe belastingen zullen naar verwachting de kosten opdrijven, de vraag van de consument temperen en daarmee de waarde van wietbedrijven schaden.



Voor investeerders die in wiet willen beleggen, is dit niet het beste instapmoment, zegt Easley. Dat is momenteel hoogstens weggelegd voor gespecialiseerde fondsenmanagers of investeerders met kennis van het product van specifieke bedrijven.

Maar Easley verwacht dat veel bedrijven failliet zullen gaan, of hun beurswaarde in de komende twee jaar in elk geval aanzienlijk zullen zien dalen.



“Het moment van de waarheid zit eraan te komen,” besluit de analist. “En dat zal, gok ik, ergens in het midden van de zomer zijn.”

