Ik krijg altijd een vriendin in de winter, en dump die weer als het warmer wordt

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen.

Hoi VICE,

Na maanden rondscharrelen is het weer zover: ik heb een nieuwe relatie. We zijn collega’s sinds het begin van dit jaar, en eigenlijk is ze me pas een maand geleden echt opgevallen. Ze is heel gezellig, ontzettend lief en erg zorgzaam. Ze ziet er ook niet slecht uit. Toen ik haar meenam op een date, die overigens heel goed verliep, begon ik meteen weg te dromen van hoe het zou zijn om met haar een relatie te hebben. Een week later hebben we het officieel gemaakt, en sindsdien hebben we eigenlijk weinig dagen zonder elkaar doorgebracht.

We hadden het al snel over welke hond we het liefst zouden adopteren, en we hebben nu al plannen gemaakt om tijdens de feestdagen in een huisje op de Veluwe te zitten. Gezellig met z’n tweetjes, lekker eten, haardvuur, lange wandelingen in het bos, met een grote voorraad films. Klinkt super, zou je denken, maar dit is dus exact wat mij ieder jaar overkomt in de winter. En zodra het warmer wordt en de zon weer schijnt, beëindig ik mijn relatie.

Binnen mijn vriendengroep wordt er inmiddels elke keer weer om gelachen: telkens wanneer het kouder wordt, krijg ik een serieuze relatie. Ik stop met sporten, zie mijn vrienden amper en ik bouw bij wijze van spreken een nest met iemand met wie ik de koude winterdagen doorbreng. Wanneer de mooie lentedagen beginnen, krijg ik zin om naar buiten te gaan en weer in beweging te komen. Vaak gaat dat hand in hand met feesten, sociaal zijn en andere vrouwen ontmoeten. Bijna elke lente besluit ik daarom systematisch dat ik gewoon niet gemaakt ben om vast te zitten in een relatie. Tot het dus weer kouder wordt, en het riedeltje zich herhaalt.

Op zich heb ik hier niet veel last van, maar ik begin me toch af te vragen of hoelang dit nog zo doorgaat. Ook vind ik de vrouw met wie ik nu date hartstikke leuk, en ik kijk nu al op tegen dat onrustige gevoel dat ik volgend jaar ga krijgen. We zijn nu al aan het praten over een roadtrip door Amerika volgende zomer en door mijn verleden weet ik niet eens of dit iets is waar ik naar uit kan kijken. Is dat een probleem? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet meteen op zoek ga naar iemand anders zodra het warm wordt? Of hoort dit nu eenmaal bij mijn persoonlijkheid? Help!

Groetjes,

O.

Hoi O.,

Laten we je meteen geruststellen: het fenomeen van singles die massaal in relaties duiken zodra het wat kouder wordt, is niet uitzonderlijk. Er bestaat zelfs een naam voor: cuffing season, het seizoen waarin je iemand – vaak voor een kortere periode – zoekt om je aan op te warmen tijdens de koudste dagen van het jaar.

Allemaal goed en wel, maar als je ieder jaar door een break-up gaat, kan je je afvragen hoe gezond je cuffing-drang nu is. Daarbij ben je niet de enige in jouw relatie, waardoor je relatiegrillen niet alleen jezelf beïnvloeden. Dus, wat is er aan de hand? En wat kan je daar aan doen?

Relatietherapeut Kim Kromwijk-Lub van Relatiepraktijk de Kim ziet dit fenomeen constant in haar praktijk. “Elk seizoen doet iets met ons lichaam en onze gemoedstoestand. Het is belangrijk om te onderzoeken: wat doet dit seizoen met mij?” Dat de winter een invloed heeft op je gemoedstoestand (en dus je relaties) is namelijk niet uitzonderlijk: jaarlijks zouden meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate last hebben van een depressief gevoel tijdens de donkere, koude dagen. Bij ongeveer 450.000 van hen is sprake van een winterdepressie. En die zwaarmoedige gevoelens, kunnen vervolgens weer een invloed hebben op je relaties.

Hoewel je niet altijd last hoeft te hebben van een winterdepressie, kan het wel zo zijn dat je, volgens Kromwijk-Lub, nu vaker thuis zit en daardoor ook meer geconfronteerd wordt met een leegte in je leven. Het kan zijn dat je iemand zoekt om je op te vangen. Je hebt iemand nódig om je goed te doen voelen, of iemand die je afleidt van je zwaarmoedigheid.

“In de zomer heb je daar minder last van, omdat je vaker omringd wordt door anderen die je afleiden en de zon helpt hier ook in,” zegt Kromwijk-Lub. Dat de winter je forceert om na te denken over waar je staat in je leven, kan er ook voor zorgen dat langere relaties juist wankelen, omdat je veel meer tijd met elkaar spendeert. “Je ziet twee verschillende trends: lange relaties komen onder druk te staan, en single mensen zoeken juist een partner die hun kunnen afleiden en verwarmen,” vertelt Kromwijk.

Wat volgens Kromwijk-Lub ook een mogelijkheid is, is dat je eigenlijk niet goed weet hoe een gezonde relatie werkt – waardoor je er ook geen kan houden. Ze raadt je aan om jezelf wat vragen te stellen. Wat zoek je in een relatie? Waar verlang je naar? En welk beeld heb je eigenlijk over wat genegenheid en intimiteit is? Heb je het gevoel dat je ergens bij hoort of voel je je wel vaker eenzaam?

“Ik vraag mensen altijd: hoe zag jouw thuissituatie eruit? Heb je liefde en warmte gekend? Werd er over je gevoelens gepraat? Of was je thuissituatie eerder kil, en zoek je nu in een partner die warmte?” vertelt Kromwijk-Lub. Als dat laatste het geval is, dan zou het kunnen zijn dat zo’n kortstondige koudedagen-geliefde een vlucht is. “Het kan zijn dat je nooit geleerd hebt om over je gevoelens te praten, waardoor je simpelweg niet weet hoe dat moet in een relatie,” vertelt Kromwijk-Lub. Dat je die warmte zoekt bij iemand anders in de winter lost niet het dieperliggende probleem op, namelijk dat je in je eentje geen warmte kan vinden. Dat is vervolgens ook de reden waarom je gevoelens zo gemakkelijk verdwijnen zodra je niet meer alleen thuis zit. “Het is belangrijk dat je die onrust onder ogen komt, en therapie kan hierbij helpen,” vertelt Kromwijk-Lub.

“Wat ik ook veel zie in mijn praktijk is dat element van fomo in de liefde,” vult Kromwijk-Lub aan. “Door datingapps ligt de wereld aan je voeten: je kan elke dag een nieuw iemand ontmoeten. Daardoor kan je je misschien ook onrustig voelen, omdat je je altijd afvraagt of de persoon met wie je samen bent wel genoeg is.”

Een andere vraag die je jezelf kan stellen is: wat denk je eigenlijk dat een relatie inhoudt? En waarom denk je vervolgens dat dit niet te rijmen valt met wat je wilt in warmere dagen? Misschien heb je het idee dat zomerse avontuurlijkheid, flirten en zelfs daten met anderen niet in een relatie hoort, terwijl je partner hier wél voor open staat. Wat is jouw definitie van een relatie? Je kan samen op avontuur gaan, en er kan veel waarde, genegenheid en veiligheid zitten in een gezonde relatie, als je die volhoudt. “Je kan je ook vrij voelen in je relatie. Het kan juist ontzettend fijn zijn om die zomerse vrijheid te exploreren met iemand,” vult Kromwijk-Lub aan.

De conclusie van je zoektocht kan ook zijn dat relaties simpelweg niet je ding zijn, en dat je gewoon zin hebt in kroelen met wie dan ook onder schapenwol bij een haardvuur. Als je hier eerlijk over bent, voorkom je dat je jaarlijks iemands hart breekt en moet jij je geen zorgen maken over het plannen van je zomervakantie.