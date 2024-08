Mensen vertellen in zes woorden de domste reden dat ze gedumpt werden

Als iemand het met je uitmaakt blijf je vaak achter in een zee van je eigen tranen, snot en gesmolten ijs, met die ene vraag in het gitzwart op je netvlies gebrand: WAAROM?! Sinds wanneer is ‘tja ik voel ‘m gewoon niet meer zo heel erg’ een legitiem argument om een liefdesrelatie aan gruzelementen te rammen?

Maar nog erger dan niet precies begrijpen waarom, is misschien juist wél begrijpen waarom. Een zeer specifieke reden om jullie liefde door de wc te spoelen kan vreselijk hard aankomen. Ik vroeg mensen naar de domste redenen waarom ze aan de kant werden gezet door hun (toenmalige) liefdes. In maximaal zes woorden.

Videos by VICE

“Was veertien en wilde geen bioscoopseks.” – Dayna, 22

“Ze had heel veel tentamens binnenkort.” – Bart, 22

“Omdat ik Rachel uit FRIENDS haatte.” – Juna, 24

“Ze vond mijn nieuwe kapsel lelijk.” – Michael, 28

“Mijn kont was te strak geworden.” – Angela, 26

“Ik hield ‘te veel’ van hem.” – Emma, 23

“Hield ‘te veel’ van zijn hond.” – Julia, 21

“Had een meisje toegevoegd op Facebook.” – Josef, 24

“Wilde hem gewoon nog niet pijpen.” – Cato, 22

“Bang voor samenwonen – na vijf jaar.” – Oscar, 25

“Was ineens zijn type niet meer.” – Juliette, 19

“Omdat ik weer terugkwam naar Nederland.” – Hans, 23

“Hij ging reizen en werd homo.” – Eva, 21

“Mijn zwangerschap maakte het ‘te serieus’.” – Daphne, 18

“Omdat ik geen vegetariër wilde worden.” – Jort, 24

“Was vergeten dat ze allergieën had.” – Nienke, 24

“Volgens hem wilde ík het uitmaken.” – Kirsten, 25

“Peuterde één keer in mijn neus.” – Jas, 22

“Na twee jaar: ‘gewoon geen zin’.” – Enza, 23

“Omdat ik smakte tijdens het ontbijt.” – DJ, 22

“Vriendschap met z’n ex was belangrijker.” – Cleo, 22

“Ze knapte af op wederzijdse gevoelens.” – Bart, 22

“Omdat ik neuriede tijdens het tandenpoetsen.” – Renee, 23

“Ik was ‘te goed’ in bed.” – Marloes, 22

“Ze vond mijn beste vriend aantrekkelijker.” – JW, 27

“Omdat ik niet klaar kon komen.” – Christine, 25