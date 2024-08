Deze man houdt zoveel van hobbits dat hij er een werd

In 2018 investeerde Nicolas Gentile, een 37-jarige Italiaanse banketbakker wiens achternaam zich laat vertalen als ‘de zachtmoedige’, zijn spaargeld in een stuk grond in de gemeente Bucchianico in de Abruzzen in Midden-Italië.

Gentile is groot fan van The Lord of the Rings-films en wilde het stuk grond aanvankelijk gebruiken om een woning te bouwen waar hij met zijn vrouw en twee kinderen in harmonie met de natuur kon leven. Net als hobbits, de kleine mensachtige wezens uit het fantastische universum van J.R.R. Tolkien. Maar nadat Gentile op zijn land een groot feest met een hobbit-thema had gegeven, realiseerde hij zich dat hij veel liever een heel hobbit-dorp wilde bouwen, zodat hij gelijkgestemde gasten van over de hele wereld kon ontvangen.

Zijn project heet Contea Gentile en heeft inmiddels de aandacht getrokken van honderdduizenden fans op social media. Om zijn boodschap de wereld in te slingeren verzamelde Gentile een levensecht fellowship om zich heen, met wie hij een voettocht van 280 kilometer ondernam om een ring in de Vesuvius te werpen.

Gentile op zijn stukje land, met zijn huisje in de achtergrond.

De voettocht leverde hem over de hele wereld media-aandacht op. Gentile nam ook contact op met Elijah Wood, Billy Boyd en Sean Astin, de acteurs die drie van de hobbits speelden in de The Lord of the Rings-films, om nog meer aandacht te genereren voor zijn ambitieuze project, dat naar schatting zo’n 1,6 miljoen euro zal kosten. De bouw moet in de zomer van 2022 voltooid zijn, waarna Gentile er een bed & breakfast zal openen.

Voorlopig bevat Gentiles versie van de Gouw alleen nog maar een prototype van een hobbithuis van zo’n 20 vierkante meter, aangezien de crowdfundingscampagne nog maar net van start is gegaan.

We spraken met Gentile over zijn eigenaardige leven als hobbit en waarom hij besloot om dit avontuur aan te gaan.

VICE: Hé Nicolas, hoe kwam je erbij om dit te doen?

Nicolas Gentile: Om eerlijk te zijn heb ik altijd al in een hobbithuis willen wonen. Dat werd iets concreter nadat ik in de heuvels van de Abruzzen een stuk land met een klein beekje en bossen rondom had gekocht.

Hoe zal het eruitzien als het klaar is?

Er komen veel paden, moestuinen en dierenverblijven. Er komt een groot hobbithuis van ongeveer 350 tot 400 vierkante meter, gebaseerd op het huis van Bilbo, maar er komen ook vier kleinere huizen van elk ongeveer 50 vierkante meter, half onder de grond, met ronde deuren en ramen.

De bouw zal 100 procent milieuvriendelijk zijn. Ik had de huizen van beton kunnen maken – daar was niemand achter gekomen, omdat ze toch bedekt worden – maar dat wilde ik juist niet. En uiteindelijk denk ik dat mensen ook meer geld zijn gaan doneren omdat we milieuvriendelijk bouwen.

Het hobbitfeest. “Aan het eind van het feest waren sommige mensen aan het huilen, omdat ze niet weg wilden,” aldus Gentile.



Wat vindt je familie ervan?

Mijn ouders zagen mijn passie aanvankelijk aan voor een hobby, maar na verloop van tijd beseften ze dat het menens was. Mijn vrouw Alice neemt zo’n 51 procent van het project voor haar rekening; zij is de echte drijvende kracht achter dit alles. En mijn kinderen, die nu 8 en 11 zijn, wisten dat we op een dag naar de Gouw zouden verhuizen, dus je zou kunnen zeggen dat onze passie voor de hobbitwereld een echte familieaangelegenheid is.

Hoe kom je aan al je hobbit-outfits?

De meeste zijn door mijn moeder en mijn tante gemaakt. De rest heb ik van cosplay-websites, maar je kunt ze ook vinden op Amazon. Ik heb nu meer hobbitkleren dan mensenkleren in mijn kast hangen. Alleen op mijn werk hul ik me nog in mensenkleding, maar verder draag ik eigenlijk alleen mijn hobbitkleren.



Waarom spreekt Tolkiens fictieve universum je zo aan?

In The Hobbit: An Unexpected Journey zegt Gandalf, mijn favoriete personage, iets prachtigs: “It is not great deeds or great heroes who change the world, but small acts of kindness and love.” [Dit is enigszins geparafraseerd; je kan het echte citaat hier vinden.]

Als we allemaal op onze eigen eenvoudige manier aardig tegen elkaar zouden zijn, zouden onze kleine wereldjes in een oogwenk veranderen. De Gouw draait voor mij niet om het bouwen van huizen, maar om het aantrekken van mensen die dezelfde magische visie hebben als ik. Ik wil mensen met een zorgeloos hart bij elkaar brengen, zodat we misschien – als groep – naar iets hogers kunnen streven.

Het hobbithuis-prototype van Gentile, waar hij in de weekenden graag naartoe gaat om lunch- en dinerfeestjes te organiseren voor zijn vrienden en familie. Foto: VICE.

Dus er gaan permanent mensen wonen op jouw land?

Nee, dat niet. Ik zie eerder een soort gemeenschap voor me, die over de hele wereld verspreid is. Iedereen zal voor een paar dagen de Gouw kunnen bezoeken, maar je mag er niet permanent blijven wonen, want ik wil iedereen de kans geven om hier deel van uit te maken. Ik heb al zeer verleidelijke aanbiedingen gekregen om delen van land voor veel geld te verkopen zodat anderen er kunnen wonen, maar dat zou de aard van het project veranderen, dus dat heb ik geweigerd.

We zullen onze gasten elke dag twee ontbijten aanbieden in plaats van één, omdat hobbits ervan houden om meerdere keren per dag te ontbijten – en wij willen trouw blijven aan de ware hobbitgedachte. We zullen onze gerechten natuurlijk alleen bereiden met streekproducten.

Er zijn ook al mensen geweest die willen dat we Lord of the Rings-merchandise gaan verkopen, maar als we al iets gaan verkopen, zullen dat onze eigen producten zijn: honing, pijptabak, jam, lokale producten. Dat is allemaal veel beter dan T-shirts en poppetjes.

Er zijn meer hobbitdorpen op de wereld. Heb je je daardoor laten inspireren?

Ik ken natuurlijk het dorp in Matamata in Nieuw-Zeeland. Dat is de mooiste Gouw van allemaal, maar ook de nepste, omdat het een reconstructie is van de filmset van The Lord of the Rings, waar rondleidingen worden aangeboden aan toeristen. Er zijn nog wel meer, bijvoorbeeld in Amerika, maar dat zijn allemaal bed & breakfasts met een thema.



Ik wil daarentegen een authentieke ervaring creëren. Mensen zullen bij ons ontdekken hoe het is om op het land te werken, in nauw contact te staan met dieren en lange boswandelingen te maken. De mensen hier hebben eigenlijk altijd als hobbits geleefd, en onze toekomstige klanten – hoewel ik dat woord haat – zullen dat ontdekken als ze onze Gouw uitlopen en de naburige boerderijen zien.

Nicolas Gentile en zijn vrouw Alice Mariani delen een passie voor de hobbit-levensstijl.

Kun je me nog iets meer vertellen over je voettocht naar de Vesuvius?

We hebben onze reis naar Midden-aarde niet alleen gemaakt om het project onder de aandacht te brengen, maar ook om iets te doen wat nog nooit eerder geprobeerd was: een reis van een echte Gouw naar een echte vulkaan.

Toen ik de reis aankondigde op Instagram, meldden meer dan 300 kandidaten zich aan. Uiteindelijk hebben we zeer geschikte mensen gevonden: de man die Gandalf speelde kent bijvoorbeeld Tolkiens werk uit zijn hoofd, dus hij werd onze verteller. En de man die Pepijn speelde, schreef prachtige liedjes voor onze reis.

We moesten onderweg ook echte hindernissen overwinnen. We zijn urenlang verdwaald geweest in de bossen van Molise en moesten uiteindelijk nog een terreinbeheerder van Pompeï overhalen om ons toestemming te verlenen om het terrein te betreden, omdat verklede mensen dat normaal gesproken niet mogen.

Bekijk hieronder meer foto’s van Contea Gentile:

Gentile, die naast hobbit ook banketbakker is, haalt voor zijn gerechten zijn inspiratie uit ‘The Lord of the Rings’.

Gentile hoopt dat zijn project tegen de zomer van 2022 voltooid zal zijn.

Foto door VICE.

Het fellowship van Gentile, poserend voor het kasteel van Roccascalegna.



