Eindejaarsmix 2017: DJ Moortje

Gelukkig bijna nieuwjaar! Het toch wat stomme jaar 2017 zit er bijna op. Laten we zeggen dat de verwachtingen voor 2018 dan ook nogal hoog zijn. Aan ons zal het niet liggen, en aan DJ Moortje zeker niet. Als je nog naar een soundtrack zocht om een uurtje tegen iemand op te rijden, hoef je niet verder te kijken.

Noisey: Hoi Moortje! Vertel eens wat jouw mooiste dag van 2017 was.

DJ Moortje: Dat zijn er een heleboel! Alle festivals, al die mensen zien genieten. De leukste week is deze week, want dan komen er een boel mixtapes van mij uit. Drie stuks maar liefst. Niemand heeft dat gedaan.



Sick! Had je goede voornemens voor 2017?

Ja natuurlijk. Overal op de grote feesten draaien. Mysteryland, Latin Village en Lowlands. Ik heb ook nog een boel verrassingen voor volgend jaar, maar daar zeg ik nog niks over.

Was het afgelopen jaar wat je ervan had verwacht?

Het was een goed jaar. Er kwam veel goede muziek uit. De Nederlanders doen het goed, daar ben ik blij mee.



Wat zijn je plannen voor het komende jaar?

Ik heb er zin in. Er komen veel tracks en dingen van mij uit. Ik ben ook bezig om in het buitenland aan de slag te gaan. Ik wil overal draaien. Ik draai een heleboel soorten muziek: hiphop, jaren negentig, afrohouse, latin, kizomba, bubbling, dancehall, moombahton, het houdt niet op.



Wat doe jij op oudejaarsavond om middernacht?

Mijn moeder op Curaçao bellen, maar daar is het dan nog geen twaalf uur. Ze weet dat ik ga bellen. Daarna? Zuipen!



Wat doe je op 1 januari?

Dan ben ik brak. Het nieuwe jaar is begonnen. Je probeert een beetje bij te komen, of je gaat verder met feesten.



Wat voor mixtape heb je voor ons gemaakt?

Ik had al een tijdje geen mixtape meer uitgebracht, dus de fans hebben lang gewacht. Daarom heb ik er deze week drie. Eigenlijk zou ik er twee maken, maar toen vroegen jullie ook om eentje, toen werden het er drie. Er zit bubbling in, moombahton en Nederlandse muziek.



Geweldig! Wil je nog iets kwijt?

Bedankt dat jullie me hebben gevraagd. Jullie zijn altijd welkom. Ben je weleens op Curaçao geweest? Je moet echt een keertje gaan!



We schrijven het op ons lijstje met goede voornemens. Bedankt!