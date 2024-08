Code rood in België: dit zijn onze brakke tips tegen de hitte

Voila, ‘t is gebeurd: Na weken zweterig teasen is België volop in code rood beland. Noem het gerust het dreigingsniveau 4 van de hitte. Het ultieme alarm voor je thermometer. Iedereen heeft het erover, en de media bombarderen ons met Handige Tips™ waar Captain Obvious nog jaloers op zou zijn. ‘Drink genoeg water, eet licht, ga ‘s middags niet naar buiten en hou je ramen overdag dicht’. Wauw, bedankt. Was iemand van plan die dingen niet te doen?

Ons leek het daarom verstandig om een paar interessante tactieken te delen die misschien niet zo bekend zijn, maar daarom niet minder essentieel als je deze hittegolf wilt overleven (al helpen ze niet tegen je gigantische muggenbeten of je verbrande rug die zich qua kleur momenteel ergens tussen Doritos Nachochips en te lang gebakken spek bevindt.) Je zal ons nog bedanken.

Mode stopt boven de 30°C

Alleen instagirls met behulpzame vriendjes die voortdurend met een draagbare ventilator achter hen aanlopen voor de perfecte zomerfoto, kunnen deze dagen hun stijl behouden. Voor al de rest: schaam je niet voor wie je bent, en maak je geen zorgen als je outfit begint te lijken op die van ons Marina. Slippers, marcellekes en jammerlijk saaie unisex shorts: gewoon doen, zo komt er tenminste nog eens wat lucht moet tussen je huid en je (hopelijk niet al te plakkerige) kleren. Face it: Zeeman heeft goede basics voor onverslaanbare prijzen. Kies dus schaamteloos voor een no-look en leg je ego even opzij totdat de zon ondergaat. Dat gezegd zijnde, draag enkel open sandalen als je voeten dat toelaten. Door de hoge temperaturen is misselijkheid een snel voorkomend ongemak, en je wilt niet dat jouw prehistorische voeten, die doen denken aan witte pensen met een krokante currykorst, voor een kettingreactie aan spauw zorgen.

Verwaarloos je seksleven niet

Ja, we weten het: hitte maakt zo lui. Maar denk je dat de mensen die aan de evenaar wonen nooit meer van bil gaan omdat de zon een beetje te hard schijnt? Niet dus. Als de aarde alleen bevolkt zou zijn door mensen zoals jij, zou de planeet half leeg zijn. Misschien is dat nog geen slecht idee… voor het klimaat bijvoorbeeld.

Maar om eerlijk te zijn, mis je zo toch echt iets. Oké, het is een beetje moeilijk om aan te beginnen (kleren die blijven plakken, lichaamsgeuren die steeds indringender worden, het verlangen naar water begint alle andere verlangens te overschaduwen, enzovoort…) maar niets beter dan lichamen die dapper over elkaar glijden en zweet dat vlot van je rug roetsjt. Wij danken u, Heer, in deze barre tijden, voor zulke kleine momenten van vreugde.

Draag zorg voor de ouderen

Aarzel niet om op de bus, tram of trein die ene oma te vertellen dat ze eigenlijk toch wel een van haar drie truien of haar North Face-winterjas mag uitdoen.

Neem contact op met Gert Verhulst

Ja, oké, hij heeft ooit je hart gebroken door met alle leden van K3 te daten. Maar negeer die bitterheid van het verleden. En besef: zwem-bad. Zwembad. Gertje heeft een zwembad.

Check je bankrekening

Geeft je een koude rilling, hé? Graag gedaan.

Bescherm je chocoladerepen

Een tip van nationaal belang. Vergeet niet je chocorepen in veiligheid te brengen, concreet: in de koelkast. Het zal ze minder lekker maken, en veel harder, dat is waar. Maar als daardoor geen gesmolten kak op je vingers krijgt bij het openen van je chocoladereep, en de daaropvolgende neiging om de wereld plat te branden kunt vermijden, raad ik je aan om toch voor de koelkaststrategie te gaan.

Maak komaf met die zwarte puntjes op je gezicht

Zoals je hebt gemerkt, werkt buitenkomen momenteel zoals een gratis sauna, en dat betekent dat je poriën zich open zetten. Het perfecte moment dus om op het einde van de dag voor de spiegel te gaan zitten, en onder vier ogen een einde te maken aan die arrogante zwarte stippen die al sinds je zestiende op je neusvleugel zitten. Duw zachtjes aan beide kanten van de porie, en hop! De bevrijding. Een kleine stap voor jou, een grote stap voor al je romantische relaties.

Hou jezelf onder controle, en stop met catcalling

Een kleine reminder: het is niet omdat vrouwen nu wat minder kleren dragen, dat ze het voor jou doen. Jij hebt het warm, wij ook. Stop met claxoneren, bedwing je dwalende handen en laat vreemde geluiden die uit Planckendael ontsnapt lijken te zijn achterwegen. Kortom, laisse les filles tranquilles – laat vrouwen met rust.

Zorg voor massa’s waterballonnen

Twee ideeën: verander een relaxed tuinfeestje in een spin-off van Battle Royale, of laat ze van op je balkon vallen op die irritant luide kinderen van je buren. Oeps.

Vermijd nachtwinkels, behalve in absolute noodgevallen

Onze tip: stuur gewoon die ene vriend die altijd met plezier lange blaadjes en pintjes voor je haalt. Want geloof ons, je neusgaten zijn niet klaar voor die allesoverheersende geur van rotte eieren die daar hangt.

Zoek afkoeling in de Colruyt

Je kunt zelfs een nacht doorbrengen in de Colruyt. Het heeft alleen maar voordelen: niet meer uren woelen door de hitte, gratis koffie en andere hapjes in de ochtend, en je kunt eindelijk nog eens een workout doen zonder flauw te vallen.

Vermijd elk sociaal contact

Heb je ooit gemerkt dat hoe heter het wordt, hoe dommer mensen worden? Als dat zo is, zul je wel begrijpen dat jezelf tijdelijk opsluiten eigenlijk de beste oplossing is. Als je dat fenomeen nog nooit hebt bemerkt, ben je waarschijnlijk een van die mensen die door de hitte een domme klootzak wordt. Tijdelijke opsluiting is ook voor jou – en alle mensen die je aanwezigheid zouden anders zouden moeten verdragen – de beste oplossing.

Zet je afval op tijd buiten

Wees snel, want voor je het weet, transformeert je keuken zich helemaal vanzelf in een soort Tsjernobyl voor je neusgaten. Als je vergeet de vuilniszak buiten te zetten voordat de vuilnismannen langskomen, zullen de toxische gassen die uit je vuilbak sluipen je vroeg of laat doen flauwvallen. De kleine fruitvliegjes die je nu nog speels irriteren, zullen dan met veel plezier voor je neusgaten kiezen in plaats van die rotte abrikoos, en genadeloos het ontbindingsproces van je lichaam in gang te zetten.

Was je. Serieus.

Eén douche per dag is het absolute minimum. Scrub je oksels, intieme delen en voeten met zoveel passie alsof het je laatste keer is. Laten we het netjes houden.

En vooral: niets forceren

Beperk je bewegingen. Je verplaatsingen. Je gedachten. Doe niets dat niet moet. Meld je ziek op je werk door te verklaren dat je allergisch bent voor de airco of dat je je zorgen maakt om het welzijn van Luna, je kleine angorakat.

Wacht gewoon tot het voorbij is

Behalve als je vlak onder het dak woont en die brandende hitte maar niet mindert. In dat geval zet je je appartement of kamer best meteen op Airbnb en ga je op zoek naar een kelder tot het weer is afgekoeld.

