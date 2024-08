Op Twitter voorspellen anonieme waarzeggers de toekomst van K-pop-artiesten

Voor toegewijde K-pop-fans, zijn er aan de ene kant enorm veel manieren om hun favoriete artiest in de gaten te houden: van videoclips en foto’s op social media tot fanmeetings en gelegenheidsrolletjes in tv-series. Aan de andere kant zit er ook juist een flinke barrière tussen deze fans en hun idolen. Deels omdat K-pop-muzikanten nog een stuk meer op hun privacy gesteld zijn dan westerse artiesten, maar ook omdat het strategisch handig kan zijn: om een mysterieuze sfeer rondom de albumrelease te creëren, bijvoorbeeld. Zoals de groep BTS, die bekendstaat om zijn onverwachte, middernachtelijke lanceringen.



Zo’n scheidslijn roept extra nieuwsgierigheid op. Dat kan vreemde capriolen tot gevolg hebben, zoals een fan die persoonlijke informatie van zijn idolen op internet kocht. Daarnaast zijn er ook fans die naar bovennatuurlijke middelen grijpen, en de toekomst proberen te voorspellen.

‘K-pop-waarzeggers’, zoals ze ook wel worden genoemd, bestaan al sinds het genre internationaal bekend werd. Je vindt ze op platformen als YouTube, maar zijn vooral populair op Twitter. Ze hebben gestructureerd gissen tot een kunstvorm verheven. Er verschijnen regelmatig nieuwe accounts, die binnen een paar maanden zo duizenden volgers weten te verzamelen.

In deze tweets worden ontwikkelingen in de K-pop-wereld voorspeld, van kleine dingen als nieuwe kapsels tot wanneer artiesten hun comeback maken. De moderators achter deze accounts zijn meestal volledig anoniem, en op hun profielen vind je vrijwel altijd de disclaimer dat je “zelf mag kiezen of je dit wel of niet gelooft”. De profielfoto’s zijn doorgaans mystieke objecten als glazen bollen of bomen.

Hoewel niemand dus weet wie er achter deze accounts zitten, hebben ze veel invloed op de fangemeenschap. Zo plaatste @KPOP_predict18 vorige maand een wat cryptische tweet waarin het Aghase (de bijnaam voor de fans van de zevenkoppige boyband GOT7) vroeg om trouw te blijven aan de band – meerdere leden zouden namelijk een “emotionele breakdown” te wachten staan. Dit had het account in hun aura gelezen.

De groep kreeg een stortvloed aan steunbetuigingen van de meer dan 122 duizend volgers van dit account. Fans wendden zich tot de officiële socialmedia-accounts van GOT7, en vroegen hoe ze konden helpen, en fans van andere popgroepen zeiden dat Aghase “sterk moesten blijven”. Niet alle reacties waren even positief – sommige fans waren in de war of raakten zelfs in paniek over de voorspelling, en vroegen om meer informatie. Anderen waren toch wat sceptisch over de betrouwbaarheid van de voorspelling.

I will be specific.



Ahgase, please stay on GOT7's side, the members really need your protection and love right now and in the coming days, weeks. — KPOP PREDICTIONS (@KPOP_predict18) March 23, 2019

Hoe deze voorspellingen worden gemaakt? Tea, een negentienjarige vrouw uit de VS die achter het account @Kpop_Prophet zit (1.900 volgers), deelt graag haar methode met ons. “Waarzeggerij zit bij me in de familie, dus naast dat ik analyseer, ga ik ook af op mijn intuïtie,” vertelt ze. “Ik krijg soms ook visioenen, maar niet vaak. Af en toe leg ik tarotkaarten, uit twee verschillende sets. Momenteel leer ik ook hoe ik theebladeren kan lezen.”

Als een voorspelling uitkomt – zoals dat een groep een prijs wint of een nieuwe clip lanceert – is dat voor de waarzeggers reden tot juichen. Al vindt Tea het vooral “heel natuurlijk”, zegt ze. “Soms voelt het alsof ik per ongeluk een stuk in een film heb overgeslagen en de twist aan het einde al heb gezien.”

Comebacks, lanceringen van nieuwe clips en eerste optredens van nieuwe groepen zijn dingen die redelijk vaak voorkomen, en dus ook wel wat voor de hand liggen. Om succesvol te zijn als waarzegger, moet je dus een balans vinden tussen voorspellingen die vaag zijn, maar wel veilig (“Een nieuwe groep zal hun eerste grote succes behalen dit jaar”), en juist specifieke statements zijn (“Suzy is aan het daten”).

“Meestal komen voorspellingen moeiteloos in me op,” zegt Janey, een vijftienjarige Argentijnse die haar account, @LilyPredictions (1800 volgers) begin dit jaar aanmaakte. “Ik denk bijvoorbeeld weleens: deze groep heeft al een tijdje geen comeback gemaakt, misschien gebeurt dat volgende maand wel. En als iemand een vraag stelt geef ik gewoon antwoord met wat ik denk. Ik heb verder niet echt een speciale methode.”

Janey is vrij openhartig over wat haar favoriete groepen zijn (zie deze tweet). Worden haar voorspellingen dan ook niet beïnvloed door haar persoonlijke voorkeuren? “Iemand vroeg me laatst of ik een rangschikking wilde maken van de meest succesvolle jongensgroepen in 2019,” vertelt ze. “Ik wilde mijn favorieten natuurlijk bovenaan zetten, maar dat zou helaas niet kloppen. Ik denk dat het moeilijk is voor waarzeggers om niet bevooroordeeld te zijn, want niemand wil een negatieve voorspelling doen over zijn of haar favoriete idool. Maar we letten erop, want eerlijkheid is superbelangrijk bij ons werk.”

Tea is het daarmee eens, aangezien veel van haar voorspellingen voortkomen uit haar instinct. En ook zij geeft – uiteraard – aan haar best te doen om haar werk niet te laten beïnvloeden door haar eigen voorkeuren.

De waarzeggerij gaat vaak wel wat verder dan de datum van iemands nieuwe plaat. Volgens Janey gaat zo’n 80 procent van alle vragen die ze in haar inbox krijgt over de liefdeslevens van de idolen, al probeert ze dit onderwerp zelf te vermijden. Veel andere accounts zijn echter wat minder voorzichtig met uitspraken over de seksuele voorkeuren of relatiestatus van een artiest – wat ook een reden is dat waarzeg-accounts wat controversieel zijn binnen de fangemeenschap, en geregeld voer zijn voor discussie.

Hoewel mensen altijd al geboeid zijn geweest door de liefdeslevens van beroemdheden, heeft dit binnen de K-pop-wereld een bijna mythische lading, vooral omdat de persoonlijke relaties van K-pop-idolen over het algemeen taboe zijn. Binnen deze industrie wordt het ook wel zo gewaardeerd dat muzikanten vrijgezel zijn – toen HyunA en E’Dawn vorig jaar publiekelijk bekendmaakten dat ze al twee jaar lang een relatie hadden, besloot hun platenmaatschappij Cube Entertainment zelfs om hun contracten op te zeggen, onder het mom van een “vertrouwensbreuk”.

Kay en Bea zijn twee Hongaarse vrouwen van begin twintig, die samen met nog drie anderen het parodie-account K-pop predictions 2019 runnen (meer dan 10.000 volgers). Hun voorspellingen zijn meestal een soort inside jokes of compleet willekeurige uitspraken, zoals dat Vernon van Seventeen zou hebben gezegd dat “functionerende nieren een recht zijn, en geen privilege”. Ook maken ze grapjes over de nogal algemene voorspellingen van ‘serieuze’ accounts, zoals dat “dit jaar minstens één idool Koreaans zal spreken”.

Desondanks ontvangen ze nog altijd veel serieuze vragen over de seksuele oriëntatie of relatiestatus van K-pop-artiesten. “De meeste vragen gaan over relaties, zoals wie er met wie gaat, of waarom een stel uit elkaar is gegaan,” zegt Bea. “Een fan heeft ons ooit een lang essay gestuurd om te bewijzen dat twee leden van verschillende groepen met elkaar aan het daten waren.”

De twee meisjes achter het account zijn geen fan van serieuze waarzeg-accounts. Vooral omdat ze hun voorspellingen meestal maar vaag vinden, en de accounts onnodig drama veroorzaken en weinig respect hebben voor de privacy van de artiesten.

Nadat ik wekenlang door deze voorspellingen heb gespit, is voor mij langzamerhand duidelijk geworden waar de aantrekkingskracht van dit soort accounts in zit. Je hoort weleens dat, nu we geen religie meer hebben, we sneller geloven in andere dingen, zoals complottheorieën of astrologie, en we ook meer openstaan voor dingen als hekserij. Het is geen gekke gedachte dat die neiging ook in de wereld van fangemeenschappen is doorgedrongen.

De troost die je in dit soort accounts kunt vinden, beperkt zich niet alleen tot de idolen. Veel gebruikers vragen ook advies aan de accounts, over bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken, hun lottonummers of hoe ze iemand kunnen versieren. Misschien bieden deze accounts wel precies datgene wat deze mensen in hun dagelijks leven missen. Waarzeg-accounts zijn wellicht meer dan wat ze op het eerste gezicht lijken.

“Het kan heel troostend zijn als iemand je vertelt wat er gaat gebeuren,” zegt Thea. “Daarom denk ik dat waarzeg-accounts nooit zomaar zullen verdwijnen. Ze zullen blijven bestaan, misschien niet voor altijd, maar op z’n minst zolang de barrière tussen idolen en fans er nog is, en er dingen blijven bestaan waar fans alleen maar naar kunnen gissen.”

