Kazige artisjokkendip

Porties: 8-10

Voorbereiding: 10 minuten

Benodigdheden

450 gram roomkaas

400 ml mayonaise

450 gram mozzarella, in stukken gescheurd

450 gram geraspte parmezaan

10 ml van je favoriete pittige saus

3 mg versgemalen zwarte peper

2 mg zeezout

6 lente-uitjes, fijngesneden

2 teentjes knoflook, fijngehakt

800 gram artisjokharten uit blik, uitgelekt en gehalveerd

geroosterd brood of crackers, om erbij te serveren

Videos by VICE

Bereidingswijze

1.Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Meng in een middelgrote kom de roomkaas en mayo tot een gladde massa. Voeg de helft van alle kazen, de hete saus, peper, zout, lente-uitjes, knoflook en artisjokharten toe en roer tot alles goed gemengd is. Schep in kleine ovenschaaltjes of in een grote braadpan van 20 bij 20 centimeter en bedek met de resterende kazen. Bak in ongeveer 1 uur goudbruin. Serveer met geroosterd brood of crackers.