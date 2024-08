Hoe het is om een lesbisch escortbureau te runnen

Een jaar geleden besloot Lynx* te solliciteren naar een functie als sekswerker bij De Stoute Vrouw, een Nederlands lesbisch escortbureau dat zich uitsluitend op vrouwen richt. Hoewel Lynx, die zelf ook queer is, toen nog geen ervaring met sekswerk had, sprak dat concept haar meteen aan. “Seksualiteit is iets wat me altijd al bezig heeft gehouden,” vertelt ze aan VICE. “Ik heb in een seksshop gewerkt en ik was actief in de kinkscene. Ik wist altijd al dat ik daar iets mee wilde doen, maar dan wel op een manier die echt bij me past. Daarom besloot ik contact op te nemen met De Stoute Vrouw.”

Al na haar eerste date als escort wist Lynx dat ze er haar fulltime baan van wilde maken. Ze houdt van het werk en geniet van de verscheidenheid aan mensen die ze ontmoet, zegt ze. Haar klanten zijn vrouwen met uiteenlopende verhalen, van mensen die na een lang heteroseksueel huwelijk hun lesbische kant willen uitproberen tot vrouwen die een seksueel trauma hebben en zichzelf weer willen ontdekken. En het komt voor dat haar klanten de halve wereld over reizen om met haar af te spreken. Lesbische escortbureaus als de Stoute Vrouw zijn namelijk behoorlijk dun gezaaid.

Het bureau wil een veilige haven zijn waar vrouwen onbekommerd hun seksualiteit kunnen ontdekken. Daarvoor moeten een hoop veiligheidsmaatregelen worden genomen. Als lesbisch escortbureau krijgt De Stoute Vrouw te maken met homofobie en het stigma op sekswerk, en ook het feit dat er geen mannelijke klanten welkom zijn zorgt voor negatieve reacties. Degene die hier vooral mee te maken heeft is Lex, die het bureau in 2016 oprichtte samen met Manon, inmiddels haar ex-zakenpartner. Ze runt zo’n beetje alles in haar bedrijf zelf, van het aannemen van nieuwe vrouwen tot het onderhouden van de website. Ook is Lex verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy en de veiligheid van zowel de vrouwen die voor haar bureau werken, als die van de klanten.

Voor vrouwen, door vrouwen

Lex kwam op het idee om De Stoute Vrouw te beginnen omdat ze er tijdens een avondje met vrienden na wat googlen achterkwam dat er simpelweg nog geen escortbureau gericht op vrouwelijke klanten bestond. “Mannen doen dit al honderden jaren, maar voor specifiek vrouwen was er nog niets. Ik dacht: dat is raar,” vertelt Lex aan VICE. “Wat als je als vrouw graag seks wil hebben met een andere vrouw, hoe moet dat dan?”

Niet lang daarna vroeg Lex een vergunning aan om een escortbureau op te zetten. Die kreeg ze van de gemeente verrassend snel. Het zoeken naar een kantoor en een bank bleek een stuk ingewikkelder te zijn – ook doordat sekswerk door banken aangemerkt wordt als frauduleuze branche. Maar het lukte, en er werd een website gebouwd. “We kwamen snel tot de conclusie om geen foto’s op de website te zetten,” zegt Lex. “Ik wilde de mensen die onzeker zouden worden door zulke foto’s niet afschrikken. Er zijn namelijk best veel vrouwen die dat te intimiderend of spannend vinden. Maar er kan desgewenst wel om foto’s worden gevraagd.”

De volgende stap, sekswerkers vinden, was volgens Lex opvallend makkelijk. “Toen rondging dat ik een lesbisch escortbureau ging oprichten, kreeg ik al vrij snel berichten binnen van vrouwen die hier wilden werken. Ik heb eigenlijk nooit personeelstekort gehad,” aldus Lex. “Ik krijg nog steeds heel veel sollicitaties, vanuit de hele wereld.” Lex neemt echter niet iedereen zomaar aan. “Ik ben best kritisch. Ik heb niet per se foto’s nodig bij een sollicitatie, het is vooral belangrijk dat een vrouw goed kan communiceren. De klanten zijn namelijk ook vrouwen, en vaak zijn die daar ook erg goed in. Ze hebben het door wanneer een gesprek niet oprecht aanvoelt.” Daarbij is het volgens Lex belangrijk dat je als escort bij De Stoute Vrouw goed om kan gaan met situaties die emotioneel ingewikkeld zijn en dat je zelfverzekerd bent, zowel in bed als in gesprekken over seks. “We hebben klanten die in huilen uitbarsten, omdat ze voor het eerst in tien jaar intiem aangeraakt worden. Dat zijn heel gevoelige momenten. Als escort moet je daarmee om kunnen gaan.”

Lynx vertelt ook dat in haar eerste sollicitatiegesprek snel duidelijk werd dat er speciale vereisten zijn om voor De Stoute Vrouw te kunnen werken. “Het is belangrijk dat je jezelf als queer identificeert. Je hebt als lesbisch escort een heel specifiek soort seks, soms met speeltjes of strap-ons. Het is een vak apart,” vult Lynx aan. “Ook hadden we het er in dat eerste gesprek over dat dit werk iets is waar je goed over moet nadenken, en waar je je tijd voor neemt. Het is geen keuze die je in een dag kan maken. Maar ik dacht meteen: dit klinkt leuk, ik heb er zin in.”

Voordat Lynx geboekt kon worden, moest ze bepalen hoe ze haar profiel wilde opstellen voor de website. “Ik heb geprobeerd een tekst te maken die bij me past, die authentiek is, en dat het dan ook echt matcht. Ik heb geschreven over wat voor type ik ben, maar ook schreef ik over vertrouwen en veiligheid en dat er in een date met mij ruimte is om over te gaan van een sexy avontuur tot een goed gesprek,” zegt ze. Ook heeft Lynx, die zelf autistisch is, ervoor gekozen om dat aan te kaarten in haar profieltekst. “Er is de laatste jaren ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar hoe autisme werkt bij vrouwen. Extra gevoelige zintuigen, een brein dat het moeilijk vindt om met gevoelens om te gaan of een vertraging in emoties zijn voorbeelden van hoe prikkelverwerking bij niet-neurotypische vrouwen anders kan verlopen. Daar kan ik bij helpen.”

Seks als therapie

Die bijna therapeutische benadering van seks komt wel vaker terug in de profielen van de mensen die voor De Stoute Vrouw werken. Voor Lynx is het een van de belangrijkste redenen om dit werk te doen. “Seksualiteit is erg belangrijk voor me. Ik lees er veel over, en ik merk ook dat ik het leuk vind om erover te praten met mensen die qua seks nog niet helemaal weten wat ze willen. Ik doorbreek taboes en ga graag seksuele avonturen aan. Dat komt goed van pas als je vrouwen mee wil nemen in een seksuele ervaring die ze in het begin misschien wat spannend vinden.”

“Ik heb klanten die na een trauma hun lichaam weer willen ontdekken, met de hulp van een professional. Ik vind het een eer dat ik daar bij mag zijn.”

Soms spreek Lynx af bij haar klant thuis, soms spreken ze af in een hotel. Volgens haar is er eigenlijk geen typische klant. “Er zijn heteroseksuele vrouwen die er na een date met mij achterkomen dat ze misschien toch niet zo hetero zijn als ze dachten. Veel vrouwen leiden lange tijd een hetero-leven, maar gaan zich op een gegeven moment toch afvragen of ze niet al die tijd op vrouwen vielen,” vertelt ze. “Maar ik heb ook trans vrouwen als klant gehad, die na of tijdens hun transitieproces benieuwd zijn naar hoe seks voor hen verandert en wat fijn voelt. Of klanten gehad die een date gepland hadden, maar al lang geen seks meer hadden gehad en graag een keertje wilden oefenen. Ik heb klanten die neurodivergent zijn of iets hebben meegemaakt, waardoor ze zich geblokkeerd voelen in hun seksleven. En klanten die na een trauma hun lichaam weer willen ontdekken, met de hulp van een professional. Ik vind het een eer dat ik daar bij mag zijn. Maar ik heb ook klanten die gewoon een feestje willen bouwen, dat is ook leuk.” Lex bevestigt dat. “Er zijn klanten die vanuit de GGZ worden doorgestuurd, omdat ze bijvoorbeeld nare ervaringen hebben op seksueel gebied. Maar er zijn ook een heleboel mensen die gewoon zin hebben in goeie seks.”

Om erachter te komen wat een klant wil, begint Lynx altijd met een gesprek. “Het eerste wat je doet, is elkaar even in de ogen kijken. Dan klets je wat, stel je wat vragen, en geef je hen de tijd om hun verhaal te vertellen. Daar moet ruimte voor zijn. Alleen al het idee dat iemand met mij heeft afgesproken, kan al voor heel intense emoties zorgen. Dan komt dat allemaal vrij,” vertelt Lynx. Volgens Lynx hebben veel klanten een idee van hoe de seks hoort te verlopen, als een soort script. Maar vaak blijkt het in de praktijk toch anders te gaan dan ze verwacht hadden. “Soms zegt iemand op voorhand dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze lekker vinden. Het is een vak apart om dan met diegene te ontdekken hoe hun lichaam reageert op verschillende prikkels. Ik let er altijd op of er een vuurtje begint te branden in hun ogen.”

Trio’s en haatmails

Maar voordat een date überhaupt kan plaatsvinden, moet een klant eerst langs Lex, die al het contact op zich neemt. Lex behandelt verzoeken en koppelt soms klanten en escorts aan elkaar, op basis van wederzijdse verwachtingen en wensen. En in de eerste plaats moet Lex bepalen of ze met een oprechte klant te maken heeft, of met iemand die andere – soms kwaadaardige – bedoelingen heeft. “Op een gegeven moment leer je wel herkennen wanneer iemand oprecht is en wanneer niet,” zegt Lex. Zo vertelt ze dat het wel eens gebeurt dat een man zich voordoet als vrouw, of dat mensen bewust een andere naam gebruiken. “Dan krijg ik om twaalf uur ‘s nachts uit het niets ‘heb je een blonde voor me?’. Dat is natuurlijk al een signaal dat het niet iemand is die er serieus mee omgaat.

“De naarste telefoontjes en e-mails komen eigenlijk van vrouwen, vaak vanuit een specifiek feministische anti-sekswerkhoek. Voor mij is wat we doen de ultieme vorm van feminisme, maar er zijn vrouwen die het daar niet mee eens zijn.”

“Maar ik heb ook grappige gesprekken met mannen, hoor. Dan wil een man ‘als verrassing’ voor zijn vriendin een escort boeken, bijvoorbeeld. Dan moet ik uitleggen dat je zoiets echt niet kan maken, dat het aan zijn vriendin is om iemand uit te kiezen. Ik snap dat ze het idee heel leuk vinden, maar daarbij vergeten ze dat het voor de klant én sekswerker een erg onaangename avond kan worden. Daarbij moet ik ook keer op keer uitleggen dat de escortes geen seks hebben met mannen, dus dat trio’s of seks waarbij de mannen aanwezig zijn simpelweg niet toegestaan zijn.”

Ook krijgt Lex soms haatmails, zowel van mannen die kwaad zijn dat de service niet voor hen is, als van mensen die homofoob en/of anti-sekswerk zijn. “De naarste telefoontjes en e-mails komen eigenlijk van vrouwen, vaak vanuit een specifiek feministische anti-sekswerkhoek,” vertelt Lex. “Voor mij is wat we doen de ultieme vorm van feminisme, maar er zijn vrouwen die het daar niet mee eens zijn. Vaak zijn dat vrouwen die bij een anti-sekswerkstichting of NGO werken, zij voeren gewoon een missie tegen sekswerk. Dan denk ik altijd: praat eens met mijn vrouwen en klanten. Het is duidelijk dat ze geen idee hebben wat het werk inhoudt. Die berichten die ze sturen, bedoelen ze waarschijnlijk erg dreigend, maar zo ervaar ik het gelukkig niet. Ze denken: ik wil het niet doen, jij moet het ook niet willen doen.”

Lynx herkent dat. “Er wordt van buitenaf wisselend gereageerd op mijn werk,” vult ze aan. “Als ik te maken krijg met vooroordelen, dan komt dat vaak voort uit het idee dat ik dingen zou moeten doen die ik niet wil. Of dat een klant ‘mij koopt’, en dat die dan vervolgens volledig mag beslissen wat die met me doet. Maar dat is niet hoe het werkt. Ik ben ook een onderdeel van de seks die we hebben.”

Ook het feit dat De Stoute Vrouw een lesbisch escortbureau is zorgt voor nare reacties. “Ik heb een keer mijn twitteraccount moeten sluiten, omdat ik om de paar seconden DM’s kreeg met de meest bizarre statements,” zegt ze. “Sekswerk is één ding, maar dat het ook nog eens alleen voor vrouwen is, maakt een hoop mensen kwaad. En dat terwijl er zoveel opties zijn voor mannen.”

Veiligheid boven alles

Lex vertelt dat ze eigenlijk al vanaf het begin besefte van hoe belangrijk het is om als lesbisch escortbureau de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. De cijfers liegen er niet om: uit een onderzoek uit 2018 bleek dat 93 procent van de sekswerkers dat jaar wel eens uitgescholden was. Bij 78 procent van de sekswerkers was er sprake van ongewenste seksuele handelingen en 60 procent van de sekswerkers had zelfs te maken gekregen met mishandeling. Omdat Lex een vergunning heeft kan ze indien nodig snel de politie bellen. En omdat ze van te voren streng selecteert op wie de vrouwen mogen boeken, heeft ze vooralsnog geen onaangename situaties meegemaakt met klanten. “Als iemand al respectloos is tegen mij of over de dames, dan laat ik ze niet toe. Ik wil dat sekswerk transparant en veilig blijft.” Toch blijft ze op haar hoede. “Ik heb een dochter van 24 jaar en ik breng haar altijd overal heen. Toen ik met dit werk begon, dacht ik ook meteen: ik heb nu gewoon heel veel verschillende vrouwen voor wie ik verantwoordelijk ben. Ik ben best strak in mijn controle van de klanten. Ik hou rekening met het worst case scenario.”

Lynx heeft zich nooit onveilig gevoeld, zegt ze. Dat komt door de zorg van Lex, maar ook omdat ze tot nu toe zich altijd goed heeft gevoeld bij haar klanten. “De klanten met wie ik te maken heb, zijn zo lief en voorzichtig en zo bewust van mijn veiligheid. Ik heb nog nooit een date gehad die niet fijn was.” En dat is volgens haar ook wat De Stoute Vrouw een aantrekkelijk concept maakt voor mensen uit andere landen, waar sekswerk illegaal is of waar homoseksualiteit niet is toegestaan. “Ik heb verschillende klanten gehad die speciaal naar Nederland kwamen voor een date. Vaak komen ze uit landen waar sekswerk verboden is of waar homoseksualiteit verboden is. Het is zo mooi als je hen deze ervaring kan bieden.”

Het is moeilijk te controleren, want niet alle escortbureaus adverteren op het internet, maar volgens Lex is De Stoute Vrouw het enige lesbische escortbureau in Europa en misschien zelfs in de wereld. “Voor zover ik hoor van buitenlandse klanten bestaat het concept nergens anders. We hebben overigens ook een hoop Nederlandse klanten die in gemeenschappen leven waar ze niet uit de kast kunnen komen. Al die mensen komen naar De Stoute Vrouw om het toch eens mee te maken.” De dates kunnen levensveranderend zijn, zegt Lex. Via een date met een lesbische escort ervaren sommige klanten voor het eerst hun eigen seksualiteit. “Het is mooi dat we dat kunnen bieden. Maar soms ik het ook tragisch, als je weet dat ze teruggaan naar een land of een situatie waar ze niet zichzelf mogen zijn.