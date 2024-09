Uit dit interview met Nardwuar blijkt dat Lil Yachty fan is van Coldplay

Still via YouTube

Lil Yachty en Nardwuar, twee bijzondere, enigszins vreemde figuren, zitten tegenover elkaar in een splinternieuw interview. Yachty is de eerste vijf minuten voornamelijk aan het lachen terwijl Nardwuar hem oude foto’s laat zien. Yachty reageert op zijn vroegere kapsels die geïnspireerd waren door de film Do The Right Thing van Spike Lee. Daarna vertelt Yachty dat hij voor het eerst kennismaakte met het koude klimaat van Minnesota doordat hij naar Mall of America ging.

Het beste gedeelte van de video is wanneer Nardwuar Ghost Stories van Coldplay tevoorschijn tovert, en Yachty vertelt dat het een van zijn favoriete albums is. “Ik kan elk nummer van voor naar achter meezingen,” zegt hij, waarna hij dit ook doet. Later komt Burberry Perry langs en verklaart hij waarom ze het introliedje van Ratjetoe hebben gebruikt voor het nummer All Times. Het is een beetje een raar interview, maar wel erg leuk. Bekijk de hele video hieronder.