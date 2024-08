Megaromige pindakaassaus met kokos en zeezout

Hoeveelheid: 250 ml

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Totaal: 20 minuten

Ingrediënten

250 gram romige pindakaas (ga voor een pot met het woord ‘creamy’)

45 gram kokosolie

5 gram zeezout

Bereidingswijze

1. Smelt de ingrediënten. Doe de pindakaas met de olie en het zout in een vuurvaste kom. Vind een pan waar de kom in past en vul de pan met 5 centimeter water. Zet de pan op het vuur en breng het water aan de kook. Draai het vuur lager, zodat het water net tegen de kook aanzit. Zet de kom op de pan en laat de pindakaas smelten boven dit waterbadje. Roer goed door.

2. Bewaar de saus. Als alles gesmolten en gemengd is, haal je de kom van het vuur en laat je het mengsel op het aanrecht afkoelen tot kamertemperatuur. Bewaar de saus in een luchtdicht bakje in je keukenkastje.

3. Zo gebruik je de saus. Je moet de saus een beetje verwarmen, maar hij mag niet gloeiendheet worden. Je wilt hem alleen wat vloeibaarder maken. Dit kun je het beste doen door de saus of een deel er van weer even kort boven een waterbad te verwarmen. Giet de saus over je favoriete ijs, laat het wat uitharden, leg er weer wat ijs op en giet er weer wat saus over.

Recept komt uit ‘Hello, My Name Is Ice Cream: The Art and Science of the Scoop’. Copyright © 2017 door Dana Cree. Fotografie door Andrea D’Agosto. Illustraties door Anna Posey. Uitgeverij: Clarkson Potter/Publishers, onderdeel van Penguin Random House LLC.