Pittige noedelsoep met mosselen

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 35 minuten

Ingrediënten

230 gram varkensgehakt

2 teentjes knoflook, dun gesneden

2 chilipepers, dun gesneden

1 stengel citroengras, dun gesneden

1 stukje gember van 2 cm, geschild en fijngesneden

1,5 liter kippen- of groentebouillon

225 gram rijstnoedels, geweekt

800 gram mosselen, schoongemaakt

1 bos verse koriander, alleen de blaadjes, om te serveren

Schijfjes limoen, om te servere

Recept

Verhit de olie in een grote steelpan op middelhoog vuur. Doe het varkensgehakt, de knoflook, chili, citroengras en gember erbij en bak het al roerend. Gebruik een houten lepel om het gehakt op te breken, en blijf roeren tot het na ongeveer 4 minuten bruin geworden is. Doe de bouillon erbij en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur laag om de soep te laten sudderen, en doe de mosselen en rijstnoedels erbij. Doe de deksel op de pan en stoom de mosselen tot ze opengaan. Dit duurt 3 tot 4 minuten. Gooi de mosselen die niet opengaan weg. Verdeel de soep over alle borden en strooi er korianderblaadjes overheen. Serveer het met limoenschijfjes.

