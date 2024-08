Deze mensen werden uit het puin gered na het delen van hun locatie

In Turkije zijn er de afgelopen dagen meerdere mensen onder ingestorte gebouwen en ander puin vandaan gered door dringende hulpkreten op sociale media te plaatsen. Ze werden allemaal het slachtoffer van de allesverwoestende aardbevingen en naschokken in die regio.

De drie bevingen en hun naschokken hebben tot nu toe aan meer dan 22.000 mensen in Turkije en Syrië het leven gekost. Het dodental kan nog verder oplopen, waarschuwen hulporganisaties, omdat veel mensen nog altijd vastzitten onder het puin.

Videos by VICE

De reddingspogingen zijn een dodelijke race tegen de klok gebleken, omdat reddingswerkers worstelen om de zwaarst getroffen gebieden te bereiken.

Omdat de middelen beperkt zijn, hebben veel mensen dan ook het heft in eigen handen genomen.

Boran Kubat bijvoorbeeld, een 20-jarige student uit Istanbul, was in Malatya op bezoek bij familie toen de tweede aardbeving maandagmiddag toesloeg. Malatya, in het oosten van Turkije, werd zwaar getroffen door de beving en Kubat kwam met zijn familieleden vast te zitten onder het puin van een flatgebouw.

Het gezin was teruggekeerd naar het appartementencomplex nadat ze de eerste beving in de vroege uren van maandagochtend hadden overleefd, maar het gebouw stortte die middag alsnog in elkaar na de tweede beving van 7,5 op de schaal van Richter.

Kubat uploadde kort daarna een video op WhatsApp, waarin hij zijn adres in detail beschreef en om hulp smeekte.

“Wie deze WhatsApp-status ziet, kom alsjeblieft helpen. Alsjeblieft iedereen, kom ons nu redden.”

Dankzij de details die hij gaf, konden reddingswerkers het gezin vinden en Kubat, zijn moeder en oom uit het puin halen.

“Ik had mijn telefoon bij me, dus ik dacht dat als ik een video deelde op sociale media, mijn vrienden het konden zien en ons konden bereiken,” vertelde hij aan Reuters, staande bij het puin. “En zo hebben ze ons gevonden.”

De Syrische Abdulrahman Araj, filmde zichzelf vanonder het puin van zijn huis in Antakya, een stad in de zwaar getroffen Turkse provincie Hatay.

“Ik weet niet of ik zal sterven of dat ik dit overleef, zegt hij in de video.



Hij snakt in de video naar adem en zijn gezicht is grijs van al het puin. Op de achtergrond hoor je mensen schreeuwen.

Later meldde hij via Instagram dat hij gered was, maar dat zijn moeder nog vast zat, meldde Al Jazeera.

Inmiddels post de jongen regelmatig updates via Insta-stories waarin hij zegt hoe het met hem en zijn familie gaat. Hij vraagt daarin ook hulp bij het regelen van vervoer en een slaapplaats. Zijn broer is geopereerd en zou inmiddels zijn verplaatst naar een ziekenhuis in het Turkse Mersin.

Donderdagavond werd hij, samen met de rest van het gezin door een YouTuber (@chef1omar) opgehaald, die in zijn stories weer laat weten dat het gezin veilig is en dat er voor hen wordt gezorgd.

Een man twitterde onder de naam Can Türker dat hij met zijn vrouw en kind vast zat onder een ingestort hotel.

“De trap is ingestort, we zitten vast op de derde verdieping. We trillen nog steeds. Help alstublieft,” twitterde hij.

The Liwan Hotel antakda mahsur kaldık bebeğimiz var merdivenler yıkıldı 3. Katta mahsuruz. Hala sallanıyoruz lütfen yardım edin @DepremDairesi @AFADBaskanlik @AFAD_Adana — Can Türker (@tekilsahiis) February 6, 2023

De man is later door vrienden gered.

Een andere man, die postte onder de naam Mehmet Burak Kılınc, tweette om hulp voor het redden van familieleden in Antakya.

“Mijn broer @Ukilincc, zijn vrouw @tugbaserifler en hun kleine baby liggen onder het ingestorte gebouw de Nijl, help alstublieft. We kunnen hen niet bereiken,” schreef hij maandagochtend, waarbij hij lokale groepen tagde.

Op dinsdag zei hij dat zijn familieleden nog steeds vastzaten, en tweette: “Niemand is op komen dagen.”

Woensdagochtend bezocht de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan de stad Kahramanmaraş, in het zuidoosten van Turkije dicht bij het epicentrum van de eerste aardbeving, juist nu de publieke ontevredenheid over de reddingswerkzaamheden groeit.

Hij zei: “Ik wil in het bijzonder op iets wijzen, tot vandaag heeft mijn volk altijd veerkracht en geduld getoond en ik heb er vertrouwen in dat mijn volk ook geduld zal tonen om deze ramp te doorstaan.”

Hij voegde eraan toe: “Er waren zeker een paar tegenslagen tijdens de eerste dag, maar het ging beter op de tweede dag en vandaag, en hopelijk gaat het morgen nog beter.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.