Bier, vriendschap en schrammen: foto’s van de skatescene in Nijmegen

Fotograaf Vinny Vlemmix maakt graag foto’s van zijn eigen omgeving. Bijvoorbeeld van zijn blote oma, van zijn moeder als ze samen aan de truffels zitten of van zijn geboortedorp Beneden-Leeuwen, als hij de mensen daar uitzwaait omdat hij gaat verhuizen.

Dit keer maakte hij foto’s van zijn vrienden – oftewel zo ongeveer de hele skatescene van Nijmegen – op zijn favoriete skateplekken aldaar. Dat zijn tevens de plekken waar zijn liefde voor fotografie opbloeide: nadat hij een keer zijn kruisband had gescheurd kon hij niet meer skaten. Zijn moeder kwam met het idee om de boel dan maar te fotograferen. Zo kon hij iets ondernemen tijdens het revalideren, in plaats van sip toekijken naar al het skateplezier. Drie jaar later is zijn beroep als fotograaf een feit en deze reeks het resultaat.

Videos by VICE

Vinny wil met zijn foto’s laten zien hoe de skatescene verbonden is met de stad en andersom. Daarom zitten er ook een paar stillevens tussen van bekende skateplekken in Nijmegen. “Die zijn van generatie op generatie belangrijk geweest voor skaters, maar misschien ook wel voor andere subculturen.” Trucjes fotograferen vindt hij minder interessant, want ook niet-skaters moeten zich in de foto’s kunnen herkennen. Eerder wil hij vriendschappen laten zien die worden gesmeed door een gezamenlijke liefde voor skaten.

De foto’s zijn 28 februari in levenden lijve te bewonderen in skateshop 24/7 in Nijmegen, maar bekijk ze alvast hieronder: