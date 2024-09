Skepta’s video voor ‘Man’ is het beste feestje waar je nooit geweest bent

Het is alweer een tijdje geleden dat iemand met goed verstand een video heeft geüpload met een maximale resolutie van 480p, maar Skepta doet dingen nou eenmaal niet zoals de meeste mensen. Hieronder zie je de clip voor het nummer Man, die net uitgebracht is. Het is immers weekend geweest, iedereen heeft een kater en Skepta weet hoe hij zijn fans daarmee kan helpen. Risky Roadz filmde voor de video het beste feestje waar je nooit geweest bent, waarbij regels gelden als “geen seks in de kleedkamer” en “Snapchat en ga dood”. De clip zal waarschijnlijk zorgen voor een hevig verlangen terug naar de gloriedagen van de televisieprogramma’s met homevideo’s: het is volledig gefilmd met een handycam en op het hoogtepunt ramt een groep mensen een auto total loss.

Skepta’s nieuwe album Konnichiwa komt uit op 6 mei.